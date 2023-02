Nom d’une pipe!

OLIVIER CABANEL — Coup de tabac sur la cigarette : au moment ou les gouvernements successifs dénoncent le danger de la cigarette, continuant d’engranger de honteux bénéfices grace aux taxes qu’ils prélèvent, une nouvelle information laisse apparaître une autre vérité.

C’est bien connu, le tabac tue, il est dangereux pour la santé, tout çà semble-t-il à cause d’un poison qu’il contient : la nicotine.

65 000 morts par an dus à la cigarette en France, 45 000 morts à cause de l’alcool (et 200 000 dans l’espace européen), environ 5000 dus aux accidents de la route, ce n’est pas rien.

Pourtant goudrons et nicotines montrés du doigts comme les responsables de cancers sont en constante diminution :

Ils sont passé de 38 mg (goudron) à 12 mg, et de 2,7 mg pour la nicotine à 0,95 mg,

Le nombre de morts lui, ne diminue pas.

Le supposé unique mort dû au cannabis doit en sourire dans sa tombe…

Mais la question n’est pas uniquement là.

En effet, de recentes expertises prouvent formellement que la quantité du tabac contenu dans nos chères (très chères) cigarette serait de moins en moins importante.

Dans un document récent (Tobacco Atlas) l’organisation mondiale de la santé, a démontré que le poids des feuilles de tabac (calculé en livres) pour mille cigarettes est passé de 2,3 à moins de 1.

Pourtant les cigarettes font toujours le même poids.

Mais alors, qu’est-ce qui a remplacé ces feuilles de tabac ?

Des agents de sapidité, afin de créer une accoutumance à telle ou telle marque, de l’acétone, de l’acyde cyanhydrique, (rappelez-vous : le gaz utilisé dans les chambres à gaz nazies), du monoxyde de carbone (le même que celui qui sort des pots d’échappements de nos moteurs à essence), du ddt, de l’arsenic…

Il arrive que du tabac reconstitué soit également ajouté (amalgame des débris et chutes diverses provenant soit de l’étape du battage, soit des chaînes de production). Ces chutes sont agglomérées, soit par le biais d’un passage dans une solution aqueuse qui est ensuite évaporée sous vide partiel, soit par le mélange avec une substance liante de type méthylcellulose.

Une fois la composition effectuée, elle est humidifiée avant de passer à l’étape du « sauçage » qui va permettre d’attribuer à la cigarette des arômes et des goûts particuliers qui sont destinés à « fidéliser » le consommateur.

Donc à le rendre dépendant.

Il y a en tout près de 4000 composés chimiques dans une cigarette, et de moins en moins de tabac.

Il reste un autre danger, et non des moindres, le papier à cigarette.

Les fabricants de cigarettes ayant constaté qu’un fumeur oubliant sa cigarette est obligé de la rallumer à tout bout de champ

Il fume donc beaucoup moins.

Alors ils ont trouvé la parade.

Ils ont intégré au papier des citrates et autres acétates, délicatement appelés « agent de combustion » ou même « accélérateurs de combustion ».

Le but est d’obtenir une cigarette qui ne s’éteigne jamais.

Pour le vérifier, il vous suffit de mettre le feu a une feuille de tabac à rouler, de souffler dessus, sa combustion s’arrêtera rapidement.

Renouvelez l’expérience avec la feuille de papier d’une cigarette que vous aurez vidée auparavant, vous pourrez bien souffler autant que vous voudrez, le papier, tel du papier d’arménie, se consumera intégralement.

On s’en doute, ces agents d’accélérateur de combustion ne sont pas les bienvenus pour la santé des fumeurs.

Un jour peut-être, tout comme pour l’amiante, le consommateur se retournera contre les fabricants responsables avec préméditation des cancers qu’ils ont provoqués, ou même se retournera contre l’état qui a « laissé faire », tout en prélevant de véritables fortunes grâce aux taxes sur le tabac.

En attendant, on continue de montrer la nicotine du doigt comme principale responsable des cancers du fumeur.

Car comme disait un vieil ami africain :

« Quand le sage montre du doigt la lune, le fou regarde le doigt ».