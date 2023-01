TROIS TENDANCES CULTURELLES QUI VONT S’ACCÉLÉRER EN 2023

1. DROGUES, DÉGRADATION DES QUARTIERS ET MORALE RELIGIEUSE

Aux États-Unis, un système de santé qui rend les opérations traumatologiques inaccessibles pour une grande partie des travailleurs et les condamne en cas d’accident à une demi-vie à base d’analgésiques, a créé à partir du – jeux de capitaux pharmaceutiques et grands cabinets de conseil à travers – sont devenues la plus grande épidémie d’opioïdes de l’histoire du pays.

Les tentatives de réorientation du désastre répressif, dans lesquelles les cartels de la drogue ont d’abord pris le rôle de complément puis de substituts des firmes pharmaceutiques, n’ont servi qu’à muter l’épidémie… pour le pire , et accessoirement consolider les mafias même technologiquement . Ainsi, les effets sur les quartiers et les villes à majorité ouvrière se poursuivent et continueront de s’approfondir, laissant dans leur sillage un paysage de cadavres et de vies écrasées.

Mais les résultats de la drogue dans la décomposition des quartiers et le ton social général ne mettent pas fin à ce paysage macabre. Ni en Europe, où la drogue, apparemment, ne joue pas un rôle aussi dramatique dans la décomposition des espaces dans lesquels vit la classe ouvrière.

Ce que l’on observe en France , c’est que les petits trafiquants de drogue récréatifs d’usage relativement courant chez les jeunes ont tendance à devenir des patrons de quartier… et à imposer une morale coutumière qui ramène les femmes actives et leur sexualité dans le courant dominant de la réification et de la dépendance .

Dans le cas français, la moralité de la rigueur ségrégationniste hypocrite propagée par les Frères musulmans bien financés , va comme un gant à leurs besoins de contrôle.

Encore une fois, le lumpen et la petite bourgeoisie, en l’occurrence l’islamiste, apparaissent comme les deux branches d’une même plante vénéneuse reliées par mille chemins, pas toujours visibles de loin, mais évidents de près. Pour les expressions identitaires de la petite bourgeoisie de quartier, comme les Frères musulmans, ce type d’évolution signifie consolider leur hégémonie et leur pouvoir répressif dans des espaces qui ne se sentent plus contestés, pas même sur les graffitis .

Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas un fait limité à la France ou à la petite bourgeoisie musulmane regroupée autour de l’islamisme politique en Europe et en Afrique du Nord. On retrouve pratiquement le même phénomène, bien qu’avec ses propres nuances et caractéristiques, autour de l’émergence des églises évangéliques et des cultes néo-chrétiens en Amérique latine.

Et en Europe, autant ce qui ressort des statistiques officielles de pays comme l’Allemagne ou l’Autriche est la perte de fidèles catholiques et luthériens et l’ absence de fidèles aux messes de Noël , autant la réalité est que les églises alternatives continuent de se développer en se basant sur la vente la fausse appartenance communautaire et la morale aliénante comme solution à l’ extrême précarité et à ses effets.

QUE FAIRE FACE À LA DÉGRADATION DE NOS QUARTIERS ?

La dégradation des quartiers populaires ne peut que s’aggraver globalement avec la crise et l’économie de guerre. Cependant, c’est l’absence de réponses organisationnelles entreprises par les travailleurs eux-mêmes qui laisse le champ libre tant à la propagande du système qu’aux différentes combinaisons de lumpen, de structures politico-religieuses et de la petite bourgeoisie. Armés d’une morale répressive et réactionnaire, ils font des femmes et des jeunes leurs premières victimes.

Il est temps de commencer à nous organiser dans les quartiers en tant que travailleurs pour faire face collectivement aux problèmes les plus immédiats et aux besoins non satisfaits.

Ouvrez la conversation avec des amis et des voisins. Le problème n’est pas la forme d’organisation (association, collectif, etc.) ni le « suffisant ». L’important est de se rassembler. Quand il y aura des propositions utiles, ça grandira.

Consultez-nous vos doutes et vos idées pour organiser et agir. Nous sommes dans la même situation que vous et vos collègues dans nos villes et quartiers.

