POUR MÉLENCHON LA SOLUTION EST DANS LA VOTATION!

Et là, on se dit qu’on a pas le cul sorti des ronces hein ?

Alors si on commençait par se sortir les doigts du nez ?

CATALOGNE ► Pour Mélenchon, « il faut voter »

Source OUEST FRANCE du 28/10/2017

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé vendredi à Athènes que la situation actuelle en Catalogne nécessitait un « vote » car « c’est en train de déraper ».

Alors que la Catalogne a proclamé son indépendance, entraînant la mise sous tutelle par Madrid de son exécutif et de son Parlement, le député des Bouches-du-Rhône a évoqué « un enchaînement qui pousse à la tension ».

« Je ne veux pas qu’on déclare comme ça l’indépendance ni qu’on la réprime, il faut voter », a-t-il déclaré en marge du lancement à Athènes du nouveau parti de Zoe Konstantopoulou, jadis très proche d’Alexis Tsipras devenue son opposante.

« Le peuple doit être consulté »

« Je ne vois pas ce qu’on peut faire d’autre que ça », a poursuivi M. Mélenchon, évoquant « une situation d’impasse » et refusant de « faire partie de ceux qui se rangent, qui s’alignent ».



Le député français a rappelé que le vote du Parlement catalan vendredi avait « semblé assez mouvementé » avec notamment une partie des élus refusant de voter. « Tous ceux qui souhaitent une issue pacifique et démocratique ne peuvent que s’alarmer de la situation de ce soir », a-t-il prévenu.

Au-delà, il a déploré que le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy « y trouve son compte parce que ça favorise une sorte d’exultation nationaliste dans le reste de l’Espagne, qu’il espère chevaucher ».

« On n’imagine pas que des gens vivent ensemble par force (…) mais ça ne peut pas non plus, me semble-t-il, se régler comme ça, le peuple doit être consulté », a encore souhaité le député qui avait demandé le 3 octobre une médiation de la France entre les acteurs de cette crise.

Il y a peu, je me disais justement que si le Cristobál Colón et ses sbires, débarquaient en Espagne en ce mois d’octobre 2017, ils ne trouveraient pas grand changement depuis 1492 puisque l’Espagne et toute l’Amérique latine ont célébré le Jour de la Race en son honneur en défilant devant la famille royale… Et après que l’Amérique du Nord ait célébré le Columbus Day, même si des États font sécession et que ces statues sont taguées comme jamais…

Alors heureusement que nous sommes de plus en plus nombreux en lien avec les peuples autochtones de tous les continents pour faire tomber l’empire anglo-américano-christo-sioniste, à nous organiser pour EFFONDRER LE COLONIALISME ► Maître-pilier de l’Empire pour un changement de paradigme politique & social ► Déterminer l’E.R.R.E.U.R. et la corriger et se refiler les solutions !



Dans ce PDF {N°38} de 21 pages EFFONDRER LE COLONIALISME EN TROIS PARTIES ;

PAGE 2 à 10 ► EFFONDRER LE COLONIALISME

Page 6 ► Déterminer l’E.R.R.E.U.R. et comment la corriger

PAGE 11 à 19 ► Petit précis sur le colonialisme français en Nouvelle France

PAGE 20 À 21 ► Avant-propos du Manifeste de la société des sociétés de Résistance71 publié le 15 octobre 2017

Alors le Mélenchon persiste et signe ;

Jean-Luc Mélenchon demande à Emmanuel Macron « de rendre l’argent » à la Grèce

#RENDSLARGENT – Pendant que la majorité LREM à l’Assemblée nationale votait dans la nuit de vendredi à samedi 28 octobre en première lecture le projet de budget de la Sécu (avant le vote solennel mardi 31 octobre), supprimant l’obligation de généraliser le tiers payant au 30 novembre, Jean-Luc Mélenchon était en Grèce.

A Athènes pour participer au lancement du parti de Zoe Konstantopoulou, une ancienne de Syriza, le leader de La France insoumise a demandé à Emmanuel Macron de « rendre à la Grèce l’argent » récolté par l’Europe « sur le dos des Grecs » par le biais des intérêts de la dette. Lors du congrès de ce parti, « Cap vers la liberté », le député LFI de Marseille a lancé :

La Grèce qui a tellement souffert, dont on sait qu’elle est devenue si pauvre pendant toutes ces années depuis 2010, nous apprenons que nous autres, ceux qu’on appelle les grands pays, pendant toutes ces années, nous avons pris à la Grèce huit milliards de bénéfices. Alors c’était donc un mensonge : on n’a pas aidé la Grèce, on a aidé les banques et on a aidé les grands pays sur le dos des Grecs.

Lire l’intégralité de l’article de Sébastien Tronche pour Le Lab d’Europe1

Alors sur ce blog, vous pouvez suivre ce #balancetonporc depuis 1893 avec le récit du Père Peinard que j’ai complété avec l’actu du jour parfaitement connexe via BHL et Christine BOUTIN, qui estime que « la grivoiserie fait partie de l’identité française »…

Non M. Mélenchon, la solution n’est pas dans la votation, la preuve par Macron !

La votation c’est comme pisser dans un violon, c’est aussi démissionner pendant 4 ou 5 ans…

Voter c’est abdiquer, c’est signer un chèque en blanc aux oligarques et cautionner le consensus du statu quo oligarchique.

Voter c’est se donner de nouveaux maitres ou les mêmes… souvent, c’est se mettre des chaines soi-même. Voter n’est en rien une garantie contre l’extrême-droite : guerres, pillage, génocide, colonialisme, austérité et répression politico-sociale sont (aussi) les résultats de républiques « modérées », regardez autour de vous aujourd’hui.

Voter c’est être complice des guerres déclenchées en votre nom (pas les nôtres).

Voter c’est être irresponsable (la délégation de pouvoir vous déresponsabilise ipso facto). Voter c’est cautionner la dictature de la « majorité »

Contre l’oligarchie et le Nouvel Ordre Mondial EnMarche la solution c’est l’abstention politique et dans le même temps notre organisation au niveau local puis en associations libres et volontaires pour instaurer la société des sociétés.

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Avec Résistance71 et pas mal d’autres, nous pensons qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système étatico-capitaliste dont Jupiter 1er, en France, est le meilleur Bien-Zélé, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais mais qu’il est vain de vouloir l’attaquer et de se battre pour exiger que les têtes tombes. Nous pensons qu’en cessant de le nourrir, notamment par la VOTATION et en l’ignorant, il tombera de lui-même, affamé, ignoré…

« La seule véritable peur qui puisse affecter l’autorité officielle, n’est pas celle générée par les gens qui vont lui résister, mais celle par ceux qui vont l’ignorer. »

~ George Bernard Shaw ~

Ignorons le Système ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à la réalité du monde d’aujourd’hui

Bien sûr que la classe dominante est pourrie, qu’elle se nourrit de nous et que c’est proprement scandaleux, mais se battre pour les mettre en prison nous fera perdre, à notre sens, un temps précieux. Car c’est ICI & MAINTENANT et d’où-nous sommes que nous devons semer, planter les graines du futur car NOUS SOMMES LA SOLUTION…

Parce que nous sommes ceux que nous attendions, considérant que l’avenir de l’humanité passera par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents, nos frères et sœurs, pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre ► AUX DESCENDANTS DES COLONS/ENVAHISSEURS/EXTERMINATEURS DU NOUVEAU ET DU RESTE DU MONDE…

Soit un nouveau paradigme, sans dieux ni maitres, sans armes, ni haine, ni violence ► AUX CROYANTS DE TOUS POILS…

.

