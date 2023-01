Retraites – Besancenot sur BFM – ET le massacre à Dnipro en Ukkraine

http://mai68.org/spip2/spip.php?article13995

Massacre à Dnipro : une « erreur » de la défense ukrainienne qui coûte sa place au N°3 du régime

Oleksiy Arestovitch, conseiller du cabinet présidentiel ukrainien, était “la troisième personnalité la plus populaire en Ukraine”, rappelle sur son site la chaîne de télévision Espreso. “Devant lui, il n’y avait que le président Zelensky et Valeriy Zaloujniy”, le chef d’état-major de l’armée ukrainienne, précise Radio Svoboda.

Mais le 16 janvier, il a pourtant annoncé qu’il renonçait à ses fonctions. Deux jours plus tôt, alors que le pays était sous le choc après la frappe qui a détruit un immeuble d’habitations à Dnipro et fait, selon le dernier bilan, 44 tués et 79 blessés, il avait en effet déclaré sur la chaîne YouTube Feygin Live que le missile était tombé sur le bâtiment “parce qu’il avait été abattu par la défense antiaérienne ukrainienne”. Des propos, ajoute Espreso, “qui ont enflammé les réseaux sociaux”.

