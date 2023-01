La sonnette d’alarme de la récession sonne de plus en plus fort aux États-Unis

Par William Pesek – Le 6 Janvier 2023 – Source Asia Times

TOKYO – Bien qu’elle soit une banque centrale dotée d’un appareil de recherche légendaire, la Réserve fédérale américaine passe pourtant à côté de certains indices importants montrant que l’économie américaine est au point mort.

Le procès-verbal de la réunion politique de la Fed de décembre montre que les responsables ont averti en des termes inhabituellement directs que les marchés ne devraient pas douter de leur détermination à freiner l’inflation en augmentant encore les taux d’intérêt.

Les investisseurs ont parfois mal interprété la pensée de la Fed. Mais cela fonctionne dans les deux sens, les banquiers centraux américains passant parfois à côté ou diagnostiquant mal des fissures sur les marchés financiers qui peuvent conduire à des bouleversements économiques plus profonds.

C’est arrivé en 2007-2008, lorsque Ben Bernanke tenait les rênes de la Fed. Le président actuel, Jerome Powell, fait-il maintenant une erreur similaire alors que les marchés obligataires tremblent ?

Comptez Larry Fink parmi ceux qui se demandent comment la Fed néglige les signes clairs de stress économique. « Nous allons entrer dans une période qui dépassera ce que j’appelle ‘un malaise’« , déclare le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Fink n’est pas le seul à douter de la capacité de l’Amérique à maintenir une croissance stable alors qu’une crise énergétique s’abat sur l’Europe et que la Chine est confrontée à des vents contraires redoutables.

Prenez Amazon Inc, qui vient d’annoncer des licenciements touchant plus de 18 000 employés. C’est le dernier géant de l’industrie technologique à distribuer des montagnes de feuillets roses.

« A cette époque l’année dernière, il semblait que nous sortions de la pandémie« , explique Andy Jassy, PDG d’Amazon. « Puis Omicron est arrivé, et la guerre en Ukraine s’est produite, et l’environnement inflationniste dans lequel nous nous trouvons s’est produit, et maintenant une économie très incertaine. Au cours des deux prochaines années, l’économie va mettre à l’épreuve la détermination à long terme de nombreuses entreprises. »

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, tire sa propre alarme au sujet de l’entreprise désormais connue sous le nom de Meta. « Nous pensions que l’économie et les affaires allaient aller dans une certaine direction, et évidemment cela ne s’est pas passé ainsi« , note-t-il.

Ainsi, ajoute Zuckerberg, « nous avons dû nous replier. Notre objectif opérationnel au cours des prochaines années sera d’être efficace, discipliné et rigoureux, et de fonctionner dans un environnement beaucoup plus restreint. »

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est encore plus convaincu que la plus grande économie du monde se dirige vers des ennuis. « La Fed doit réduire les taux d’intérêt immédiatement« , a-t-il écrit sur sa plateforme Twitter récemment acquise. « Ils amplifient massivement la probabilité d’une grave récession. »

Le pessimisme croissant provient également des acteurs du marché. Chez Omega Advisors, le PDG Leon Cooperman note que sa « thèse sur la récession est la conviction fondamentale que nous avons emprunté sur l’avenir et que nous entrons dans une période où cet emprunt doit commencé à être remboursé« .

Christopher Smart, stratège mondial en chef chez Barings, prévient que « nous nous dirigeons vers une économie beaucoup plus lente l’année prochaine. Notre meilleure estimation est que nous allons être dans une période de stagflation pendant plusieurs mois jusqu’à peut-être la majeure partie de l’année prochaine. »

L’investisseur Michael Burry de The Big Short se demande « quelle stratégie nous sortira de cette véritable récession ? Quelles forces pourraient nous en tirer ? Il n’y en a pas. Nous envisageons donc vraiment une récession prolongée de plusieurs années. »

Aux problèmes de Washington s’ajoute une scène extérieure très incertaine, y compris le pivot chaotique de la Chine dans sa débâcle « zéro-Covid ». Les autorités de Pékin ne communiquant pas de données crédibles sur les infections et les décès, les parieurs ne savent tout simplement pas ce qu’ils savent vraiment ou pas sur la première économie asiatique.

