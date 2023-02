Mourir pour Kiev et l’Amérique? Vers la guerre nucléaire totale

Voici la position des Patriotes Gaullistes impériaux face à l’Alliance Atlantique des États-Unis et de l’OTAN. Convenons que la France capitaliste n’a pas la puissance nécessaire pour imposer une reconfiguration des axes impérialistes mondiaux. La solution aux multiples crises qui assaillent le monde n’est pas de forger une nouvelle alliance de requins bellicistes mais de mettre fin au mode de production capitaliste qui suscite ces guerres multipolaires. Il est nécessaire que le prolétariat français rejette le chant des sirènes patriotes gaullistes et s’organise pour contrer toutes les guerres.

Par Marc Rousset. Sur Riposte Laïque.

Le 14 janvier 2023 est une date qui représente un tournant dans la guerre en Ukraine, les forces Wagner s’étant emparée de la ville de Soledar, ce qui pourrait entraîner une vaste offensive vers l’Ouest. Depuis lors, les Russes ont enregistré victoire sur victoire tout au long de la ligne de front. La Russie s’attaque maintenant d’une façon concomitante à douze points sensibles dont Vougledar, ville de 15 000 habitants à proximité de Donetz ; Moscou cherche à disperser les forces ukrainiennes afin de créer les conditions d’une offensive décisive. Face à l’échec de plus en plus visible de l’OTAN, les Européens atlantistes se déchaînent et n’ont trouvé rien de mieux que de fournir des chars lourds et des avions américains F16 à l’Ukraine, la course aux armements prenant un rythme effréné !

Sur le terrain, la situation de l’armée ukrainienne est catastrophique. L’Ukraine a commencé la guerre en février 2022 avec une « ligne Maginot » locale, soit quatre lignes défensives construites depuis le coup d’État de Maïdan en 2014, dans le cadre de la guerre civile du Donbass avec ses 14 000 morts, et pour préparer la guerre programmée par l’Amérique avec la Russie. La première ligne Lysychansk, Zolote, Popasna a déjà été prise au cours de l’été 2022 par les Russes. Les combats actuels ont lieu sur la deuxième ligne défensive Marinka, Piski, Avdiivka, et sur la Troisième ligne Siversk, Bakhmut, Toretsk, New-York au nord de la deuxième ligne.

Bakhmut représente une position stratégique clé que l’artillerie russe a transformée en « hachoir à viande de Verdun », car les Ukrainiens sont obligés de sacrifier un nombre exorbitant d’hommes pour tenir le plus longtemps possible. La Russie contrôle désormais les hauteurs au nord et au sud de Bakhmut. L’artillerie russe bénéficie d’un avantage de puissance de feu d’environ 9 contre 1. Si les lignes 2 et 3, déjà très fortement éprouvées et saignées, tombent, ce sera le tour ensuite de la quatrième et dernière ligne défensive Kramatorsk, Slavyansk.

Les Russes ont déjà en fait détruit deux armées ukrainiennes ; ils sont en train de détruire la troisième armée otano-kievienne à Bakhmut et ils s’apprêtent à faire face à une quatrième armée otano-kievienne équipée cette fois-ci de blindés modernes et de chasseurs américains F16. Dans les premiers mois qui ont suivi le début du conflit en février 2022, les Russes ont détruit l’essentiel des armes lourdes de l’Ukraine et tué un très grand nombre de militaires professionnels. Puis ils ont fait face à une deuxième armée avec plus de mobilisés et moins de professionnels, équipée de matériel lourd soviétique provenant des stocks des anciens membres du Pacte de Varsovie (Pologne, Bulgarie, République tchèque) ; fin juin 2022, cette armée a été aussi pulvérisée. L’OTAN a alors commencé à constituer une troisième armée otano-kievienne, cette fois-ci avec du matériel occidental tel que le Caesar français et les obusiers américains M777. C’est cette troisième armée que la Russie est en train de finir de détruire à Bakhmut.

