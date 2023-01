PROMOUVOIR L’ORGANISATION EST LA PRIORITÉ FACE A LA CRISE MULTIPOLAIRE

LE MONDE OUVERT PAR LA GUERRE D’UKRAINE

La guerre en Ukraine n’est pas simplement un autre meurtre « localisé ». Elle marque un bond dans l’orientation et la réorganisation de tout le système capitaliste vers et pour la guerre . Comment pourrait-il en être autrement, il a accéléré ce qui était déjà considéré comme le plus grand transfert de revenus du travail vers le capital depuis la seconde guerre impérialiste mondiale.

Si la caractéristique permanente du capitalisme décadent dans lequel nous vivons est la contradiction entre croissance (du capital) et développement (humain), désormais cette contradiction se développe de plus en plus comme un antagonisme ouvert et généralisé entre le bon fonctionnement du système et la vie humaine .. dans toutes ses manifestations.

Du démantèlement des systèmes de santé dans les pays aux capitales nationales les plus concentrées, aux famines massives dans les pays semi-coloniaux qui ne se sont même pas industrialisés , les exemples quotidiens ne manquent pas de l’accélération de cette contradiction élémentaire avec l’augmentation dans les tensions impérialistes.

Et si la classe dirigeante navigue et organise toute cette destruction, récupérant les taux de rendement de son capital aux dépens des ouvriers, la petite bourgeoisie et ses exubérances ont été, au mieux, des distractions ridicules, au pire, des troupes sanglantes : le féminisme a embrassé le guerre avec la passion d’un recruteur scélérat ; (voir : TROIS TENDANCES CULTURELLES QUI VONT S’ACCÉLÉRER EN 2023 – les 7 du quebec ) les néo-malthusiens et leur décroissance en ont fait de même avec la paupérisation ; Le plus humanitaire des libéraux est de créer des supermarchés pour les pauvres tandis que leurs idéologues jettent, avec les gouvernements sociaux-démocrates européens, les bases de la fin des systèmes universels de santé ou d’éducation ; et le Le pacifisme citoyen et l’antimilitarisme ont mis en évidence en Russie son incapacité et son impuissance . (Comment pourrait-on mieux résumer l’idéologie et la politique du ridicule « Grand Reset » capitaliste et du funeste « Nouvel Ordre Mondial« …capitaliste après la grande guerre génocidaire? NDÉ)

C’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’attendre des améliorations ou des réformes qui récupèrent la vie perdue par les travailleurs. Les classes dominantes ne peuvent se le permettre sans nuire au capital qu’elles servent et la petite bourgeoisie ne le peut pas sans entrer en confrontation avec le système, les entreprises et les États auxquels elles sont liées.

Seule la classe ouvrière, classe universelle tant dans son extension que dans la nature de ses luttes , peut faire face à la dérive du système avec des revendications qui pointent vers son nécessaire dépassement . (Nous dirions…vers sa nécessaire destruction pour la construction d’un nouveau mode de production prolétarien. NDÉ)

C’est pourquoi, depuis un an, nous avons suivi et mis l’accent sur des luttes comme celles des travailleurs iraniens ou les grèves sauvages en Grande-Bretagne : à une époque historique où les syndicats ne peuvent être qu’organisateurs du capitalisme de guerre , (comme ils le prouvent en liquidant la magnifique révolte du prolétariat français contre la vie chère et les retraites de misères. NDÉ) ces luttes ont marqué la moyen d’affronter efficacement le développement belliciste et militariste du système.

LES LEÇONS DE L’HISTOIRE

Insurrection du 19 juillet à Madrid, début de la Révolution espagnole

La grande vague révolutionnaire 1917-37 a été possible grâce à l’existence d’un tissu de classe massif et organisé : le fameux espace de la démocratie prolétarienne dont la destruction était l’objectif du fascisme et, depuis la Révolution espagnole, du stalinisme, qui était déjà devenu le principal organisateur de la contre-révolution . Tissu qui a été effectivement détruit dans le monde entier entre 1928 et aux alentours de la seconde guerre mondiale impérialiste.

L’expérience ultérieure des insurrections et des grèves de masse, de 1943 à l’Iran de 2022, montre que sans ce tissu ni un nouveau pouvoir capable de se consolider minimalement ni un parti de classe apparu spontanément ne peuvent émerger.

D’autre part, l’expérience des années précédant la Révolution espagnole de 1936 dans ces régions, comme le Sud-Ouest espagnol, le seul endroit au monde où la Gauche communiste a effectivement mené la lutte des classes dans les années 1930 , nous montre que le dépassement de l’organisation syndicale -nécessairement absorbée par l’Etat à cette époque- ne signifie pas l’abandon des tâches de promotion de l’organisation de classe en dehors des périodes de lutte ouverte et massive.

Au contraire, ce qui rend l’auto-organisation de classe féconde en période de lutte de classe, c’est précisément le long travail d’organisation préalable. Un travail qui se produit dans toutes sortes de domaines, autant qu’ils répondent à de véritables besoins et impulsions organisationnelles et qui s’articule autour d’espaces physiques communs en termes de classes sociales.

NOS TÂCHES

Comme nous l’avons souligné dans notre rapport 2022 et aussi 2022 L’ANNÉE OÙ LA LONGUE GUERRE A COMMENCÉ – les 7 du quebec

On ne peut pas non plus s’attendre à ce qu’un mouvement de classe surgisse de nulle part et de lui-même, sans aucun travail préalable, change le jeu une fois pour toutes. Rien ne nous exonérera de notre propre responsabilité de travailleurs un peu plus conscients que les autres. Rien n’éliminera la nécessité de partir du plus élémentaire pour discuter, organiser et créer des réseaux et des structures minimales qui permettent de répondre collectivement aux problèmes, d’élargir la réflexion et d’organiser la solidarité en cas de besoin. (Voir: TROIS TENDANCES CULTURELLES QUI VONT S’ACCÉLÉRER EN 2023 – les 7 du quebec) En d’autres termes, il s’agit d’approfondir les lignes de travail que nous avons esquissées pendant la partie la plus dure de la pandémie : favoriser l’auto-organisation des travailleurs dans chaque lieu et dans chaque zone que nous atteignons.

Et si telle est notre orientation stratégique, la tactique doit rediriger des heures et des capacités vers sa réalisation. Pour cette raison, il y a quelques mois, nous sommes passés de la publication d’articles dans Communia presque quotidiennement à publier quelques fois par semaine seulement.

Cela ne veut pas dire que, face aux changements de situation, à l’apparition de nouvelles luttes ou à l’aggravation des conditions générales, on ne revienne pas au caractère quasi quotidien des publications. Nous le ferons lorsque la situation indiquera que c’est important et que c’est la contribution qui correspond au moment précis. Mais pour l’instant, la priorité opérationnelle est de contribuer à l’organisation de tous ces groupes de travailleurs qui, initialement minoritaires, ressentent le besoin de s’organiser pour répondre à des besoins qu’ils ressentent tels.

C’est là que vous allez nous trouver le plus, même si c’est au prix de pouvoir nous trouver un peu moins fréquemment sur votre téléphone portable.

REJOIGNEZ-NOUS ET FAITES VOTRE PART