ON EST HUIT MILLIARDS SUR NOTRE PETITE PLANÈTE!

DONT UN MILLARD CRÈVE DE FAIM.

ET UN MILLARD N’A PAS D’EAU POTABLE

Deux milliards n’ont pas de logements abordables

Ces chiffres alarmants comprennent, naturellement, le CANADA

Vous savez, ce pays d’opportunité, le pays ou les citoyens sont protégés d’une Charte des Droits et Libertés. Et bien, cette Charte est en danger! Pourquoi? Parce qu’il n’y a plus personne à Ottawa pour LA défendre. Démocratie veux dire, «ON S’IMPLIQUE!» Les camionneurs sont en procès, sans argent et sans défenses.

C’est un procès truqué. Tu emprisonne le gars pendant six mois. Tu le prive de tous ses droits, tu gèle ses comptes en banque. Tu saisis son camion et sa maison, et tu lui dis, « Défends-toi maintenant.»

Trudeau va passer devant les caméras demain et il va se faire assermenté au nom du roi, et ensuite, il va mentir! Et tout le monde va l’applaudir?!? On est rendus là. Que faire? Demandait Marx, il y a deux cents ans. Et c’est pire maintenant. Vous êtes en train de tout perdre, et vous applaudissez Trudeau?!? Vous allez me dire, «Je n’ai pas voté Trudeau! Je n’ai même pas voté!»

Mais c’est précisément ce que Trudeau veux que tu fasses. Si vous voulez faire mal au système pourrit dans lequel on se trouve, il faut agir démocratiquement ! Sans cela, on n’est plus démocrate. On a le DROIT de manifester. Ils n’ont pas le DROIT de nous matraquer quand on manifeste. À chaque fois qu’il y a une élection et que vous n’êtes pas d’accord avec les politiciens qui se présentent, vous devez annulez votre vote, tout simplement!

La bonne nouvelle c’est les milliardaires, le 1%, ils on encore doublés leur fortunes ! Vous ne voyez pas le lien? Tous ce que vous n’avez plus dans vos poches, c’est eux qu’ils l’ont dans leurs poches, et leurs comptes dans les abrites fiscaux. Et NOS gouvernements sont d’accords avec ça. Donc, on est foutus, en attendant que (le monde?) se réveille?

Mais, c’est vous qui avez votés pour ces gens là?

John Mallette

Le Poète Prolétaire