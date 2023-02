LA DÉCADENCE DU CAPITALISME ET VOUS QUI LA SUBISSEZ AU QUOTIDIEN

Tous les grands modes de production jusqu’ici sont entrés dans des crises historiques, véritables crises de civilisation, qui reflétaient les contradictions entre les rapports sociaux qui les définissaient et le développement des capacités productives que ce même système avait accru…au-delà de ses capacités d’intégration…

Ces grandes crises ont toujours montré une divergence croissante entre la croissance – telle que définie dans chaque système – et le développement humain, une tendance à la subordination de la production à la guerre (comme moyen de résoudre ces contradictions en détruisant les capacités productives. ) et des difficultés à maintenir les capacités productives dans certains secteurs importants. Les classes dirigeantes ont d’ailleurs réagi en étirant les anciennes formes de propriété jusqu’à les déformer grossièrement, tout en distillant des idéologies de plus en plus défaitistes et apocalyptiques, notamment fascistes…

La crise économique et guerrière actuelle n’est qu’un moment dans une scène historique beaucoup plus vaste, celle du déclin et de la crise historique de la société capitaliste . Mais précisément à cause de cela, il montre clairement tous les signaux de fond.

DESTRUCTION DES CAPACITÉS PRODUCTIVES

La construction de maisons aux États-Unis, nécessite à chaque fois plus d’heures de travail.

La contradiction croissante entre croissance (= accumulation de capital ) et développement (humain) n’est pas une abstraction, elle se manifeste de manière très concrète dans la vie quotidienne de tous les travailleurs et pratiquement dans toutes les dimensions de la vie, des conditions de travail à La santé et l’approvisionnement en médicaments grâce aux technologies qui nous entourent et à la présence croissante de la guerre…qui pousse le capital à imposer un nouvel équilibre systémique

Mais regardons cela d’un autre point de vue. La destruction pure et simple des capacités productives. Il n’est pas nécessaire de recourir à la guerre ou de regarder de front les tueries et les pillages quotidiens que les classes dirigeantes de l’UE et du monde anglo-saxon commettent en Ukraine . Ni à la désindustrialisation de l’Europe déclenchée par le jeu impérialiste ouvert à partir d’elle. Regardons le présent avec un peu plus de recul.

Selon les statistiques officielles américaines, une heure de travail d’un ouvrier du bâtiment en 2020 produit moins qu’en 1970 . Et si l’on regarde les données des chantiers navals du monde entier, un secteur clé car sans grands navires marchands, il n’y a pas de commerce mondial, la capacité actuelle de construction navale est d’environ 40 % inférieure à ce qu’elle était il y a dix ans . Ce n’est pas qu’ils sont moins utilisés et que la demande a baissé, c’est simplement que les délais de livraison augmentent.

Ce type de phénomènes, de plus en plus fréquents dans des secteurs clés -le logement et les chantiers navals ne sont pas une exception rare- agace les économistes qui répondent en boudant qu’ils sont complexes et ont des causes multiples . Comme si toute réalité ne l’était pas . Ce qui les dérange vraiment et les rend incompréhensibles pour eux – et tabous pour les médias -, c’est que c’est le résultat à long terme de l’interaction des États, des entreprises productrices et des consommateurs d’une manière considérée comme rationnelle pour le système, c’est que c’est l’interaction dictée par les besoins d’accumulation de chaque capital particulier et de chaque capital national dans son ensemble.

Ajoutez à cela le phénomène mondial émergent : la fracture intentionnelle du marché mondial dans une tentative de défense ou de conquête des marchés par les grands capitaux nationaux « mondialisés » (= impérialisme ). Peu importe à quel point ils la déguisent en mondialisation à coût élevé , comme le dit le terme lui-même, c’est un gaspillage du point de vue mondial du capital, consacrant de gigantesques ressources supplémentaires pour produire la même chose à l’échelle mondiale… ou moins.

Comment les capitaux qui aspirent au placement le voient-elles parce qu’elles ne trouvent pas de destinations rentables ? Comme une opportunité de se ressaisir. Résultat : elles s’appliquent à ce qui n’est en réalité que du gaspillage, une destruction de capacités productives, comme on l’a vu dans l’industrie des puces… mais le capital grossit. Il faudrait être très myope pour ne pas voir ici une contradiction entre le développement des forces productives et les rapports sociaux caractéristiques du système capitaliste (le capital ).

Rappelons maintenant que la principale force productive est la classe des salariés et que dans un système incapable de générer durablement des marchés suffisants pour ses capacités productives , le capital devient une machine constante de dévalorisation du travail. Ainsi ces paradoxes de la croissance du capital ne peuvent se traduire que par une contradiction entre le capital et le développement humain, si ce n’est entre le capital et la vie humaine elle-même.

« Comment est-on revenu au besoin de nourriture gratuite dans un pays riche au 21ème siècle ? », se demandait cet été un lecteur de The Guardian . Rétrospectivement, ces jours semblent maintenant être de bons moments . Comment la mortalité infantile a-t-elle pu croître de 7 % dans la même France métropolitaine ?, a soulevé Marianne. Non, ce n’est un grand mystère que si l’on regarde les détails de si près que l’on perd toute perspective sur l’ensemble : un système en extrême décadence.

