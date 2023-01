Les antifas agressent «Les Masques blancs» et mettent à la poubelle les portraits des victimes du vaccin

Source: http://mai68.org/spip2/spip.php?article14039

Note de do : Il ne faut pas confondre « antifa » et « antifascistes ». Le groupe qui se fait appeler « antifa » est lié au site « Paris Lutte Infos ». Ils sont tous deux complètement infiltrés et manipulés par les services secrets. Même si les militants de base ne le savent pas.

Dans la série tout le monde les déteste, maintenant en plus nous avons les antifas

Macron peut rester en Afrique, les antifas veillent et ils décernent des médailles d’anti-sémitisme à celles et ceux qui, comme les Masques blancs, osent afficher publiquement des photos des victimes des injections pseudovaxx.

Donc ce n’est pas une fake news, les antifas défendent les CEO des pharmas et leur modèle d’affaire même quand celui-ci est publiquement corrompu et eugéniste. Comme quoi être faussement « anticapitaliste » mène à tout et dans ce cas, surtout au pire.

Justice pour les morts et les traumatisés du covidisme.!!!

Complément proposé par do :

Qui sont les « Masques Blancs » qui ont manifesté dans plusieurs villes d’Occitanie ce week-end ?

8 Mars 21 à 7:12

Alain Gravil

Montpellier, Toulouse, Narbonne, Auch… De nombreuses manifestations du collectif « Les masques blancs » ont eu lieu samedi 6 mars 2021. Actu.fr a pu joindre leur porte parole.

Dans chaque ville, le même scénario. Une vingtaine de manifestants entièrement vêtus de blanc et masqués, qui manifestent en mimant des gestes, au son hypnotisant d’une bande son enregistrée par Barbara Désirant, une militante Belge. Incontestablement, cette voix fait beaucoup d’effet sur les passants et les spectateurs.

Dénoncer l’atteinte aux libertés et l’absence de débat démocratique

Les slogans égrenés sont volontairement provocateurs pour dénoncer l’atteinte aux libertés individuelles. Par exemple : « Les mesures sanitaires sont au dessus de la Constitution et au dessus de la Déclaration des droits de l’homme » , « La pensée indépendante est dangereuse. La pensée critique est conspirationniste », « N’allez pas vous divertir », ou encore « Rentrez chez vous ».

Ces slogans critiquent le conditionnement de la pensée mais aussi le pouvoir des médias « mainstream » qui sont présentés comme les auxiliaires de l’Etat.

Flora est l’une des porte-parole du collectif. Elle indique : « Nous souhaitons réveiller les citoyens excédés, par le biais d’une performance artistique subtile ».

Un mouvement né en Autriche et popularisé en Belgique

Le mouvement a véritablement été popularisé en Belgique, le 13 Février 2021. Sur une vidéo datée du 13 février et vue près de 500 000 fois, on observe à Liège en Belgique, une vingtaine de personnes vêtues de blanc avec un masque couvrant l’intégralité du visage. Ils défilent en centre ville. La voix de Barbara Désirant en fond sonore est venue compléter une « scénographie » plutôt bien ficelée. C’est cette voix qu’on retrouve aujourd’hui en fond sonore de l’ensemble des défilés dans les pays francophones.

L’auteure de la voix s’était déjà prononcée sur les médias belges en défaveur du port du masque l’été dernier, lorsque la situation sanitaire avait connu une accalmie.

Le défilé initial avait eu lieu en Autriche, il y a 3 mois, mais c’est véritablement en Belgique à Liège que tout c’est emballé. Aujourd’hui, en à peine 3 semaines, les Masques blancs sont présents dans toutes les grandes villes de France.

Flora _ Porte-parole du Collectif « Masques blancs »

Refus d’être associé à un parti ou une mouvance politique

Grâce aux réseaux sociaux et à la puissance des images, le mouvement fait de nombreux émules.

A ce stade, il n’est pas possible de rattacher les participants à une mouvance politique. Il s’agit davantage d’une initiative citoyenne transpartisane, visant à exprimer le ras-le-bol qui progresse chez une partie croissante de la population.

Nous n’appartenons à aucun parti politique. Et il n’est pas question que nous soyons récupérés par quiconque. Les Patriotes de Philippot ont tenté de faire de la récupération à Caen ce week-end. Nous n’avons rien à voir avec ce mouvement. La créatrice de la bande son a d’ailleurs déposé son œuvre et nous contrôlons désormais qui l’utilise. Nous avons même mis en place une charte d’utilisation.

Flora Porte-parole du Collectif « Masques blancs »

Un collectif qui explose en Europe et en France

Le mouvement s’est très vite étendu, en quelques jours à peine, à plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne et La France. Dans le Sud Ouest, plusieurs manifestants avaient déjà défilé le 20 février à Montpellier, une semaine après Liège. Ils étaient aussi plusieurs dizaines de personnes toujours entièrement vêtus de blanc.

Samedi 6 Mars 2021, les manifestants « masques blancs » se sont rassemblés dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Nantes, Lyon ou Caen.

Nombreuses manifestations en Occitanie

En Occitanie, de nombreuses villes ont été gagnées par ce phénomène. On peut citer Toulouse, Montpellier, Narbonne ou encore Auch. Mais des rassemblements ont également eu lieu dans des plus petites villes. Les vidéos et images de ces rassemblements sont visibles sur les réseaux sociaux.

Quelques vidéos relayées sur Youtube ont été censurées et les médias « mainstream » sont encore discrets sur le sujet. Il n’est pas exclu que le gouvernement craigne une multiplication de ces évènements qui entamerait l’adhésion des Français aux mesures sanitaires. Sur les réseaux sociaux, certains n’hésitent pas à discréditer ces actions en mettant en avant le caractère conspirationniste de certains des participants.

La volonté que la question sanitaire soit mieux débattue

Au delà des mesures elles-mêmes, les organisateurs déplorent surtout la confiscation du débat démocratique. Ils indiquent que l’assemblée nationale a été mise sur la touche ainsi que l’essentiel des syndicats et représentations institutionnelles.

Le communiqué de presse du collectif précise qu’une action a eu lieu dans 30 villes de France ce week-end. Il indique que « chaque être humain ayant l’envie d’agir dans un esprit collectif y sera accueilli avec bienveillance ». La volonté des organisateurs est de réunir des personnes isolées « qui souhaitent réagir à la situation actuelle mais qui se sentent impuissantes seules ».

Bien sûr que nous pensons à nos ainés, mais nous ne pouvons pas admettre que le débat démocratique soit confisqué. Sur le détail des mesures, il n’y a pas toujours de consensus dans la communauté scientifique. Il est normal que nous puissions discuter des différentes possibilités, à la lumière de l’ensemble des études existantes et pas seulement d’une partie d’entre elles.

Flora _ Porte-parole du Collectif « Masques blancs »

Le collectif indique qu’il est en train de se structurer. Pour Flora, « il est important de se fédérer pour garder le contrôle de ces actions et garantir l’absence de récupération politique ».

Le mouvement qui n’en est qu’à ses début devrait encore faire parler de lui. De nouvelles actions vont intervenir dans les prochains jours, toujours dans plusieurs villes de France.

L’infiltration de la gauche :

La CIA infiltre et contrôle la Culture des pays d’Europe (Vidéo Arte)

3 mars 2010

La CIA s’est servi d’anciens nazis pour infiltrer et contrôler la culture de gauche dans divers pays d’Europe. Ce film est extrêmement intéressant pour avoir les preuves de ce fait et pour voir comment elle s’y est prise et quel était son but.

Le titre originel donné par ARTE en 2006 à cette vidéo-preuve est au passé ; mais, il faudrait être bien naïf pour croire que tout ça est fini et que, désormais, la France et les autres pays d’Europe ont vu leur(s) Culture(s) se libérer de l’influence secrète et néfaste de la CIA.

Par exemple, on peut citer quelques sites internet soit-disant d’« extrême gauche » ou « anarchistes », mais en réalité tenus par des sionistes et très probablement infiltrés par la CIA : Indymedia-Paris, Article11, ou encore conspishorsdenosvies ; qui, d’ailleurs, sont liés les uns aux autres. Et certainement bien d’autres sites seront fabriqués sur le même modèle, c’est-à-dire où la CIA et le MOSSAD nous expliqueront ce qu’on doit penser pour être vraiment de gauche, d’extrême gauche ou anarchiste.

Le malheur, c’est que tout le monde n’a pas encore compris cela et que ces sites peuvent par conséquent influencer diverses personnes et divers autres sites pourtant originellement honnêtes.

