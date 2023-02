La lutte des enseignants au Portugal (2023)

Par Luis Júdice

« Je reproduis ci-dessous un article écrit par Pedro Pacheco, sur la lutte que mènent actuellement les enseignants portugais, ainsi que d’autres secteurs de la soi-disant « communauté scolaire ».

Avec beaucoup de courage et de détermination, malgré la menace fasciste et social-fasciste des « services minimums » avec laquelle la bourgeoisie et le gouvernement « socialiste » d’António Costa tentent de désarmer leur lutte, en imposant une loi élaborée pendant le gouvernement de l’infâme Vasco Gonçalves, et du parti de Barreirinhas Cunhal.

Démontrant que lorsqu’il s’agit d’attaquer la classe ouvrière et les esclaves salariés restants – comme c’est le cas des enseignants – toute la bourgeoisie, y compris les révisionnistes et les social-fascistes, s’unit.

Un texte écrit par un marxiste, un révolutionnaire, un intellectuel honnête, sans malice ni arrogance, à qui j’ai eu l’occasion d’adresser le commentaire suivant concernant l’article que je publie maintenant sur mon blog Que o Silêncio dos Justos não Mate Inocentes: A Luta dos Professores (queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com) et ci-dessous sur le webmagazine Les7duquebec.net.

l »J’ai lu la version finale de cet article dans « Luta Popular » en ligne. Même si je pense que c’est politiquement correct, il manque une contextualisation de la lutte.

À mon avis, il ne s’agit pas d’une « nouvelle lutte » des enseignants. Et c’est pourquoi le FENPROF et son leader jaune Mário Nogueira ont été complètement éclipsés.

Pour la première fois depuis le 25 avril, une structure syndicale – malgré ses faiblesses théoriques, organisationnelles et politiques (néo-révisionnistes) – a suivi une autre voie de lutte.

Il n’est pas pertinent de savoir si c’était parce qu’elle avait interprété de manière adéquate – ou non – la direction dans laquelle la lutte devait se poursuivre, après plus de 40 ans de trahison institutionnelle et de copinage de la part des révisionnistes du syndicat opportuniste FENPROF.

Ce qui est pertinent, c’est que pour la première fois – et sous la pression et les demandes des masses – un concept émerge qui a été signalé depuis longtemps par les marxistes révolutionnaires. Celle de l’unité des luttes. Et c’est de cela qu’il s’agit quand on voit que c’est toute la COMMUNAUTÉ SCOLAIRE – enseignants, aides-enseignants, techniciens, parents, élèves – qui se mobilise pour la lutte…pour la résistance de classe.

Une lutte qui, à côté de la question salariale, exige la défense des ÉCOLES PUBLIQUES. Une lutte qui, par sa nature, peut renforcer l’un des objectifs de toute lutte des travailleurs – l’élévation de leur conscience de la nécessité de la Révolution.

Salutations communistes

Luis Júdice

La lutte des enseignants au Portugal

Par Pedro Pacheco

Le principal problème à résoudre et qui explique la lutte des enseignants concerne la relation qui existe entre la nature sociale de la production et l’appropriation privée de la richesse, c’est-à-dire avec le mode de production bourgeois actuel qui est simultanément aussi son mode de distribution.

Les enseignants sont des postes frontières dans une lutte politique gigantesque. En tant que travailleurs salariés, ils obéissent à l’État qui les rémunère pour leurs services. Mais aussi en tant que salariés, ils affrontent l’État qui usurpe leur travail et les opprime. Le service des enseignants est douteux car ils fournissent à la fois la science à la population scolaire et conditionnent celle-ci au système inique du travail salarié.

La gestion des ressources financières par l’État est conforme aux intérêts de la classe qui dirige et façonne l’État et qui, avec ses différents organes constitutifs, se défend et avance. Il existe des taxes expresses et des taxes cachées pour financer cette superstructure.

Les taxes expresses sont, par exemple, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée – sur la consommation), l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS), l’impôt sur les sociétés (IRC), l’impôt foncier municipal (IMI).

Une taxe cachée, qui a actuellement un fort impact, est l’inflation.

La lutte des enseignants pour une augmentation de salaire découle de la perte de la valeur du salaire face à l’inflation des prix des biens de consommation essentiels.

Mais les enseignants sont aussi en difficulté à cause de la condition salariale à laquelle ils sont soumis. Sous la tutelle du parti qui n’a de socialiste que le nom, les enseignants ont été écrasés dans leurs attentes de classe en étant inflexiblement assimilés aux autres classes prolétaires, non pas dans la perspective de leur émancipation, mais, inversement, dans celle de leur subordination, de leur humiliation et de leur exploitation.

C’est une attaque féroce contre le développement des forces productives, de moins en moins possible à contenir dans l’économie bourgeoise réactionnaire.

Malgré les nombreux malentendus et malversations, la lutte des enseignants est la lutte pour l’abolition du système de travail salarié, est la lutte pour éliminer la relation grossière patron/employé que Socrates et Costa ont si désespérément cherché et cherchent à imposer sur la fausse foi de la loi du pillage, de la tromperie, de la corruption, de la punition et de la balle, qui dans les écoles prend la forme du « headmaster », des « steps », des « quotas », des évaluations discrétionnaires, des procédures disciplinaires intimidantes, du soutien servile aux magnats à l’intérieur et à l’extérieur, des exaltations impérialistes nationales ou internationales cachées ou flagrantes.

Les enseignants portugais ont raison d’exiger des augmentations de salaire face à l’inflation ; ils ont raison d’exiger la fin des » gels » fictifs et provocateurs de l’ancienneté ; ils ont raison d’exiger l’abrogation de l’effroyable système d’évaluation et le démantèlement de la progression par quotas ; ils ont raison d’exiger l’élimination de la gestion scolaire bourgeoise ; ils ont raison d’exiger l’universalité, la faisabilité et la confiance dans les placements et les départs à la retraite ; ils ont raison d’exiger que les besoins en matière de résultats et de connaissances de toutes les personnes institutionnellement impliquées dans les processus d’apprentissage et d’enseignement dans les écoles du pays soient satisfaits en priorité.

29 Janvier 2023

Pedro Pacheco