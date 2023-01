CONTRE LA GUERRE ET LE CAPITAL

Déclaration électorale du SGP pour les élections de 2023 à Berlin: Votez contre la guerre! Votez SGP!

22 décembre 2022

Le Sozialistische Gleichheitspartei (Parti de l’égalité socialiste, SGP) fait de la reprise des élections à Berlin un référendum contre les politiques de guerre et de dévastation sociale impitoyablement mises en oeuvre au niveau fédéral et au niveau des États. Un vote pour le SGP est un vote contre les partis de guerre et pour une perspective socialiste qui place les besoins de la population avant les intérêts du profit.

Les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et le Parti de gauche n’ont aucun mandat populaire pour leurs politiques de droite et militaristes. Les électeurs n’ont pas voté pour laisser les chars allemands rouler à nouveau contre la Russie 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils n’ont pas voté pour tripler le budget de l’armement avec le fonds spécial de 100 milliards d’euros et pour équiper l’Allemagne afin qu’elle devienne la plus grande puissance militaire du continent.

Ils n’ont pas non plus voté pour répercuter les coûts de cette folie sur les travailleurs. La guerre économique contre la Russie fait monter les prix en flèche et réduit les salaires réels, tandis que les super riches empochent des milliards de dollars de cadeaux et que les entreprises ferment des usines et procèdent à des licenciements massifs. La santé, les services sociaux et l’éducation sont réduits et le climat est détruit pour financer les plans militaires des élites.

Une perspective socialiste contre une troisième guerre mondiale

À Berlin en particulier, chacun sait où mène cette escalade. Elle commence par la propagande de guerre et l’intensification du réarmement et se termine par une catastrophe totale. Il y a quatre-vingts ans, la classe dominante a ruiné toute l’Europe; aujourd’hui, c’est la menace de l’anéantissement nucléaire de la planète entière. Néanmoins, l’OTAN poursuit impitoyablement la confrontation avec la Russie. Elle inonde l’Ukraine d’armes et de munitions, déplace des troupes et des équipements de guerre lourds vers l’Europe de l’Est et boycotte toute approche d’une solution pacifique.

Il ne s’agit pas de «liberté» et de «démocratie» en Ukraine, mais, comme dans les guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, de matières premières, de marchés, de main-d’œuvre bon marché et de pouvoir. Les États-Unis, l’Allemagne et les autres puissances de l’OTAN veulent contrôler l’Ukraine et soumettre la Russie afin de piller ses vastes ressources minérales et de préparer la guerre contre la Chine.

Comme lors des deux guerres mondiales du 20e siècle, les puissances impérialistes se battent pour rediviser le globe. En cela, les principales puissances de l’OTAN ne sont pas des alliés éternels mais des prédateurs concurrents. Les vieilles hostilités – en particulier le conflit entre les États-Unis et l’Allemagne – éclateront inévitablement à nouveau dans le processus.

Si elle n’est pas arrêtée, la guerre dégénérera en une catastrophe mondiale qui éclipsera la barbarie du passé. La classe dirigeante allemande, qui a commis les pires crimes historiques avec l’Holocauste et la guerre d’extermination à l’Est, utilise la guerre ukrainienne pour relancer le militarisme à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Avec la guerre, la fange fasciste revient également. En Ukraine, l’OTAN arme des forces fascistes comme le bataillon Azov. En Allemagne, les réseaux terroristes d’extrême droite s’infiltrent dans la police, la Bundeswehr (forces armées) et les services de renseignement. Le groupe Reichsbürger (citoyens du Reich) autour du prince Henri XIII Reuss n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les réseaux fascistes sont encouragés et protégés par les plus hautes autorités. Tous les partis du Bundestag (parlement fédéral) ont contribué à intégrer l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite, dans le travail parlementaire et à réaliser son programme réactionnaire de renforcement des pouvoirs de l’État, la politique d’«immunité collective» consistant à laisser le coronavirus se déchaîner et l’agitation antiréfugiée. Avec l’aide des fascistes, quiconque s’oppose à la politique de guerre et aux attaques sociales doit être intimidé.

La lutte contre la guerre doit également être dirigée contre le régime de Poutine. L’OTAN a provoqué la guerre, mais cela ne justifie pas l’action militaire de la Russie, qui est inhumaine et réactionnaire. Le régime de Poutine représente les intérêts des oligarques russes, qui ont pillé les biens socialisés de l’Union soviétique et sont maintenant outrés que les voleurs impérialistes veuillent les piller eux-mêmes.

La guerre est la conséquence de la dissolution de l’Union soviétique par la bureaucratie stalinienne en décembre 1991. L’introduction du capitalisme n’a pas signifié la «fin de l’histoire» mais a inauguré une nouvelle époque de guerres et de révolutions.

La seule force sociale capable d’empêcher une nouvelle guerre mondiale est la classe ouvrière internationale, c’est-à-dire la grande majorité de la population mondiale, qui est aujourd’hui plus nombreuse et plus interconnectée que jamais. Le SGP, avec ses partis frères de la Quatrième Internationale, construit un mouvement socialiste mondial contre la guerre et sa cause première, le capitalisme. La guerre ne peut être arrêtée sans casser le pouvoir des banques et des sociétés et les placer sous contrôle démocratique.

Arrêtez la guerre de l’OTAN en Ukraine! Pas de sanctions et de livraisons d’armes!

Deux guerres mondiales, ça suffit! Arrêtez les bellicistes!

100 milliards d’euros pour les jardins d’enfants, les écoles et les hôpitaux au lieu des armements et de la guerre!

L’égalité sociale au lieu des licenciements massifs et des réductions de salaire

De ce point de vue, nous nous opposons à la dévastation sociale sans précédent organisée par tous les partis de l’establishment, par les sociétés et par les syndicats.

Au sein du gouvernement fédéral, le SPD, les Verts et les libéraux-démocrates (FDP) font passer les coupes budgétaires les plus sévères de l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre, malgré une inflation galopante. Le SPD, les Verts et le Parti de gauche, qui gouvernent l’exécutif de l’État de Berlin, ont fait de la ville la capitale de la pauvreté où règnent les loyers inabordables, les écoles en mauvais état et les hôpitaux délabrés, tout en se remplissant les poches.

Les politiques de lutte contre la pandémie mettent particulièrement en évidence le caractère impitoyable avec lequel les partis au pouvoir placent les intérêts du profit au-dessus des vies humaines. Rien qu’en Allemagne, plus de 160.000 personnes sont déjà mortes et des millions souffrent des conséquences de la maladie.

Les grandes entreprises utilisent la pandémie et la guerre pour s’enrichir fabuleusement, pour fermer des usines et réorganiser la production aux dépens des travailleurs. Et les syndicats les appuient, prônant la guerre, réprimant l’opposition aux réductions de salaire et aux licenciements massifs, et travaillant en étroite collaboration avec les sociétés et le gouvernement.

Reunion en ligne : Samedi 10 décembre

Pour un mouvement de masse de jeunes et d’étudiants pour arrêter la guerre en Ukraine !