2. FÉMINISME ET ÉCONOMIE DE GUERRE

Le féminisme a ravivé en 2022 son ancienne association avec le militarisme et la guerre impérialiste. Et il fera encore plus.

Cette année, nous avions déjà de bons exemples de l’association ancienne et sinistre entre le féminisme et le militarisme. De l’ exaltation des « soldats » ukrainiens comme féministes sur le sentier de la guerre au chant de triomphe social que représenteraient les uniformes de camouflage adaptés au corps féminin , en passant par la récupération symbolique de la mythologie esclavagiste sous l’Artémis grecque .

Mais si applaudir au massacre et encourager les Ukrainiennes à s’immoler pour la nation n’était pas assez écœurant, dans l’arrière-garde européenne le féminisme s’est embourbé jusqu’à la tête dans la plus anti-humaine de l’économie de guerre.

En France, la réforme des retraites utilise comme argument pour baisser les pensions de tous , que le groupe des femmes retraitées reçoit moins du système. Le fait que l’agrégat soit inférieur à celui des hommes fait oublier, comme dans le fameux écart entre les sexes et entre bien d’autres choses, le petit détail de la division en classes, important dans les retraites d’une génération où la petite bourgeoisie féminine n’en a pas avait massivement incorporé la bureaucratie des affaires.

Ce n’est pas grave, tout est permis . Et le féminisme ne va pas manquer son rendez-vous avec les mesures d’appauvrissement des travailleurs . Avec aucun d’eux. Que signifie le Pacte vert pour rendre la viande et les produits laitiers prohibitifs ? Le féminisme sera là pour les qualifier de consommation machiste . Aussi en Espagne .

3. L’INVENTION DE LA GÉNÉRATION Z

Club de jeunes « néo-luddite », en fait thoreauxien, aux États-Unis

Avec la nouvelle industrie de l’IA en cours qui fait naître d’énormes capitaux et les réseaux sociaux ouvertement associés à la crise politique américaine , le discours qui fait son chemin dans les médias anglo-saxons sur la génération Z , celle qui est désormais majoritaire d’âge, souligne sa distance avec les médias numériques.

Ils nous sont présentés comme de supposés néo-luddites qui lisent les versions actualisées de l’individualisme naturaliste de Thoreaux comme s’il s’agissait d’un manifeste et échangent le smartphone contre un téléphone portable sans possibilité d’exécuter des applications. Ils nous disent qu’ils achètent des appareils photo numériques d’occasion pour ne pas utiliser leurs téléphones portables sous l’argument paradoxal que nous devenons trop technologiques . Et qu’ils veulent revenir aux anciens métiers de l’artisanat pour retrouver leur rapport à la matérialité .

Mais alors que ces rapports pointent l’épuisement des conséquences de la socialisation via Facebook, Twitter, Instagram ou Whatsapp, la presse économique et les médias conservateurs aux États-Unis mettent en avant une autre facette de l’histoire.

Selon eux, les nouveaux travailleurs au début de la vingtaine manquent non seulement de connaissances sur la façon de gérer la technologie numérique, qui, après tout, selon les médias eux-mêmes, peuvent être apprises sur YouTube , mais aussi de compétences professionnelles de base telles que la communication des résultats aux patrons, parler au téléphone ou travailler en équipe.

Ce qui devient de plus en plus clair en tout cas, c’est que toute une campagne de propagande commence, forcément contradictoire, pour définir la fameuse Génération Zeta autour de pratiques et de valeurs fonctionnelles à l’heure où les investissements technologiques tournent des réseaux sociaux et Internet à l’IA et le pacte vert.

Aux États-Unis, comme nous le voyons, ils pointeront du doigt les vieux mythes individualistes bourgeois sur la nature et la solitude. En Allemagne, comme dans la dernière couverture du Spiegel , ils peuvent même se permettre d’essayer de relooker Marx pour nous le faire passer pour un écologiste allemand, pionnier des nouvelles mesures d’économie de guerre et de protection des plus vulnérables . Dans chaque endroit, vous aurez votre atterrissage spécifique. Mais de ce que l’on voit partout, elle aura un point commun : moins de socialisation virtuelle et plus d’hymnes à la Nature au nom d’un Pacte Vert qui semble être, avec la guerre, le seul phare à moyen et long terme de la Capitale.

CONTRE-COURANT