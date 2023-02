POURQUOI DONC LES ÉGYPTIENS NE SE CONVERTIRENT PAS EN MASSE APRÈS LES 10 PLAIES BIBLIQUES?

Tous les écrits, publications et livre du Dr. Ashraf Ezzat ; qui ne dit jamais que l’histoire de la bible est une invention cependant que sur le terrain archéologique, tout tend à inverser le récit biblique et à prouver, pour le moins que la location géographique de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen. Réunis, en français, dans un seul et même PDF N° 3 de 56 pages : TRADUCTION DE LA BIBLE & ESCROQUERIE HISTORIQUE que je viens de mettre à jour avec sa toute dernière publication ci-dessous est présenté comme suit ;

Pourquoi les Égyptiens ne se convertirent pas en masse après les 10 plaies bibliques ?

Dr Ashraf Ezzat |28 octobre 2017 | URL de l’article original en anglais ► https://ashraf62.wordpress.com/2017/10/28/why-didnt-egyptians-convert-after-the-ten-plagues/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► URL de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2017/11/03/mythologie-biblique-les-10-plaies-degypte-pour-une-conversion-loupee-ashraf-ezzat/



Tout ce dont on a besoin est un miracle, une plaie, pour que l’Homme, ancien ou moderne, croit en un dieu qui a révélé sa puissance et sa divinité au travers de ce miracle.

Les scribes bibliques argumentent que l’histoire de l’Exode s’est déroulée dans l’Égypte antique. Si cet argument est valide, alors tout le peuple de l’Égypte ancienne se serait instantanément converti au judaïsme (ou plus exactement au culte des Israélites) après que leur dieu ait révélé au sus de tous toute sa puissance en détruisant “miraculeusement” la terre d’Égypte et son roi (appelé par erreur pharaon).

Mais la réalité est que l’Égypte ne s’est pas convertie en masse au culte des Israélites ou judaïsme à quelque moment de sa très longue histoire. Yahvé (le dieu des Israélites) n’a jamais été mentionné dans les archives égyptiennes antiques, encore moins adoré. Qu’est-ce que cela nous apprend ? J’ai bien peur que cela nous en apprenne beaucoup.

Si la bible affirme que le cœur du pharaon a été endurci par le dieu des Israélites, ceci ne se serait sans doute pas passé pour les Égyptiens eux-mêmes. Car, si c’est pour cela que les Égyptiens ne se sont pas convertis, alors toute l’affaire des 10 plaies d’Égypte aura été vaine et futile, moralement parlant. Même si les Israélites avaient fuis l’Égypte, cette évasion miraculeuse (comme dépeinte dans le livre de la Genèse) aurait dû laisser un effet dramatique sur le peuple égyptien ainsi que sur leurs vieilles croyances et traditions. La plupart des suiveurs des religions judéo-chrétiennes (musulmans inclus) répondront à ce paradoxe du livre de la Genèse en ne faisant que réciter ce qu’on leur gave depuis leur enfance. “L’Exode avait une mission et elle était de faire sortir les esclaves israélites d’Égypte.” répondront-ils rapidement et sans faillir. Ce faisant, ils ne réalisent pas que cela ne fait que dégrader le dieu israélite de son piédestal de déité universelle, pour le rendre à ce qu’il est: un dieu mineur tribal, créé il y a longtemps par sa propre tribu.

Si le but ultime de l’histoire du pharaon et de Moïse est de simplement offrir une sortie de secours, par la dévastation et le carnage, à un groupe de gens sortant d’une terre spécifique, qui au fait, ne fut en aucun cas l’Égypte, alors nous pourrions fort justement identifier cette histoire des Israélites comme étant injuste et immorale tout autant que le dieu israélite comme tribal et très partial. Un concept moralement corrompu qui a fini par donner naissance au vil concept du peuple élu de dieu.

Revenons-en aux miracles. Essayez de vous imaginer parmi ces anciens Égyptiens qui ont survécu la dévastation des 10 plaies sur leur pays. Vous avez été témoin en première instance de la toute-puissance du dieu des Israélites alors qu’il se révélait à vous au moyen de ses 10 plaies (dévastation zombiesque durant laquelle des armées de grenouilles, de poux, de mouches, de locustes, la grêle furent lâchés sur la terre d’Égypte et son peuple, l’eau du Nil se transforma en sang, chaque premier né de chaque famille tué et finalement la terre enveloppée dans d’épaisses ténèbres).

Yahvé a de toute évidence par là-même démontré aux Égyptiens l’impuissance ultime de leurs dieux et leur a démontré sans l’ombre d’un doute possible sa toute puissance et son pouvoir sur eux. Si vous étiez un Égyptien de l’époque, abasourdi et ayant été le témoin oculaire de ces miracles alors qu’il semait panique, terreur et destruction sur votre terre et sur son peuple, quelle aurait été votre réaction ?

Humilié par la puissance et la révélation de Yahvé, vous seriez sans aucun doute tombé à genoux et avec les larmes aux yeux, auriez imploré son pardon et auriez dans la foulée, renoncé à vos dieux impuissants et vous seriez converti de grande joie à la religion des Israélites et de leur dieu si puissant, tout puissant. Mais cela ne s’est jamais produit. Les dieux égyptiens comme Amun-Re, Horus, Isis et Osiris sont restés debout, inébranlés dans leurs temples, révérés par les Égyptiens pour les siècles qui ont suivis cette soi-disant aventure biblique racontée dans l’Exode.

Si l’Égypte avait été la terre de la mise en esclavage et de l’exode des Israélites, tous les Égyptiens antiques se seraient convertis de bonne grâce au judaïsme aux alentours de 1400-1200 AEC, la période présumée de l’Exode biblique. De fait, tout le royaume Khazar s’est converti au judaïsme pour bien moins que cela…

Mais ceci, comme nous l’avons dit, ne s’est jamais produit, pas à cette époque, ni à aucun autre moment plus tard. L’Égypte ne s’est jamais convertie au judaïsme et la raison de cela est très simple et clairement évidente : l’Égypte antique ne fut jamais frappée par les soi-disant 10 plaies, car l’Égypte n’a jamais connu ni Pharaon, ni Moïse.

… Et oui, l’histoire du pharaon et de Moïse ne s’est en fait jamais déroulée dans l’Égypte antique.

C’est une sacrément bonne question, hein?

Alors, une autre question qui vient naturellement à la lecture des publications d’Ezzat ; La guerre actuelle au Yémen, guerre qui implique Israël aux côtés de l’Arabie Saoudite, est-elle une coïncidence ?

Parce que l’idée première et l’objectif sur lequel nous devons nous concentrer, c’est de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par delà l’espace et le temps…

Surtout si nous créons une chaine de diffusion de ces pépites de vérité historique qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois…

Notre fonction de charnière ici est plus que jamais vitale car ces lectures nous permettent d’ouvrir des portes « entre-baillées » mais dont les gonds rouillés empêchent l’ouverture en grand.

Tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement, pas plus de « droits d’auteurs » et de « propriété intellectuelle » que de beurre en branche…

Tous les PDF sont à lire, télécharger et/ou s’imprimer gratuitement !