D’où la rencontre à Ramstein en Allemagne tout récemment pour constituer la quatrième armée otano-kievienne avec mobilisation forcée en Ukraine, 200 tubes d’artillerie, des chars modernes ainsi que des avions F16 américains. Le Danemark et l’Estonie viennent de faire don à l’Ukraine de la totalité de leur stock d’obusiers, ce qui dénote le dénuement le plus total de la pauvre Ukraine défaite militairement pour la troisième fois. Les patriotes français qui ne veulent pas du protectorat de l’Amérique sur l’Europe doivent espérer que cette quatrième armée sera la dernière avec la victoire complète de la Russie car la cinquième, ce ne sera plus une nouvelle armée otano-kievienne avec des mercenaires et des soldats occidentaux, souvent polonais, qui se font passer pour des Ukrainiens, mais tout simplement la guerre nucléaire Russie/ États-Unis-Otan !

L’Armée russe va donc avancer dans l’immédiat vers l’ouest, mais se mettra probablement en position défensive lors de l’attaque des blindés livrés à Kiev par l’Occident d’ici 3 mois, afin de mieux les détruire avec son artillerie hyper-puissante. Ces blindés très lourds (74 tonnes) seront difficilement acheminés en Ukraine par rail et auront toutes les difficultés du monde pour passer les rivières car les ponts en Ukraine sont encore moins solides qu’en Pologne ! Nous allons vivre certainement sur le plan stratégique une deuxième bataille de Koursk (1943) qui a été la plus grande bataille de chars dans l’histoire mondiale, et qui s’est traduite par la plus grande défaite allemande après Stalingrad. Après la bataille de Koursk, plus rien ne pouvait arrêter les Russes jusqu’à l’Atlantique et c’est la seule raison pour laquelle les Américains ont débarqué en juin 1944.

L’OTAN aura toutes les difficultés du monde pour fournir les munitions et assurer la maintenance de ces chars, s’ils arrivent à destination par voie ferrée. L’OTAN n’a pas de stocks suffisants de munitions, d’armement et les capacités de production sont très limitées. La guerre en Ukraine sera donc tout simplement prolongée de trois mois, le temps de détruire ces derniers chars occidentaux. De plus les F16 ne sont même pas le type d’avions dont ont besoin les Ukrainiens ; ce dont ils ont besoin, ce sont des avions d’attaque au sol. Les F16 n’ont aucune chance et seront détruits par les avions et surtout les batteries anti aériennes russes ! Ce sera ensuite la continuation de l’effondrement de l’armée ukrainienne ! On peut estimer les pertes ukrainiennes actuelles au minimum à 150 000 morts, 200 000 blessés et les pertes russes au minimum à 30 000 morts et 50 000 blessés.

L’Allemagne a donné son accord aux pays européens tels que la Pologne et la Finlande qui souhaitent envoyer des chars Leopard. Elle même enverra 14 blindés Leopard, l’un des plus récents modèles. La Pologne est prête aussi à livrer aussi 14 chars. Les Européens devraient réussir à faire parvenir, nonobstant la livraison de chars Leclerc par la France, d’ici 6 mois, en incluant les 14 challenger britanniques et les 31 chars Abrams américains livrables fin 2023, environ 150 chars modernes, avec des tankistes opérationnels, une logistique et une maintenance suffisante. Ces chars représentent environ 75 % ceux que possèdent respectivement la France ou l’Angleterre ! Les chars Leopard allemands rappellent aux Russes les combats de chars avec la Wehrmacht de la deuxième guerre mondiale, ce qui a pour effet de développer leur sentiment patriotique et de faire corps avec Poutine en se plaçant derrière lui !

Selon l’ambassadeur de France en Ukraine, 321 chars lourds ont même été promis à l’Ukraine car la Pologne par exemple va fournir 60 vieux chars PT-91 de fabrication polonaise en plus des 14 Léopard. Zelensky estime avoir besoin d’entre 300 et 500 chars. Poutine est d’ores et déjà en droit de considérer les Européens et les États-Unis comme des nations cobelligérantes ! On est donc en présence d’un engrenage, d’une véritable escalade guerrière irresponsable. Les généraux réalistes et bien informés que l’on ne voit pas sur BFM/TV savent que la guerre est déjà perdue d’une façon irréversible pour l’Ukraine, d’où la fuite en avant désespérée et irréfléchie des Occidentaux conduisant par paliers successifs à un affrontement direct OTAN et États-Unis/Russie qui lui ne peut être que nucléaire avec l’emploi des dernières armes russes imparables, terrifiantes et invincibles dont ne disposent pas les États-Unis!

Comme le dit très bien sur twitter le député européen Thierry Mariani :

« Il fallait des moyens financiers, on les a donnés

Il fallait des armes antichars et des canons, on les a livrés

Il fallait des blindés, on va les livrer

Désormais il faut des missiles longue portée et des avions, on va aussi les livrer

Puis, il faudra nos soldats… et on les enverra ? »

Le député AfD allemand Petr Bystron a tapé du poing sur la table, le 19 janvier 2023, lors d’un discours enflammé et argumenté devant le Bundestag, en soulignant le rôle de valet de l’Allemagne aux ordres de l’Amérique, que cette folie allemande conduit à la guerre avec la Russie et que la deuxième guerre mondiale s’est terminée avec dizaines de millions de morts et les chars russes à Berlin ! Il estime que « la Russie dispose de 10 000 chars, peut mobiliser 2 millions d’hommes et que cette guerre folle ne peut donc pas être gagnée par les Occidentaux » ! Il a enfin reproché au chancelier Scholz « d’avoir jeté par-dessus bord les fondements de la politique étrangère allemande de l’après-guerre ». Il serait souhaitable pour l’Europe que l’AfD, parti de Droite nationale, prenne un jour le pouvoir en Allemagne. 43 % des Allemands, en nombre croissant, sont hostiles aux livraisons de chars à l’Ukraine.

Les Atlantistes font l’impasse sur la défaite possible d’une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle, susceptible de provoquer une guerre nucléaire. On voit mal également comment tout ce matériel lourd, complexe et sophistiqué pourrait être pleinement opérationnel en 2023, sans une participation physique directe de militaires de l’OTAN.

Poutine a raison d’affirmer que l’envoi de ces chars représente une nouvelle « provocation flagrante » pour la Russie, mais il se trouve que ses Armées disposent, d’au minimum 3 000 chars, surtout des T-72 et aussi des T-90 en service depuis 1992 qui sont nettement supérieurs au char Léopard car assez banal, conçu dans les années 1970, ayant montré ses limites en Syrie lors de l’utilisation par les Turcs ! De plus la Russie dispose de ressources illimitées en matériel hérité de l’ère soviétique (cf les 10 000 chars de Pietr Bystron).

Le porte-parole de de la présidence russe Dmitri Peskov estime « que ces tanks occidentaux vont brûler comme tous les autres » et il ajoute : « Les livraisons de chars de bataille ne changeront rien en ce qui concerne la progression de la partie russe vers l’accomplissement de ses objectifs ». De plus l’Ukraine va se trouver avec un trop grand nombre de types de chars différents, et faudra-t-il encore que les Ukrainiens sachent bien s’en servir avec des munitions suffisantes et différentes, une logistique satisfaisante et une maintenance efficace !

La Vérité bonne à dire vient même parfois de la Corée du nord ! Selon Kim Yo Jong, la sœur du dictateur coréen, numéro deux du régime, « derrière cela se cache la sinistre intention des États-Unis de réaliser leur objectif hégémonique en étendant encore la guerre par procuration pour détruire la Russie. Le monde serait plus sûr, plus brillant et plus calme aujourd’hui, s’il n’y avait pas les États-Unis ». « Là où il y a l’Amérique, il y a la guerre » vient également de déclarer l’ambassadeur de Chine en France.

