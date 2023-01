L’hystérie climatique et la cuisinière au gaz = taxer les salariés

Par Brandon Smith − Le 14 janvier 2023 − Source Alt-Market

Dans le passé, j’ai souvent essayé d’adopter une approche globale des problèmes auxquels le public américain est confronté et de montrer qu’il existe presque toujours un lien plus profond entre divers événements politiques et économiques. Et, ce qui est devenu de plus en plus clair pour moi, c’est que pour comprendre les actions des gouvernements et la géopolitique, vous devez toujours vous demander « Qui en profite ? ».

La ligne de fond est la suivante – Au cœur de presque tous les conflits et de toutes les crises, le même groupe de faiseurs de pouvoir profite généralement, et ils ont pris un vif intérêt dans le récit du changement climatique en particulier. Mais comme je l’ai dit, il s’agit d’une vue d’ensemble. Pour l’instant, j’aimerais m’intéresser à un problème relativement mineur et à la façon dont les petits dominos mènent à une plus grande escroquerie et à un plus grand désastre. Parlons des cuisinières à gaz…

Franchement, je ne me soucie pas de ce que ma cuisinière utilise pour cuisiner, tant qu’elle fonctionne. Cela dit, environ 38 % des ménages américains utilisent le gaz naturel pour cuisiner et se chauffer. C’est un pourcentage significatif de personnes qui dépendent de l’énergie du gaz pour leurs besoins quotidiens. Mais voici le problème : le gaz naturel n’est pas politiquement correct de nos jours. Presque toutes les sources d’énergie émettant du carbone ont été marquées par les militants du climat et les gouvernements occidentaux comme une menace qui doit être effacée entre 2030 et 2050.

Les institutions globalistes et les escrocs du changement climatique ont mis le gaz naturel sur la liste des vilains, mais il y a quelques réalités dont il faut tenir compte. Tout d’abord, comme indiqué, une grande partie du monde occidental, y compris les États-Unis et l’Europe, dépend du gaz naturel pour de nombreuses applications énergétiques. Interdisez le gaz naturel et la civilisation sera confrontée à une chute immédiate de l’activité économique, ainsi qu’à des prix beaucoup plus élevés pour toutes les autres sources d’énergie en raison de la demande croissante. Il n’existe AUCUNE solution énergétique verte qui puisse remplir le même rôle que le gaz.

Il suffit de regarder l’Europe et le Royaume-Uni aujourd’hui pour voir comment ils se débattent avec des coûts beaucoup plus élevés en raison des sanctions sur les exportations de gaz russe. C’est la pagaille, et ils ont de la chance que l’hiver ait été plutôt doux jusqu’à présent, car dès que les choses gèleront, ils auront des problèmes. Il n’y a pas assez de ressources énergétiques alternatives disponibles pour combler les pénuries de l’Europe si les températures chutent.

Mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’interdiction des cuisinières à gaz aux États-Unis ? N’est-ce pas une question de santé plutôt qu’une question d’environnement ? Non, il ne s’agit pas d’une question de santé, mais d’une question d’agenda climatique présentée comme une question de santé.

Cette semaine, le gouvernement et les médias ont coordonné leur blitz sur le récit de la cuisinière à gaz, avec une avalanche d’affirmations selon lesquelles le gaz naturel provoque tout, de l’asthme chez les enfants au ralentissement du développement cognitif. Quelles sont les preuves de ces affirmations ? L’administration Biden et l’agence qui étudie une interdiction potentielle, la Consumer Product Safety Commission (CPSC), n’ont pas encore donné de sources spécifiques.

Ces affirmations trouvent très probablement leur origine dans une seule étude publiée en décembre par l’International Journal of Environmental Research and Public Health. Le groupe est financé par des fonds privés et cette étude particulière sur les cuisinières à gaz a été menée par l’IGR, une entité de recherche à but non lucratif qui défend des politiques vertes agressives et s’efforce de « transformer les systèmes énergétiques mondiaux à travers l’économie réelle ». Les deux principaux auteurs, Talor Gruenwald et Brady Seals, sont des chercheurs du RMI qui ont contribué à l’initiative « bâtiments sans carbone » du groupe.

En d’autres termes, l’étude est rédigée par des personnes ayant un parti pris intégré, et puisque la science est aujourd’hui liée à l’activisme, on ne peut se fier à aucune étude financée par un groupe idéologique privé. L’IGR ne fait pas seulement partie du culte du climat, il promeut également la théorie de l’« équité« et la politique Woke en général. Ces concepts et la vraie science ne peuvent coexister.

L’Association américaine du gaz a fait exactement la même remarque dans une déclaration en réponse, notant que les tests de l’étude n’incluaient pas l’utilisation réelle des appareils et :

Elle a ignoré la littérature [antérieure], y compris une étude portant sur des données recueillies auprès de plus de 500 000 enfants dans 47 pays, qui n’a détecté aucune preuve d’une association entre l’utilisation du gaz comme combustible de cuisson et les symptômes ou le diagnostic de l’asthme.

La pression en faveur de l’interdiction des cuisinières à gaz n’est pas une question de santé, mais de contrôle. Il s’agit d’une tentative de lier faussement les émissions de carbone et les produits énergétiques à des problèmes de santé négatifs, afin d’inciter le public à soutenir la décarbonation par peur. Mais pourquoi revenir à une telle stratégie ? Le culte du climat est-il vraiment si désespéré ?

Oui, oui, c’est le cas.

Voyez-vous, la vérité sur le changement climatique commence à se répandre dans le grand public, et le démantèlement de la propagande anti-carbone prend de l’ampleur. Voici les faits :

La température moyenne de la planète n’atteint pas des niveaux dangereux. Selon la NOAA, la température de la Terre a augmenté de moins de 1°C au cours du siècle dernier.

Rien ne prouve que ce type d’augmentation de température représente une menace pour l’environnement ou la santé humaine. En fait, la température de la Terre a été beaucoup plus élevée qu’aujourd’hui à plusieurs reprises dans l’histoire de la Terre, bien avant que les émissions de carbone d’origine humaine n’existent. Les relevés officiels de température utilisés par les climatologues ne remontent qu’aux années 1880, ce qui représente un laps de temps infime par rapport à la durée de vie épique de l’atmosphère terrestre.

Et que dire de tous ces arguments selon lesquels des phénomènes météorologiques plus dangereux apparaissent en raison du réchauffement climatique ? C’est un mensonge. Il n’y a pas de différence significative entre les modèles de tempête d’aujourd’hui et ceux d’il y a 100 ans.

Et n’oublions pas que la propagande sur le réchauffement climatique dure depuis longtemps maintenant. Lorsque j’étais enfant, dans les années 1980, on nous disait à l’école que de grandes parties des continents seraient sous l’eau en l’an 2000. Cela ne s’est évidemment jamais produit et ne se produira probablement jamais. Beaucoup d’entre nous qui ont grandi à cette époque attendent toujours que les calottes glaciaires fondent.

Le programme de lutte contre le changement climatique vise à donner aux gouvernements et aux institutions globalistes le pouvoir de restreindre l’utilisation de l’énergie, de taxer les émissions de carbone et de contrôler ainsi presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Sans le libre flux d’énergie à base de carbone, presque toutes les industries s’effondreront. L’énergie verte est inefficace et ne peut combler le vide laissé par le gaz, le pétrole et le charbon. Tout ce qui resterait serait une base manufacturière minimale, une production alimentaire minimale et une population humaine en diminution. Ceux qui survivraient seraient esclaves des restrictions de carbone ; ce serait un véritable cauchemar.

Il y a des gens très riches et très puissants qui bénéficient grandement d’un tel scénario.

Les globalistes complotent pour utiliser l’environnementalisme comme excuse à la centralisation depuis au moins 1972, lorsque le Club de Rome, un groupe de réflexion rattaché aux Nations unies, a publié un traité intitulé « Les limites de la croissance« . Vingt ans plus tard, il publiait un livre intitulé « La première révolution mondiale ». Dans ce document, ils recommandent spécifiquement d’utiliser le réchauffement climatique comme vecteur :

En cherchant un ennemi commun contre lequel nous pourrions nous unir, nous avons eu l’idée que la pollution, la menace du réchauffement de la planète, les pénuries d’eau, la famine et autres, feraient l’affaire. Dans leur ensemble et leurs interactions, ces phénomènes constituent effectivement une menace commune qui doit être affrontée par tous ensemble. Mais en désignant ces dangers comme l’ennemi, nous tombons dans le piège, dont nous avons déjà averti nos lecteurs, à savoir confondre les symptômes avec les causes. Tous ces dangers sont dus à l’intervention de l’homme dans les processus naturels, et ce n’est qu’en changeant d’attitude et de comportement qu’on peut les surmonter. Le véritable ennemi est donc l’humanité elle-même.

Cette déclaration provient du chapitre 5 – Le vide, qui traite de leur désir de gouvernement mondial. La citation est relativement claire ; il faut conjurer un ennemi commun pour inciter l’humanité à s’unir sous une seule bannière – la bannière globaliste. Et les élites considèrent la catastrophe environnementale, causée par l’humanité elle-même, comme la meilleure motivation possible.

Comment cet agenda commence-t-il ? Il commence avec les cuisinières à gaz. Il commence avec quelque chose que nous pourrions considérer comme petit, et puis il se développe à partir de là. Très bientôt, ils vont interdire le gaz naturel pour le chauffage. Ils vont interdire les poêles à bois. Ils induiront artificiellement une inflation du prix du gaz. Puis ils mettront en place une taxe carbone pour les fabricants, ce qui entraînera à son tour une hausse des prix pour les consommateurs. Puis ils mettront en place une taxe carbone pour le particulier moyen. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour rendre impossible l’utilisation des « combustibles fossiles ».

Encore une fois, ce n’est pas une question de santé, c’est une question de contrôle. C’est toujours une question de contrôle. La question des cuisinières à gaz est une fraude ; un domino dans une longue chaîne qui mène au totalitarisme du carbone.

Non, Brandon, ce n’est ni une question de santé publique, ni une question de contrôle politique des ploutocrates et de leurs laquais politiques…c’est une question d’assurer la survie mondial du mode de production capitaliste en crise systémique et en cours d’effondrement. La tactique de la crise climatique hystérique, et de la charge contre les énergies fossiles visent à réduire les dépenses sociales de l’État totalitaire et à accroître les charges sociales pour les travailleurs (exemple, réduire les attributions aux programmes de retraite des salariés) tout cela afin d’augmenter les subventions aux entreprises capitalistes (subventions aux énergies « vertes » et subventions aux autos électriques…etc

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone