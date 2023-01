Société totalitaire en construction – la médecine transhumaniste (Louis Fouché)

Louis Fouché – médecin soignant suspendu (France) n’est pas de droite ni de gauche politiquement parlant. Le docteur Louis Fouché est humaniste prolétarien (même s’il ne le sait pas) et il nous présente ici le processus d’intégration capitaliste de la médecine occidentale. Une médecine de marchandises et de profits. De la crise du COVID à la guerre sociale post-COVID, Louis Fouché décrit et explique les motifs pour lesquels cette « plandémie » a été un révélateur de la dégénérescence des systèmes de santé de tous les grands pays capitalistes moribonds. Le praticien de la médecine populaire dresse le portrait incriminant des systèmes de soin en Occident et propose des voies alternatives pour reconstruire un système de santé pour guérir les malades et maintenir en santé ceux qui ne sont pas malade. Malheureusement, nous ne croyons pas que le système capitaliste corrompu permette aux soignants de transformer le système totalitaire de santé et de détruire la médecine transhumaniste que le Grand capital veut nous imposé pour maintenir ses profits. Écoutez attentivement ce témoignage extraordinaire d’un résistant de l’intérieur d’un système qui s’effondre…et cheminons avec lui. Bravo Docteur Fouché.