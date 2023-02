Les dynamiques systémiques suivent leur propre règle et non la pensée du groupe ou de ses héros

Par Alastair Crooke – Le 2 janvier 2023 – Source Strategic Culture

Vers la fin de son ouvrage The Rise and Fall of the Great Powers (1987), « [l’historien de Yale] Paul Kennedy a exprimé la conviction, alors controversée, que les guerres entre grandes puissances n’appartenaient pas au passé. L’un des principaux thèmes de l’histoire de Kennedy était le concept d’overstretch (le dépassement des capacités) – c’est-à-dire que le déclin relatif des grandes puissances résultait souvent d’un déséquilibre entre les ressources d’une nation et ses engagements » , écrit le professeur Francis Sempa.

Peu de membres de la classe dirigeante occidentale acceptent que nous ayons atteint un tel point d’inflexion. Qu’on le veuille ou non, les combinaisons de grandes puissances se multiplient rapidement dans le monde. L’influence des États-Unis se réduit déjà à son noyau atlantiste. Ce rétrécissement n’est pas simplement une question du rapport entre les ressources et les engagements ; c’est une explication trop simpliste.

La métamorphose se produit à la fois en raison de l’épuisement des dynamiques politiques et culturelles qui ont alimenté l’ère précédente et sous l’impulsion de la vitalité de nouvelles dynamiques. Et par « dynamique » , on entend aussi l’épuisement et la disparition prochaine des structures financières et culturelles mécaniques sous-jacentes qui, en elles-mêmes, façonnent la nouvelle politique et la nouvelle culture.

Les systèmes suivent leurs propres règles et notamment les règles de la mécanique physique comme dans le cas de ce qui se passe lorsqu’un grain de sable supplémentaire est ajouté à un tas de sable complexe et instable. Ainsi, contrairement à ce qui se passe en politique, ni l’opinion humaine, ni les résultats des élections à Washington n’auront nécessairement la capacité de façonner la prochaine ère. Pas plus que l’opinion du Congrès ne peut à elle seule inverser une cascade dans un tas de sable financier suffisamment grand en versant davantage de grains de sable sur son sommet.

Le fait est que toute pensée de groupe en voie d’extinction, au-delà d’un certain point de la courbe descendante, ne peut inverser la dynamique à long terme. Dans la phase de transition d’une ère à l’autre, ce sont les « événements » qui déclenchent les tirs d’artillerie véritablement transformateurs.

Dans ce contexte, le message du président Xi aux pays du Golfe et à d’autres pays producteurs d’énergie représente un « événement » de ce type, qui fait basculer une dynamique bien établie vers une nouvelle. Soltan Poznar a mis en évidence le cadre qui sous-tend les propositions faites par Xi aux États du Golfe et leurs implications dans son article intitulé Dusk for the Petrodollar (payant) :

L’ancienne dynamique qui consistait à échanger du pétrole en dollars contre des garanties de sécurité américaines fait place à celle qui consiste à échanger du pétrole contre des investissements chinois transformateurs, financés en yuans. D’ici 3 à 5 ans, le pétrodollar pourrait disparaître et le paysage non-dollar être radicalement remanié.

La vision dominante de l’élite (naïve et optimiste) exprime cependant un mépris pour le changement du monde : 2023 sera peut-être difficile pour les États-Unis sur le plan économique, en raison d’une légère récession, mais ce ne sera rien de plus qu’une affaire courante et très bientôt, le monde entier reviendra à une « normalité » dominée par les États-Unis.

Néanmoins, les structures, qu’elles soient psychiques, économiques ou physiques (c’est-à-dire celles liées à la dynamique énergétique) sont en transition radicale. Et, par conséquent, les éléments actuellement définis comme « normaux » , c’est-à-dire deux décennies de taux d’intérêt nuls, d’inflation nulle et d’abondance de crédits nouvellement « imprimés » , s’avèrent plutôt anormaux. Pourquoi ?

Parce que deux dynamiques structurelles anormales jumelles ont été épuisées : des biens de consommation bon marché de la Chine, qui tuaient l’inflation, et l’énergie bon marché de la Russie, qui tuait l’inflation. Ces deux dynamiques ont toutes deux soutenu la production compétitive de l’Occident. Par conséquent, l’Occident a vécu « au maximum » de son expansion à crédit, tout en bénéficiant d’une inflation quasi nulle.

En clair, l’« argent » gratuit et infini est bien sûr une condition aberrante à court terme qui donne un semblant de prospérité, tout en dissimulant ses pathologies de distorsion.

Paradoxalement cependant, c’est l’Occident qui a tué sa propre « normalité » :

Les stratèges de l’administration Trump ont redécouvert la notion de « compétition entre grandes puissances » pour contenir et réduire la Chine, tandis que l’administration Biden a mis le paquet sur le changement de régime en Russie. Le résultat : les taux d’intérêt s’envolent et l’inflation s’est solidement installée en l’absence de ces deux dynamiques tueuses d’inflation.

Ce qui change vraiment la donne, c’est la hausse des taux d’intérêt qui menace l’existence des « décennies dorées de l’argent facile et gratuit » .

Ce qu’il faut retenir, c’est que ces anciennes dynamiques ne sont pas sur le point de s’inverser. Elles ont fui la scène. Les économistes classiques occidentaux prédisent soit l’inflation, soit la récession, mais pas les deux. Lorsque l’inflation et la récession sont toutes deux présentes, les économistes ne peuvent pas l’expliquer et cela ne correspond pas à leurs modèles informatiques.

Néanmoins, le phénomène existe. Il s’agit de l’inflation par les coûts (déclenchée non pas par une demande excessive, mais par la dynamique de la chaîne d’approvisionnement dans une économie mondiale schismatique).

Encore une fois, la direction de la dynamique structurelle associée à la décision de l’Amérique de tenter de prolonger son hégémonie, peut temporairement marquer une pause, mais n’a pas disparu : les hausses de prix de l’énergie génératrices d’inflation (résultant de la « guerre » séparée contre les combustibles fossiles et de sa tentative de se contenter de sources d’énergie moins productives) se poursuivront.

Plus pertinente est la dynamique structurelle de la séparation du monde en deux blocs commerciaux, qui est considérée (par Washington) comme la clé de l’affaiblissement des rivaux, plutôt que de l’affaiblissement de l’Occident (comme cela semble être le cas pour tous les autres). Un bloc (l’Eurasie) fait déjà des progrès pour dominer l’énergie fossile dans le cadre de contrats à long terme avec les producteurs ; il dispose de matières premières très abondantes et d’une population énorme, et a accès au colosse qu’est l’atelier industriel chinois. Ce sera une économie compétitive, à bas coût.

De quoi dispose l’autre voie ? Elle a le dollar (mais pas pour toujours), mais quel sera son modèle économique ? La perte de compétitivité (pauvreté énergétique en Europe), associée à la politique de « délocalisation » de ses lignes d’approvisionnement rend certain d’une seule chose : les coûts seront élevés (et l’inflation accrue).

Quelles sont les options qui s’offrent à une Europe confrontée à un défi concurrentiel ? Eh bien, elle peut soit protéger ses industries désormais non compétitives par des droits de douane, soit les subventionner en créant de la monnaie génératrice d’inflation. Le plus probable est que l’UE fera les deux. Les subventions amplifient inévitablement les dysfonctionnements des économies occidentales (délibérément, dans la poursuite d’objectifs de contrôle sociétal) ou en raison du délabrement du système. Mais les deux sont essentiellement génératrices d’inflation.

La pensée de groupe occidentale actuelle insiste cependant sur un retour imminent à une inflation « normale » de 2% : « Cela prendra simplement un peu plus de temps que prévu » . Mais pour l’instant, les penseurs de groupe suggèrent des signaux indiquant que la normalité des prix reviendra bientôt, les palliatifs consistant à atténuer les attentes en matière d’inflation (en gérant les ventes de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis) et à faire passer le message que la Russie est au bord de l’échec.

Les piliers de cette analyse reposent sur du sable : lorsque Pozsar a demandé cet été à un petit groupe de spécialistes de l’inflation à Londres comment le marché (eux) établissait ses prévisions d’inflation à cinq ans, il s’est entendu répondre que « nous n’établissons pas nos estimations de manière pyramidale ou participative ; nous prenons les objectifs d’inflation des banques centrales comme une donnée et le reste est de la liquidité » . En d’autres termes, les calculs de l’inflation sont basés sur des modèles qui sont défectueux et qui n’intègrent pas tous les changements de la dynamique géopolitique.

D’autre part, si le message est conditionné par le récit d’un effondrement imminent de la Russie, et dans le déni des implications découlant du « paradigme de la coopération énergétique multidimensionnelle » des BRICS+, le sentiment du marché en Occident pourrait bientôt connaître une « défaillance cardiaque » .

Bien sûr, à un moment donné de la crise, la Fed va probablement « pivoter » – lorsqu’elle sera confrontée à une « urgence médicale » du marché – et retournera à la planche à billets. « La vérité dérangeante, cependant, est que les politiques de stimulation monétaire se terminent invariablement par l’appauvrissement de tout le monde » .

Les systèmes dynamiques complexes suivent toutefois leurs propres règles, et un « effet papillon » peut soudainement bouleverser des attentes confortables. Alasdair Macleod, un ancien directeur de banque, écrit :

Ce qui se passe réellement, c’est que le crédit bancaire commence maintenant à se contracter. Le crédit bancaire représente plus de 90% de la monnaie et du crédit en circulation et sa contraction est une affaire sérieuse. Il s’agit d’un changement dans la psychologie de masse des banquiers, où la cupidité … est remplacée par la prudence et la peur des pertes [une dynamique psychologique qui peut survenir sans crier gare] : C’est ce qui ressort du discours de Jamie Dimon lors d’une conférence bancaire à New York en juin dernier, lorsqu’il a modifié sa description des perspectives économiques, passant de la tempête à l’ouragan. Venant du banquier commercial le plus influent du monde, c’était l’indication la plus claire que nous puissions avoir de l’endroit où nous nous trouvions dans le cycle du crédit bancaire : le monde est au bord d’un ralentissement majeur du crédit. Même si leur analyse est imparfaite, les macroéconomistes ont raison d’être très inquiets. Plus des neuf dixièmes de la monnaie et des dépôts bancaires américains sont désormais confrontés à une contraction significative… Les banques centrales considèrent cette évolution comme leur pire cauchemar. Mais parce que le business as usual a été trop longtemps maintenu, nous ne sommes pas seulement confrontés à la fin d’un cycle de dix ans de crédit bancaire, mais potentiellement à un événement super-cyclique de plusieurs décennies, rivalisant avec les années 1930. Et étant donné les forces élémentaires plus importantes aujourd’hui, potentiellement pire que cela… L’establishment du secteur privé se trompe en pensant que le choix est entre l’inflation et la récession. Ce n’est plus un choix, mais une question de survie systémique. Une contraction du crédit des banques commerciales et une expansion compensatoire du crédit de la banque centrale auront presque certainement lieu. Cela ne fera qu’aggraver la situation.

C’est dans ce contexte de glissement des plaques tectoniques géopolitiques qu’un nouveau paysage géopolitique mondial apparaît clairement.

Quelle est la dynamique en jeu ici ? C’est que la culture – les anciennes façons de gérer la vie – est plus profonde à long terme que les structures économiques (idéologiques). Les commentateurs font parfois remarquer que la Chine actuelle de Xi ressemble beaucoup à la Chine de la dynastie Han. Mais pourquoi cela devrait-il être une surprise ?

Il y a ensuite les événements géopolitiques, les événements psychiques, qui façonnent la psychologie collective du monde. Le mouvement d’indépendance qui a suivi la Première et la Deuxième Guerre mondiale en est un exemple, bien que le mouvement des non-alignés qui a émergé, en fin de compte, ait été « normalisé » par une nouvelle forme de colonialisme occidental financiarisé.

L’« événement » de notre ère, cependant, est à nouveau la décision stratégique des États-Unis de s’attaquer à la Chine et à la Russie dans le but de préserver leur moment unipolaire par rapport aux autres grandes puissances. Cependant, les brefs moments de l’histoire n’effacent pas les tendances à long terme. Et la tendance à long terme est celle de l’émergence de rivaux.

Encore une fois, rétrospectivement, alors que l’ascension culturelle et économique de l’Amérique est présentée comme une « normalité » de la fin de l’histoire, elle représente une anomalie qui semble évidente à tout spectateur extérieur.

Même le principal journal de l’Establishment britannique de l’Anglosphère profondément liée à l’État, le Daily Telegraph, « capte » parfois (même si, le reste du temps, le journal reste dans un déni agressif) :

C’est l’été avant la tempête. Ne vous y trompez pas, avec les prix de l’énergie qui vont atteindre des sommets sans précédent, nous nous approchons de l’un des plus grands tremblements de terre géopolitiques depuis des décennies. Les convulsions qui s’ensuivront seront probablement d’un ordre de grandeur bien supérieur à celles qui ont suivi le krach financier de 2008, lequel a déclenché des protestations qui ont culminé avec le mouvement Occupy et le printemps arabe…. Cette fois, les élites ne peuvent pas se soustraire à la responsabilité des conséquences de leurs erreurs fatales… En clair, l’empereur n’a plus de vêtements : l’Establishment n’a tout simplement pas de message pour les électeurs face aux difficultés. La seule vision de l’avenir qu’il peut évoquer est celle du Net Zero, un programme dystopique qui porte à de nouveaux sommets la politique sacrificielle de l’austérité et la financiarisation de l’économie mondiale. Mais il s’agit d’un programme parfaitement logique pour une élite qui n’est plus en phase avec le monde réel.

L’idéologie occidentale d’aujourd’hui a été fondamentalement moulée par le changement radical de la relation entre l’État et la société traditionnelle d’abord promu pendant l’ère révolutionnaire française. Rousseau est souvent considéré comme l’icône de la « liberté » et de l’« individualisme » , et reste largement admiré. Pourtant, nous assistons déjà à cette « nuance » du langage qui métamorphose la « liberté » en son contraire et lui donne une coloration anti-politique et totalitaire.

Rousseau refusait explicitement la participation humaine à une vie commune non politique. Il voyait plutôt les associations humaines comme des groupes sur lesquels il fallait agir pour que toutes les pensées et tous les comportements quotidiens puissent être intégrés dans les unités de pensée d’un État unitaire.

C’est cet État unitaire, l’État absolu, que Rousseau défend aux dépens des autres formes de tradition culturelle, ainsi que des « récits » moraux qui fournissent un contexte à des termes tels que le bien, la justice et le telos.

L’individualisme de la pensée de Rousseau n’est donc pas une affirmation libertaire de droits absolus contre l’État dévorant. Rousseau ne s’est pas élevé contre un État oppresseur.

C’est plutôt le contraire ! La « défense de l’individu » passionnée de Rousseau découle de son opposition à la « tyrannie » des conventions sociales, les formes et les mythes anciens qui lient la société : religion, famille, histoire et institutions sociales. Son idéal peut être proclamé comme celui de la liberté individuelle, mais il s’agit d’une « liberté » , non pas dans le sens d’une immunité contre le contrôle de l’État, mais dans notre retrait des oppressions et corruptions supposées de la société collective.

Les relations familiales se transforment ainsi subtilement en relations politiques ; la molécule de la famille est brisée en atomes de ses individus. Ces atomes, aujourd’hui soignés pour se débarrasser de leur sexe biologique, de leur identité culturelle et de leur ethnicité, sont à nouveau fusionnés dans l’unité unique de l’État omniprésent.

C’est la tromperie dissimulée dans le langage de liberté et d’individualisme des idéologues. Elle présage plutôt la politisation de tout dans le moule d’une perception autoritaire et singulière. Le regretté George Steiner a dit que les Jacobins « ont aboli la barrière millénaire entre la vie commune et les énormités du [passé] historique. Au-delà de la haie et de la porte du jardin le plus humble, défilent les baïonnettes de l’idéologie politique et du conflit historique » .

Le reste du monde a « capté » . Ils peuvent voir les « mécanismes psychologiques primitifs » qui doivent être présents pour que le récit diffusé en Occident évolue vers une « psychose collective » insidieuse qui détruit la conscience éthique d’un individu, le privant de sa capacité à penser de manière critique, conditionnant ainsi une société à accepter l’hégémonie « coloniale » étrangère.

Puis ils lèvent les yeux pour observer les États qui défendent leur propre culture et leurs valeurs (contre toute imposition occidentale).

C’est un symbolisme enflammé. Il a une composante extatique. C’est une dynamique structurelle à long terme que seule une guerre majeure peut ou non faire dérailler.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone