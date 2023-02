Retraite à 64 ans? Fausse question et monumentale manipulation de masse!

Par Bernard GERMAIN

J’en ai déjà vu des manipulation politiques, mais celle-là dépasse tout ce qu’on peut imaginer !

Les Français vont payer cher d’avoir écouté, en avril 2022, ceux qui leur ont fait voter Macron « pour empêcher que le fascisme n’arrive au pouvoir en France ».

En acceptant de suivre les consignes de vote des partis de gauche – en fait l’extrême gauche – puisque la gauche classique n’existe plus (pour mémoire Hidalgo (PS) 1,74%), des syndicats et des associations « progressistes », sans oublier la droite « républicaine », les Français ont accepté sans réfléchir de réélire un homme qui annonçait tranquillement qu’il allait détruire la France et de nombreuses « conquêtes sociales», dont les retraites.

Pourtant, les Français avaient sous les yeux le bilan catastrophique de Macron pour son premier quinquennat (2017-2022). Cela aurait dû les alerter. Mais voilà, ils n’ont rien voulu voir ni entendre et ont accepté de se plier à ces directives qui amènent aujourd’hui à une monumentale manipulation.

Dans peu de temps, ils vont connaître le prix pour cette tragique absence de réflexion ! Et cette réforme des retraites n’est que le début de ce qu’ils vont subir.

Quelques éléments vont permettre de me faire comprendre.

Tout d’abord, Macron avait ouvertement dans son programme annoncé la retraite à 65 ans.

Les syndicats, les partis de « gôche », les associations progressistes, etc. le savaient donc pertinemment.

Pourtant ils ont tous appelé à voter Macron. Pas un n’a manqué à l’appel.

Aujourd’hui Macron applique son programme. En quoi est-ce une surprise ?

Les syndicats, les partis de « gôche », les associations progressistes, etc. sont confrontés aux conséquences de leur vote. Et ils s’indignent de cette réforme ?

Bande de tartuffes !

Par ailleurs, même l’apparence de combat « contre la réforme à 64 ans » est un piège diabolique.

Pendant que les syndicats, les partis de « gôche » et les associations progressistes amusent la galerie avec l’âge de départ à « 64 ans », ils font silence sur le vrai problème : combien touchera le salarié qui part en retraite ?

Et ça ce n’est pas dit dans la chanson, or c’est l’élément essentiel. Cet élément porte un nom : la Loi Touraine, votée en 2014. Sous le quinquennat de François Hollande, donc par la « gôche ».

Que dit la Loi Touraine ?

C’est très simple : pour partir à la retraite avec un taux plein, c’est à dire une retraite complète, il faut un certain nombre d’annuités, en fait un certain nombre de trimestres cotisés.

La Loi Touraine a prévu un échéancier qui rajoute un trimestre de cotisation tous les trois ans jusqu’en 2035. À cette date, il faudra 43 ans de cotisations soit 172 trimestres.

Au moment où un salarié demande à bénéficier de sa retraite (aujourd’hui à 62 ans) il faut AUSSI qu’il ait le nombre de trimestres suffisants. Sinon, il aura une « décote » c’est à dire une réduction du montant de sa retraite en fonction du nombre de trimestres manquants.

Personne ne dit au Français que c’est le problème principal ! Évidemment puisque c’est la « gôche » qui a fait voter cette mesure parfaitement anti-sociale.

Ajoutons que se battre pour laisser la retraite à 62 ans est un attrape-nigauds. Pourquoi ?

Parce qu’avec la Loi Touraine, si vous partez à 62 ans, vous aurez beaucoup plus de difficulté à avoir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein puisque le poteau d’arrivée est reculé tous les trois ans.

Donc, si on ne remet pas en cause la Loi Touraine, on va rendre impossible très vite la possibilité d’avoir suffisamment de trimestres au moment du départ. Le salarié aura donc AUTOMATIQUEMENT une décote.

Et plus les années passent, plus le nombre de trimestres nécessaires augmente. Donc plus la décote sera sévère si on laisse l’âge légal de départ à 62 ans.

La question centrale devient donc :

« Acceptez-vous de partir à 62 ans, avec une décote qui ramènera le montant de votre retraite à la portion congrue ? Décote qui augmentera d’autant plus que les années passent »

Dit autrement, acceptez-vous de partir à 62 ans avec une retraite qui ne vous permet pas de vivre et dont le montant sera de plus en plus bas, au fur et à mesure que s’applique la Loi Touraine ?

Il faut le dire clairement pour que tout le monde comprenne bien :

Sans remise en cause de la Loi Touraine, revendiquer le maintien de départ à 62 ans, c’est amener les gens à partir en retraite avec une pension de plus en plus faible !

S’ils refusent de partir à 62 ans, avec une retraite amputée, il faudra qu’ils travaillent plus pour annuler ou réduire au maximum la décote. 62 ou 64 ans n’est donc pas le vrai problème !

C’est là qu’on se rend compte de l’escroquerie monumentale de la « gôche », des syndicats et autres associations « progressistes », qui est en train de se réaliser sous vos yeux.

Nombre de Français l’ont déjà compris puisque l’âge moyen de départ est actuellement de 62 ans et 10 mois.

Quant aux comptes de la retraite qui seraient un « gouffre financier », le COS (Comité d’Orientation des retraites) a publié récemment qu’après avoir été déficitaires pendant plusieurs années, ils ont été excédentaires de 900 millions d’€ en 2021 et 3,2 milliards en 2022.

Ce n’est que dans quelques années que les comptes seraient de nouveaux déficitaires.

Comment les empêcher de replonger dans le rouge ?

En faisant baisser le chômage ce qui permettra de faire rentrer plus de cotisations.

Mais là on retombe sur un autre « avantage » d’avoir voté Macron.

Ce dernier détruit consciencieusement notre appareil productif, ce qui va empêcher le chômage de baisser.

Sans parler des milliards qu’il jette allègrement par les fenêtres (1 milliard pour que l’Afrique du Sud baisse sa production de charbon, 300 millions d’€ versés chaque mois à l’Ukraine, les milliards dépenser pour accueillir et financer une immigration dont plus de 55 % ne travaille pas, les fraudes aux aides sociales qui coûtent des dizaines de milliards selon Charles Prats de la Cour des Comptes, etc.).

Bref, un véritable carnage pour nos finances publiques, dont seulement 10 à 15 milliards d’€ suffiraient pour régler le problème des retraites. Ce qui pourrait être aisément réalisé vu ce que Macron jette comme argent par les fenêtres.

Pour en revenir à la réforme, au final, Elisabeth Borne a annoncé la fin des « négociations ». Elle a accepté de limiter l’âge de départ à 64 ans au lieu de 65 ans, pour satisfaire les Républicains indépendants d’Éric Ciotti, et s’assurer leurs votes au Parlement.

Mais elle a aussitôt annoncé qu’en contrepartie des 64 ans, elle allait accélérer l’application de la Loi Touraine.

Donc ce sera sans doute un trimestre de plus à faire, tous les deux ans et non tous les trois ans.

Pour les Français, ce sera ainsi salade et dessert !

Recul de l’âge de départ et aggravation des conditions de départ avec une décote qui sera difficilement évitable, sauf à accepter de travailler jusqu’à 65 ans, 66 ans ou plus !

Certains n’avaient peut-être pas compris que la « gôche » est le pire ennemi du peuple, maintenant ils savent ! S’ils acceptent de voir ce qu’ils ont sous les yeux.

Les manifestations appelées le 31 janvier et les glapissements de tous ces manipulateurs ne sont là que pour faire un écran de fumée afin que les Français aient le plus de difficultés à voir la situation réelle et qui en sont tous les véritables coupables.

Ajoutons pour faire bonne mesure que quelques événements politiques récents donnent vraiment la nausée.

Nous citerons en premier lieu l’élection partielle dans la Marne qui s’est déroulée hier.

Pour le second tour il y avait deux candidates. Une RN et une Renaissance (Macron).

La LFI (NUPES de Mélenchon) ayant été éliminée dès le premier tour.

Pour le second tour, la NUPES a appelé à voter pour la candidate de Macron, « afin de faire barrage au fascisme ». Comme d’habitude.

Dimanche, le résultat est tombé, c’est la candidate de Macron qui est élue, grâce à la NUPES.

Donc un député de plus qui votera la réforme des retraites.

Oui, grâce à la NUPES, il y a un député de plus pour Macron, alors que la NUPES prétend combattre la réforme et appelle la population à se mobiliser contre !

Cette NUPES est réellement pourrie jusqu’à la moelle.

Autre exemple pitoyable, Hidalgo fera fermer le mairie de Paris « en solidarité avec le mouvement social » le 31 janvier.

Elle a soutenu la réforme Touraine, mise en place par les élus PS mais fait aujourd’hui semblant de défendre les salariés contre la réforme Macron.

Encore une qui manipule allègrement la population en faisant croire qu’elle défend les salariés alors qu’elle fait partie de ceux qui sont responsables du bourbier dans lequel nous sommes tombés.

Cette Hidalgo, et ses semblables, sont vraiment des êtres amoraux.

Comme je viens de vous le démontrer, la manipulation de masse à laquelle nous assistons est absolument monumentale.

Si le peuple ne se réveille pas et n’accepte pas de voir ce qu’il a sous les yeux, au lieu d’accepter de se faire manipuler, la note sera salée au moment de faire le bilan du second quinquennat de Macron.

S’il arrive à la fin de son deuxième mandat…

Bernard GERMAIN