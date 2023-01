UNE NOUVELLE ÈRE S’OUVRE EN AMÉRIQUE DU SUD

Sur (espagnole) https://es.communia.blog/sudamerica-brasil-lula

LA CONSÉCRATION DE LULA

La presse internationale a présenté le discours de Lula à la COP27 comme le véritable coming- out de Lula. Le Brésil jouait une fois de plus entre les impérialismes sérieux et modernes. La marche de Bolsonaro vers la Floride et le faste du serment présidentiel ont été présentés comme un baume institutionnel et une catharsis. Mais le plus spectaculaire restait à venir.

Les dernières centaines de partisans de Bolsonaro restés campés devant le haut commandement de l’armée à Brasilia, à qui ils ont demandé d’empêcher l’investiture de Lula en alléguant une fraude électorale, renforcés par quelques bus arrivant des États, ont défilé et ont pris possession du siège du Congrès, le Tribunal fédéral (STF) et la présidence du gouvernement, le fameux Planalto .

Ce n’était guère plus qu’un spectacle de vandalisme festif, mais un véritable cadeau pour Lula qui l’a immédiatement présenté comme une tentative de coup d’État , a encadré les institutions derrière et a transformé l’occasion en une base pour mobiliser massivement l’État en défense de la démocratie .

De plus, compte tenu de l’image du gouvernement Lula aux États-Unis et en Europe , l’idée d’une insurrection de Bolsonaro rappelait trop l’ assaut du Capitole américain en janvier 2021 pour que le rôle de Bannon dans la création de repères ne devienne pas une évidence . des slogans et des modèles pour le bolsonarisme , ce qui est sans aucun doute utile pour l’image du nouveau gouvernement aux États-Unis et en Europe .

En interne, faire la lumière sur la résistance policière inexistante et la participation militaire presque évidente, dénoncée même par des politiciens proches de Bolsonaro , laisse Lula carte blanche pour déclencher des purges dans les forces de sécurité et peut-être dans la même armée qui, avant les élections, Lula avait accepté de ne pas faire.

La fameuse insurrection , le prétendu coup d’État fasciste , n’était en réalité qu’une manifestation terminale d’impuissance d’une petite bourgeoisie délirante, de plus en plus isolée par son propre sectarisme et sa brutalité, mais entretenue artificiellement par le financement d’une partie de l’agro – la bourgeoisie exportatrice et ses alliances trumpistes. Un dénouement ridicule et vandaliste des années Bolsonaro, que Lula a parfaitement orchestré pour sa propre consécration.

Le résultat laisse un Lula bien plus puissant au Planalto – lorsqu’il sera rétabli – prêt à entreprendre la grande restructuration du capital sud-américain qu’il avait promise lors de sa campagne.

LA PERSPECTIVE D’UNE MONNAIE COMMUNE SUD-AMÉRICAINE ADAPTÉE AUX BESOINS DU BRÉSIL

Manifestation à Sao Paulo après l’émeute de Bolsonaro à Brasilia

Le changement de perspective régionale du Brésil a été radical et brutal. Itamaratí est passé de l’encouragement du gouvernement uruguayen à faire sauter le Mercosur à l’ organisation des pays du Mercosur pour les traduire en justice .

Et sans oublier contre l’Argentine. Il ne s’agit plus seulement de l’accès du Brésil au gaz et au pétrole argentins . Après le triomphe électoral, les objectifs brésiliens sont devenus explicites face à Buenos Aires : intégration militaire et formation d’un véritable marché commun .

En mai dernier, lors de la campagne, Lula avait déjà lancé le slogan : « Nous ne pouvons pas dépendre du dollar« . Moins avec la Fed qui relève ses taux comme s’il n’y avait pas de lendemain. Car chaque hausse des taux d’intérêt accélère la fuite des capitaux car elle rend la dette américaine plus attractive, ce qui à son tour dévalue les devises locales et rend les importations plus chères.

Mais pour avoir une alternative au dollar, au moins au niveau régional, il est nécessaire de réorganiser et de lier pays par pays au train en marche du capital financier brésilien de la même manière que l’Allemagne a lié le reste de l’Europe capitales continentales à l’euro. Dit en termes de Lula :

Nous allons rétablir notre relation avec l’Amérique latine. Et si Dieu le veut, nous créerons une monnaie unique en Amérique latine.

Première étape : un compte courant pour le commerce extérieur interrégional qui sert à éviter que les banques nationales n’aient à puiser dans leurs réserves pour financer les importations.

A l’horizon, une monnaie commune, pas une seule , pour articuler et stabiliser en marge des tempêtes de change, le commerce extérieur brésilien.

Nous devons tirer parti d’une monnaie commune, pas une seule, chacune avec sa propre monnaie, mais un parapluie de négociation de monnaie commune. C’est l’idée sur laquelle nous avons commencé à travailler, sur laquelle Alberto a également discuté avec Lula il y a quelques jours à Asunción. L’idée est de le consolider comme un projet pour toute la région Sergio Massa, ministre de l’Économie de l’Argentine

La presse et le gouvernement argentins sont déjà enthousiasmés par le SUR , qui serait la phase finale de tout ce mouvement : une monnaie numérique émise par un fonds auquel les pays de la région contribueraient au prorata de leurs parts dans le commerce régional.

QUE JOUE STRATÉGIQUEMENT LE BRÉSIL DE LULA ?

Dans le scénario impérialiste mondial qui se consolide , l’Europe et les États-Unis vont avoir un jeu de plus en plus restrictif contre les exportations agricoles et animales sud-américaines et l’Afrique (qui est plus instable de mois en mois). Le capital brésilien ne peut se développer qu’avec des fondations solides, en gagnant des marchés et des opportunités de placement dans son environnement régional.

C’est pourquoi l’approche d’Itamaratí sous Lula n’est pas fondamentalement différente de celle de Bolsonaro il y a quatre ans : réorganiser les flux de capitaux et de commerce à travers le continent pour consolider le Brésil en tant qu’impérialisme dominant dans la région.

Bolsonaro, lié aux intérêts de l’agro-exportation, ne pouvait cependant pas aller trop loin. Le marché régional ne peut être développé à partir du secteur primaire d’exportation. La région ne peut absorber qu’une petite partie des énormes quantités de soja, de viande ou de blé qu’elle produit pour les marchés internationaux.

Pour cette raison, et comme cela correspond aux économies semi-coloniales , les circuits productifs et capitaux des pays de la région sont autistes l’un par rapport à l’autre. Aujourd’hui, la différence entre l’intérieur et l’extérieur est abyssale : les échanges entre les partenaires du Mercosur en 2021 n’étaient que de 40,591 millions de dollars, tandis que les échanges entre le Mercosur et les pays tiers s’élevaient à 598,899 millions.

Le marché intérieur sud-américain ne peut se développer qu’à partir de tout ce qui ne relève pas de l’économie d’exportation : industrie et services, secteurs maintenus plus ou moins artificiellement et peu compétitifs face à la concurrence des grandes puissances.

Pendant ce temps, pour chaque pays de la région, tout mouvement des importations chinoises aura plus d’impact que toute pression d’un pays voisin. Ainsi, la question des relations avec la Chine et de son incompatibilité croissante avec les États-Unis a été le principal enjeu de la politique régionale et commerciale ces dernières années.

Dans ce domaine, Bolsonaro aspirait à ce que le Brésil soit reconnu par les États-Unis comme une sorte d’ empire délégué . Lula ne le dit pas si ouvertement, mais il veut contenir les ambitions de Pékin dans la région – impliquant tous les gouvernements du Mercosur – pour permettre à l’industrie brésilienne d’occuper l’espace que l’industrie asiatique se dispute dans les pays sud-américains … démissionner si une partie de la croissance des exportations agricoles et de bétail vers la Chine est nécessaire, ce qui pour Bolsonaro était pourtant vital pour maintenir ses principaux soutiens dans la bourgeoisie locale : les propriétaires terriens et l’industrie agro-exportatrice.