« Le cycle mondial du crédit a amorti la croissance au début de la pandémie de Covid, mais il est devenu négatif plus récemment, en grande partie sous l’impulsion de la Chine« , déclare l’économiste Robin Brooks de l’Institute of International Finance.

Le plus troublant est peut-être que Nouriel Roubini, qui a vu venir ce que la Fed avait déjà raté en 2007-08, tire à nouveau la sonnette. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour l’ensemble du système mondial.

« L’économie mondiale se dirige vers une confluence sans précédent de crises économiques, financières et de dettes suite à l’explosion des déficits, des emprunts et de l’endettement au cours des dernières décennies« , déclare l’économiste de l’Université de New York.

Roubini note que, dans le secteur privé, il est troublé par une « montagne de dettes comprenant celle des ménages – comme les hypothèques, les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts étudiants, les prêts personnels – les entreprises et les sociétés – les prêts bancaires, la dette obligataire et la dette privée — et le secteur financier, ou les passifs des institutions bancaires et non bancaires. »

Le secteur public ne se porte guère mieux. Comme le note Roubini, « les obligations des administrations centrales, provinciales et locales et d’autres passifs formels, ainsi que les dettes implicites telles que les passifs non financés des régimes de retraite par répartition et des systèmes de soins de santé » tous « continueront de croître à mesure que les sociétés vieillissent. »

L’essentiel, ajoute-t-il, est que la facture arrive en raison « d’années de politiques budgétaires, monétaires et de crédit ultra-laxistes et de l’apparition de chocs d’offre négatifs majeurs« .

Cela signifie, note Roubini, que « les pressions stagflationnistes s’exercent désormais sur une énorme montagne de dettes des secteurs public et privé. La mère de toutes les crises économiques se profile, et les décideurs politiques ne pourront pas y faire grand-chose. »

Alors, où est la Fed américaine ? Elle prépare sa prochaine hausse de taux. Un tel accroupissement stimulerait normalement le dollar. Mais les craintes que la Fed de Powell interprète mal les tendances financières entraînent des réactions imprévisibles du marché.

« On pourrait normalement s’attendre à ce qu’une telle position soit positive pour le billet vert, mais les performances ultérieures suggèrent le contraire« , déclare l’économiste Koichi Sugisaki de Morgan Stanley MUFG Securities.

« Les marchés intègrent désormais un taux terminal inférieur à celui qu’impliquent » les prévisions de décembre de la Fed, « ce qui laisse présager que la poursuite des hausses de taux de la Fed – même avec une inflation déjà en baisse – augmentera le risque de récession et créera ainsi éventuellement un besoin pour des baisses de taux importantes. »

En termes simples, dit Sugisaki, « les marchés semblent désormais se concentrer moins sur la limite où le taux directeur de la Fed finira que sur la vitesse à laquelle il pourrait alors devoir être abaissé« .

Plus tôt ce mois-ci, Powell a déclaré : « Je ne pense pas que quiconque sache si nous allons avoir une récession ou non et, si c’est le cas, si elle va être sévère ou pas. C’est juste que personne ne peut le savoir. »

Pourtant, les données de la Fed indiquent clairement que les tendances sont à la baisse. Exemple : un récent rapport de la Fed de St Louis révélait que plus de la moitié des 50 États américains affichent des signes de ralentissement de l’activité économique.

Ses auteurs concluent que l’on peut avoir une « confiance raisonnable » qu’un ralentissement est à venir si seulement 26 États signalent un ralentissement de l’activité. Une autre étude de la Fed de San Francisco détecte des signes indiquant que les risques de récession augmentent.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ne peut s’empêcher d’être intriguée par l’optimisme apparent des investisseurs quant aux perspectives de prix. » Je ne sais pas trop pourquoi les marchés sont si optimistes quant à l’inflation « , a-t-elle déclaré en décembre.

Après tout, déclare l’analyste Craig Erlam d’OANDA, » les décideurs essaient désespérément de convaincre les marchés de leur sérieux dans la lutte contre l’inflation, au point que les investisseurs y prêtent apparemment moins d’attention « .

Plus récemment, Gita Gopinath, le responsable n° 2 du Fonds monétaire international, a déclaré au Financial Times : « Je pense qu’il est visible que nous n’avons pas encore tourné le dos à l’inflation ».

Maintenant, l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, pense qu’une récession est le « résultat le plus probable » des hausses de taux agressives de l’année dernière. Greenspan, il convient de le noter, en était le superviseur la dernière fois, en 1994-95, où la Fed a resserré aussi rapidement ses taux qu’aujourd’hui. En seulement 12 mois, à l’époque de Greenspan, la FED avait pratiquement doublé ses taux à court terme, les montant à 6 %.

L’Asie ne se souvient que trop bien de l’épisode. La flambée du dollar en réponse à ce cycle de resserrement a rendu les ancrages monétaires en Thaïlande, en Indonésie et en Corée du Sud impossibles à défendre. Cela a déclenché une vague de dévaluations compétitives qui a entrainé la crise financière asiatique de 1997-98.

Greenspan, désormais conseiller de Advisors Capital Management, note que les récentes indications sur l’inflation et données sur la demande, montrant que l’économie des États-Unis ralenti ne suffiront probablement pas à inciter la Fed de Powell à lâcher du lest. « Je ne pense pas que cela justifiera un renversement de vapeur de la Fed suffisamment substantiel pour éviter au moins une légère récession« , dit-il.

Les augmentations de salaires et l’emploi « doivent encore ralentir davantage pour qu’un recul de l’inflation soit autre chose que transitoire« , explique Greenspan. « Donc, nous aurons peut-être une brève période de calme sur le front de l’inflation, mais je pense que ce sera trop peu, trop tard. » Le taux de chômage américain était proche de son plus bas niveau historique à 3,7 % en novembre.

Les économistes s’accordent à dire que parce que l’inflation américaine provient du côté de l’offre – y compris la flambée des prix du pétrole grâce à l’invasion russe de l’Ukraine – la vraie réponse devrait venir des responsables gouvernementaux. La Maison Blanche du président américain Joe Biden doit investir de manière exponentielle dans l’augmentation de la productivité et de l’innovation pour maîtriser les risques de surchauffe, disent-ils.

Pourtant, avec la Chambre des représentants désormais contrôlée par les Républicains faisant pression pour ne pas financer le gouvernement ou ne pas relever le plafond de la dette – mettant Washington au bord du défaut de paiement – il est difficile de voir une tendance, au niveau du corps législatif, pour un accroissement de l’efficacité économique des États-Unis.

Dans l’intervalle, de nombreux investisseurs craignent que la politique belliciste de la Fed n’empêche les investissements dans le secteur privé pour une amélioration du jeu économique américain.

Fink, de BlackRock, a déclaré au New York Times la semaine dernière qu ‘ »après que nous soyons sortis de cette poussée inflationniste, je crains que nous n’ayons pas la possibilité de recourir à une relance budgétaire de sitôt« .

« Les déficits comptent, et en même temps, les banques centrales vont mettre des années pendant lesquelles elles vont devoir régler tous leurs assouplissements quantitatifs précédents, tous leurs achats d’obligations qu’elles ont faits au cours des dix dernières années, et de manière agressive au cours de ces dernières années», a déclaré Fink.

Dans un rapport sur les perspectives de 2023, l’économiste Phillip Hildebrand du BlackRock’s Investment Institute a fait valoir qu’une « récession est annoncée ; les banques centrales sont sur la bonne voie pour resserrer leur politique alors qu’elles cherchent à maîtriser l’inflation ». En conséquence, note Hildebrand, « la Grande Modération, cette période de quatre décennies d’activité et d’inflation largement stables, est derrière nous« .

Fink, Musk, Roubini, Zuckerberg et Cie ont-ils raison de dire que quelque chose d’encore plus perturbateur se prépare pour 2023 ? Tout ce que les investisseurs peuvent faire, c’est boucler leur ceinture de sécurité et se préparer aux turbulences à venir.

William Pesek La sonnette d’alarme de la récession sonne de plus en plus fort aux Etats Unis | Le Saker Francophone

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone