La 3e guerre mondiale menace d’éclatée en Europe (Jacques Baud)

Selon un quotidien allemand, le gouvernement allemand aurait autoriser l’envoi de chars Léopards pour les soldats et les mercenaires de l’OTAN engagés en Ukraine…la vidéo ci-dessous présente cette effroyable engagement qui rapproche le monde d’une Troisième Grande Guerre mondiale. En complément à cette information, une seconde vidéo présente l’historique de la guerre que mène les États-Unis et l’OTAN à la Russie via le proxy ukrainien – la nation sacrifiée dans cette guerre impérialiste que Kiev ne peut pas gagner. L’ex-militaire Jacques Baud présente son interprétation de ce dangereux conflit mondial. En troisième partie de ce dossier » Troisième Guerre Mondiale », la déclaration de guerre de Medvedev à la Douma de Moscou.

Le monde est au bord de la troisième guerre mondiale en raison de la surenchère de l’Occident, avertit Medvedev

