Statistiques à l’appui, Pierre Chaillot, statisticien et auteur d’un livre accusateur des médias propriétés des milliardaires, et accusateur des politiciens larbins incompétent qui nous ont imposés le confinement-dément et d’autres mesures répressives – liberticides – fascistes. Pierre Chaillot disions-nous déclare « Tout cela n’est que mascarade a laquelle se sont soumis les tartuffes au pouvoir ». Aucun motif ne justifiait ces politiques totalitaires à l’encontre de la population…sinon, de préparer la populace à une guerre mondiale à venir…une guerre faisant appel à de nouvelles armes bactériologiques – virales – tout aussi létales que les armes nucléaires. La classe prolétarienne doit être au fait de ces manigances du Grand Kapital en guerre pour sa survie. Une entrevue exceptionnelle. Félicitations Pierre Chaillot pour cette entrevue dans la fosse aux lions intitulée…

Pierre Chaillot présente son livre et étrille Laurent Joffrin en direct chez Pascal Praud

MALHEUREUSEMENT LA CENSURE CONTRE LA VÉRITÉ AYANT DÉJÀ FAIT SON OEUVRE, IL A SUFFIT DE DEUX JOURS POUR QUE YOUTUBE EFFACE CETTE EXCELLENTE VIDÉO DE SON RÉPERTOIRE. https://www.youtube.com/watch?v=F7flqTzqKKg

Heureusement, nous avons retrouvé la vidéo sur CNEWS qui écrit « Le valeureux statisticien Pierre Chaillot fissure le mur du mensonge sur CNEWS » (https://www.youtube.com/watch?v=1tT5cnImSkE)

Pierre Chaillot : « Ils ont joué sur la psychose lorsqu’ils ont généralisé les tests PCR pour faire Peur et inciter les Gens à se faire Injecter! »

Norvège : Pas de Politique Covid-19, pas de Décès !

. Pierre Chaillot, statisticien lance une BOMBE ! Depuis le début de la crise du Covid, il a collecté scrupuleusement toutes les semaines l’intégralité des données officielles disponibles sur les sites d’EUROSTAT, de l’INSEE, de la DREES et des différents ministères. Mortalité, occupation des lits, positivité des tests, âges, etc…

Deux ans d’un travail méticuleux, qu’il a rendu public régulièrement sur sa chaîne Youtube « Décoder l’éco ».

Qu’a-t-il constaté ? De gigantesques anomalies. Quant à la mortalité de l’année 2021, elle au niveau de celle de 2018, la troisième la moins mortelle de toute l’histoire de France.

En France comme dans tous les autres pays européens, la mortalité de l’année 2020 standardisée (c’est-à-dire étudiée par tranches d’âges et non pas en données brutes) est au niveau de celle de l’année 2015 soit la septième année la moins mortelle de toute l’histoire de France.

Les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l’activité hospitalière ou l’efficacité vaccinale. Il expose dans ce livre la totalité de ses recherches pour qu’enfin un débat scientifique serein puisse avoir lieu sur cette crise dont les conséquences sont loin d’être derrière nous. N°1 des ventes Amazon.fr – Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels: Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge – Chaillot, Pierre – Livres

