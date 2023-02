VERSION PDF GRATUITE, RÉALISÉE PAR JBL1960

Résistance71 a traduit et publié l’article de Gordon Duff source Veterans Today ;

Résistance politique : Veterans Today contre Google Jigsaw et Oxford… Qui est VT ?..

Nous nous sommes rendus compte en commençant à analyser et commenter cette traduction de l’article de VT ci-dessous, que cela prendrait en fait plus de temps et de développement qu’un simple paragraphe de présentation. Nous vous présentons donc cette article tel quel et le commenterons très bientôt, car il soulève quelques commentaires d’évidence. A suivre donc, mais n’hésitez néanmoins aucunement à le commenter dans la section prévue à cet effet tant il est plus que probable que nous parvenions tous et toutes aux mêmes conclusions. ~ Résistance 71 ~ Une vitrine de propagande d’Oxford attaque Veterans Today… La chasse aux sorcières néocon commence Gordon Duff | 22 octobre 2017 | URL de l’article original ► https://www.veteranstoday.com/2017/10/23/neo-oxford-propaganda-front-attacks-veterans-today-the-neocon-witch-hunt-begins/



Pour lire l’intégralité de l’article sur R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/10/29/resistance-politique-veterans-today-contre-google-jigsaw-et-oxford-qui-est-vt/

Suite à notre dernière traduction de VT et notre commentaire qui s’en est suivi, nous avons décidé de republier nos trois traductions au sujet d’un 11 septembre nucléaire réunis en une seule version PDF gratuite que j’ai réalisée et qui se présente comme suit ;

Page 2 à 4 ► Au sujet d’un 11 septembre nucléaire…

Page 4 à 9 ► Révélations sur le 11 septembre ► PREMIÈRE PARTIE

Page 10 à 17 ► DEUXIÈME PARTIE

Page 17 à 23 ► TROISIÈME PARTIE

Page 24 ► Je rajoute mon grain sel…

AU SUJET D’UN 11 SEPTEMBRE NUCLÉAIRE, version PDF gratuite de 24 pages + photos rares fournies par R71

Parce que l’idée première et l’objectif sur lequel nous devons nous concentrer, c’est de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par delà l’espace et le temps…

Surtout si nous créons une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois…

Notre fonction de charnière ici est plus que jamais vitale car ces lectures nous permettent d’ouvrir des portes « entre-baillées » mais dont les gonds rouillés empêchent l’ouverture en grand.

Devenons tous des lanceurs d’alertes, des chercheurs de vérité ► Crackons les codes, faisons péter les verrous, et déconstruisons la pyramide du pouvoir pierre par pierre !



Union ► Réflexion ► Action ► Associations libres confédérées

NOUVEAU PARADIGME SANS DIEUX NI MAITRES SANS ARMES NI HAINE NI VIOLENCE

Et pour que cela parle au plus de gens possible et qu’ils comprennent bien que c’est réalisable, une fois retiré notre consentement l’Empire anglo-américano-christo-sioniste s’effondrera et à la vitesse de la chute libre, comme les tours du WTC1 & 2 et sans oublier le WTC7, et gageons qu’une fois cet empire sans terre à terre, nous serons en capacité de faire tomber tous les empires…

Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.