La guerre américaine en Ukraine de 2014 à 2023

Le webmagazine « Vivre sainement » présente une vidéo (60 minutes) intitulée « Ukraine – 3e guerre mondiale« . Une synthèse magistrale des événements – des agissements – des malversations – des complots – ayant mené à la guerre des États-Unis, de l’OTAN, de l’Alliance Atlantique en Ukraine contre la Russie, et contre la Chine et l’Alliance du Pacifique. Ce document est exceptionnel. Il confronte les déclarations publiques des ploutocrates occidentaux et de leurs laquais, aux prestations publiques des dirigeants de l’Alliance du Pacifique. Un sommaire révélateur des enjeux de la guerre régionale qui pourrait être à l‘origine de la 3e guerre mondiale nucléaire que les larbins politiciens, les mercenaires des médias mainstream et les magnats de la finance mondiale appellent de leurs cris d’orfraies. Le prolétariat international doit connaître ces manigances du Grand Kapital afin de préparer sa riposte de classe contre la guerre impérialiste à laquelle on nous convie comme chair à canon. https://odysee.com/@Vivresainement:f/ukraine-guerre-mondiale:2