Personne ne voulait la guerre en 14/18 et pourtant elle a eu lieu ! L’évidence saute aux yeux ! La Russie est en guerre avec l’OTAN, pas avec l’Ukraine car sinon la guerre serait déjà finie depuis l’été 2022 ! Le problème, c’est que les escalades peuvent mal finir et se transformer, de nos jours, en guerre nucléaire, ce que ne souhaitent pas les peuples européens !

L’appétit naissant en mangeant, Zelensky le corrompu, cité nommément dans les Pandora papers, avec son administration tout aussi corrompue qui n’a pas un sou ni d’aéroports opérationnels, demande maintenant, après les chars sophistiqués, des avions F16 et des missiles à longue portée! Ben voyons ! Pourquoi pas la lune et la victoire en déclenchant, pour les beaux yeux de l’Amérique et d’une Ukraine corrompue, une guerre nucléaire avec la Russie, afin de la rayer de la carte du monde ? Monsieur Zelensky n’aurait pas dû écouter les paroles anglo-saxonnes fielleuses de Boris Johnson et de l’Amérique, lorsqu’il voulait négocier en mars 2022 avec la Russie ! Trump a critiqué et résumé ainsi d’une façon sibylline la livraison de chars à l’Ukraine : « D’abord les chars, puis les armes nucléaires ». Il serait temps que les médias occidentaux et les Gamelin inconscients de BFM TV commencent aussi à changer leur petite musique !

Mais le plus incroyable avec ces hypocrites d’Américains mercantilistes, c’est que l’envoi d’avions est pratiquement déjà décidé, ce qui est un pas inadmissible vers la guerre et doit amener les Français dans la rue pour dire : Non à l’Amérique non à l’OTAN et à l’UE va-t-en guerre, et arrêtez la fourniture d’armes à l’Ukraine ! À quand une manifestation de Reconquête conduite par Éric Zemmour pour s’opposer à la livraison d’armes à l’Ukraine, afin, comme le souhaite Trump, de mettre fin à l’escalade et d’arrêter la course vers le conflit nucléaire ? Le constructeur américain Lockheed Martin propose déjà d’augmenter la production d’avions F16 pour les pays de l’OTAN qui enverront des avions de chasse à l’Ukraine : « Nous allons augmenter la production de F16 à Greenville en Caroline du Sud pour fournir les pays qui choisiront de faire des transferts pour aider l’Ukraine », a annoncé au Financial Times Frank St John, directeur d’exploitation de Lockheed Martin. Tout est bon pour l’Amérique : vendre du gaz de schiste, des armes et des avions aux Européens imbéciles qui s’entretuent avec les Russes, au lieu de constituer ensemble la première puissance mondiale de l’Atlantique au Pacifique !

Quant à Rheinmetall, le fabricant des chars Leopard, son action s’envole en bourse ! La firme allemande rêve maintenant de fabriquer pour l’Ukraine et les pays européens, en investissant et en augmentant ses capacités de production, des munitions, des nouveaux chars et même des lance-roquettes Himars américains, sous licence de Lockheed Martin, ce qui lui permettra de verser de plus gros dividendes aux actionnaires ! Faire mourir les peuples, afin que les conglomérats industriels américains de la guerre et les marchands de canon européens puissent faire de super-bénéfices !

Selon des rumeurs, 70 appareils Mig-29s et SU-25s ont été déjà fournis par la Pologne, la Slovaquie et la Bulgarie. Et le bouquet, c’est que tout comme l’Amérique a préparé cette guerre dès 2014 , après le coup d’État de Maïdan par la CIA , pour préparer la guerre par procuration avec la Russie, Uyri Ignat, porte-parole des forces armées aériennes ukrainiennes a déjà fait des révélations au site « Army Inform : « Nos pilotes militaires sont déjà allés aux États-Unis et des fonds ont été alloués à leur formation. Le sujet de l’aviation n’a jamais quitté l’ordre du jour. Le type d’avion susceptible de nous être fourni et les conditions de formation ont déjà été déterminées ». L’Amérique et l’OTAN préparent donc la guerre dans le dos des peuples européens !

À Ramstein, le sujet a été abordé et les Pays-Bas ont déjà annoncé qu’ils étaient prêts à fournir des F16 à Kiev. Le rêve des Américains, c’est de vendre aussi des F-35 aux Européens au lieu des Rafale français, pour qu’ils donnent leurs F16 aux Ukrainiens, jusqu’au jour où Poutine va lancer en guise d’avertissement une arme nucléaire tactique sur l’île aux Serpents !

Il semble qu’à Ramstein la fourniture des fusées à longue portée n’ait pas été encore envisagée sérieusement, mais Zelensky souhaite maintenant convaincre les États-Unis de lui fournir des missiles de longue portée pour détruire les dépôts de munitions russes ; il affirme même que « les négociations se déroulent à un rythme accéléré ». Poutine ne laissera jamais l‘Ukraine tirer des missiles à longue portée sur la Russie où il détruira pour chaque missile tiré par l’Ukraine, soit une ville ukrainienne, soit une ville du pays belligérant qui aura livré les missiles de longue portée à l’Ukraine ! Livrer des missiles à longue portée, c’est comme si les Russes avaient mis des missiles à Cuba en 1962! L’Ukraine ne fait pas partie de l’OTAN, mais tout se passe scandaleusement, par la seule volonté de l’Amérique, comme si elle en faisait partie! Poutine a eu donc 100 % raison d’intervenir en Ukraine qui est entrée de facto dans l’OTAN en 2014 après le coup d’État de Maïdan. Joe Biden, le sénile, est un inconscient, contrairement à Trump ! Le perdant Zelensky nous conduira à la guerre nucléaire si les peuples européens se laissent faire ! Poutine ne restera pas sans réagir, quitte à utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine ou à déclarer la guerre aux pays fournisseurs s’il y a fourniture de fusées à longue portée ! Il ne laissera pas passer cette folie ! Aux Français de descendre dès maintenant dans la rue, vu la tournure que prennent les événements !

Et pour parachever le tout, cerise sur le gâteau, l’amiral néerlandais Rob Bauer vient de déclarer que les États membres de l’OTAN devaient passer à une économie de guerre pour répondre aux besoins de l’Ukraine car les stocks des arsenaux sont vides en Europe ! La preuve est donc faite que nous sommes bien en guerre malgré nous, suite à la volonté de l’OTAN, alors que c’est au seul peuple français de décider s’il veut faire la guerre à la Russie ou non, et même problème pour les autres peuples européens !

De Gaulle avait encore une fois 100 % raison lorsqu’il disait que l’OTAN amènerait les pays membres à faire les guerres pour le compte de l’Amérique, dans l’intérêt de la seule Amérique dans le monde entier ! Aujourd’hui l’Ukraine… et demain nous allons déclarer la guerre à la Chine pour défendre Taiwan (un Amiral français otanisé a déjà fait une déclaration en ce sens), voilà ce que souhaite l’Amérique et voilà pourquoi nous devons quitter l’OTAN ! La faute en grande partie à cet incapable et inculte Sarkozy qui a non seulement vendu de l’or de la Banque de France à un cours dérisoire, bombardé stupidement la Libye sur ordre d’Obama, mais qui a, de plus, éprouvé le besoin de nous faire rentrer dans l’OTAN , pour soi-disant mettre en place une défense européenne à l’intérieur de l’OTAN ! On attend toujours : ce n’est pas en fait l’OTAN qui s’européanise, c’est la France qui s’américanise et s’otanise !

Tous les patriotes doivent donc signer la pétition d’Arno Klarsfeld sur Change.org qui s’oppose à une troisième guerre mondiale sans le consentement des peuples, sans que le Parlement ni le peuple, comme le remarque également Nicolas Dupont-Aignan, ait été consulté. La définition de la co-belligérance, « c’est le fait d’être belligérant, d’être en guerre contre un ennemi commun, en coopération avec un ou plusieurs alliés avec lesquels on n’a pas cependant de traité formel d’alliance ». L’infantile Macron est seul à prendre des décisions stupides et suicidaires, contraires aux intérêts de la France qui devrait au contraire adopter la même attitude que pour la guerre en Irak, avec le brillant discours de Xavier de Villepin à l’ONU ! Macron, Scholz, von der Leyen et Cie sont des traîtres et des poulets sans tête ! Les peuples européens ne veulent pas la guerre car 50 % des Allemands sont déjà contre la livraison des chars à l’Ukraine !

Sur le plan économique, contrairement aux prédictions gratuites de Bruno Le Maire, la Russie ne s’est pas effondrée. Poutine vend son pétrole et son gaz, avec un fort rabais en yuans et en roupies, à l’Inde et à la Chine qui les revendent sous forme de produits raffinés à l’UE. Les réserves en devises sont suffisantes et le rouble qui devait s’écrouler en déclenchant une inflation monstrueuse, afin de renverser Poutine, n’a jamais été aussi fort !

La conclusion s’impose : la Russie ne peut que vaincre avec les armes conventionnelles en Ukraine, d’autant plus que Poutine peut mobiliser encore d’avantage d’hommes si nécessaire. Si l’OTAN, l’Amérique et l’Ukraine ne veulent pas reconnaître leur défaite militaire avec des armes conventionnelles, ce sera alors la guerre nucléaire. Dans une telle situation, Poutine menacé pour son pouvoir et pour sa vie, la Russie menacée par l’éclatement déjà annoncé dans Le grand Échiquier par Zbignew Brzezinski, Moscou n’hésitera pas à utiliser l’arme nucléaire ainsi que ses armes les plus sophistiquées capables de couler n’importe quel porte-avions américain à la surface du globe, de déclencher un raz de marée pouvant détruire l’Angleterre ou la Californie !

De plus il apparaît clairement que l’Europe de l’UE, inféodée et vendue à l’Amérique, ce n’est pas la paix, mais la guerre ! Le fait que Merkel, comme elle l’a reconnu publiquement, Hollande et Macron n’aient rien fait pour appliquer les accords de Minsk, afin de laisser du temps pour renforcer l’armée ukrainienne, prouve que les progressistes droit-de-l’hommistes acceptent de faire la guerre par procuration pour le compte de la seule Amérique ! La guerre en Ukraine a en fait commencé en 2014 avec la guerre civile dans le Donbass et ses 14 000 morts !

Les Français doivent donc descendre dans la rue pour demander la fin de la fourniture d’armes occidentales à l’Ukraine car cette guerre n’est pas la leur ! Mais de plus, en cas de victoire de l’Amérique et de l’OTAN, ce sera en fait la défaite de la France gaulliste, et donc de la France tout court ! Notre pays deviendra alors, d’une façon irréversible, un protectorat définitif de l’OTAN ; tous nos enfants pourront cesser immédiatement de parler français afin de parler la langue de l’OTAN et de Wall Street ! Quant aux rêves gaulliens d’une Europe puissante, libre, européenne, alliée avec la Russie, d’une Europe de l’Atlantique à l’Oural, d’un Axe Paris-Berlin-Moscou capable de se faire respecter par le monde entier, et si nécessaire de le faire tremblé (CQFD. NDÉ) ils auront été détruits à jamais, suite à la bêtise et à la traîtrise de Macron, mais aussi de tous ceux que, déjà, le général De Gaulle maudissait !

Marc Rousset

Auteur de « Comment sauver la France/Pour une Europe des nations avec la Russie »