FORMES DE PROPRIÉTÉ DÉFORMÉES ET BAROQUES

Illustration créée avec AI à la demande de « robots dans la campagne espagnole »

Un phénomène typique de tout système en déclin est l’exacerbation jusqu’au grotesque des formes de propriété qui le caractérisent. La propriété dite intellectuelle est la forme que prend cette extension à la limite de la propriété bourgeoise. Et comme on l’a déjà vu dans la pandémie et on le voit tous les jours dans l’industrie pharmaceutique, non seulement c’est en contradiction ouverte avec le développement humain le plus élémentaire, mais ce fonctionnement capitaliste de Big Pharma tire même dans le pied du « capital ».

Les scientifiques eux-mêmes le leur rappellent lorsqu’ils protestent contre ses effets sur le développement de vaccins à ARNm , mais c’est aussi évident quand, au milieu de l’hyper développement de l’IA, tout le monde reste figé comme des cobayes éblouis dans la nuit où les propriétaires infinis des données qu’ils utilisent pour programmer l’IA pourraient réclamer une part du gâteau de leurs résultats .

Dans le débat sur l’IA, ces contradictions revêtent un intérêt particulier car l’IA est à l’avant-garde des tendances – historiquement nécessaires – vers la socialisation de la production et se heurte douloureusement à maintes reprises à l’asservissement aux besoins de l’accumulation. Qu’elle se heurte aussi à la forme la plus caricaturale et la plus abstraite de la propriété bourgeoise montre le caractère brutalement décadent des rapports sociaux dominants.

Moins dramatique mais sûrement avec des répercussions quotidiennes plus importantes, ou du moins plus visibles, pour les travailleurs est le fameux passage à la voiture électrique. Puisqu’il s’avère que c’est une meilleure technologie, plus simple, moins chère à entretenir et beaucoup plus durable… cela nuit aux attentes de retour sur capital.

Réponse des grands constructeurs automobiles ? Considérez s’il faut continuer à vendre les voitures ou les garder dans une fausse location qui, sur des fonctionnalités désactivées, entretient l’illusion d’une mise à jour régulière pour donner l’impression à l’utilisateur qu’il gagne quelque chose. C’est, encore une fois, une forme de socialisation de la propriété… par des monopoles. Dodge et Mercedes y sont déjà .

SUBORDINATION DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE À L’ACCUMULATION ET À LA GUERRE (MILITARISME)

Imprimante 3D dernière génération

La chose ne s’arrête pas aux difficultés et aux contradictions du système lorsqu’il s’agit de donner une utilité compatible avec l’accumulation aux technologies qu’il a lui-même créées. De l’ Internet lui-même à la course à l’ espace, en passant par la course quantique , on voit comment son développement, son évolution et même la recherche scientifique qu’il implique, est soumise à la nécessité de placer d’immenses masses de capitaux sans destination et, de plus en plus, de satisfaire aux exigences d’une guerre future (= militarisme).

Le dernier exemple en date est l’impression 3D. A l’origine, et à juste titre, beaucoup voyaient dans cette technologie une promesse immédiatement réalisable de production distribuée, polyvalente et non polluante. Certes, comme il ne pouvait en être moins, dès le début il s’est heurté à la propriété intellectuelle . Mais les pressions de l’industrie ont conduit la technologie elle-même à évoluer vers le travail de matériaux de plus en plus durs – ce qui était a priori positif – au prix de plus grandes échelles. Et l’augmentation d’échelle a permis le saut vers l’approche dont les capitales avaient besoin : créer d’ immenses usines pour produire des pièces ultra-spécialisées . Problème résolu : la 3D a désormais le seul utilitaire qui intéressait les fonds, servir le placement profitable des grands capitaux .

Aujourd’hui, l‘impression 3D est une technologie pratiquement monopolisée par l’industrie aérospatiale et donc tournée d’une manière ou d’une autre vers la guerre. Les développements pour une production propre à petite échelle sont pratiquement au point mort et de ce qui était autrefois une communauté florissante de développement et de connaissances libres, il reste quelques fabricants et hackers et… une petite foule d’idiots d’armes à feu .

UNE CULTURE APOCALYPTIQUE, OBSCURANTISTE ET SUPERSTITIEUSE

Fantaisie transhumaniste. Cela se termine, bien sûr, avec la bourgeoisie qui devient éternelle et numérique

Voir l’UE financer des recherches pseudoscientifiques malthusiennes est de moins en moins choquant. Pas seulement parce que la classe dirigeante a désormais compris l’ utilité de la décroissance pour ses intérêts . Mais surtout parce qu’il devient chaque jour plus obscurantiste et superstitieux…et mystique…d’ou la confusion facile et fréquente entre « complotistes » et comploteurs et « bonimenteurs » et charlatans

En arrière-plan, une bourgeoisie qui, à la tête d’un capitalisme décadent et anti-humain qui survit en déformant ses propres bases jusqu’à la monstruosité, a pris conscience de sa propre nature parasitaire, qui, ne pouvant être moindre, confond avec la nature de l’espèce. L’ exemple qui émerge : le réensauvagement . Comprendre la nature comme déshumanisation et donc embrasser le dépeuplement et l’aliénation totale de l’environnement.

De manière très cohérente, la bourgeoisie imagine transcender le corps en se numérisant ou vaincre la mort en s’éternisant. Ce n’est plus seulement le sujet de conversation du monde scientifique . Les sociologues dominants avertissent la classe dirigeante des dangers de leur goût pour les religions pseudo-scientifiques comme le transhumanisme . Mais il n’y a pas de cas. La classe dirigeante est à la dérive et prête volontiers l’industrie de l’opinion aux théories néo-animistes les plus délirantes qui veulent trouver une âme même dans la matière inerte et cherchent à réinterpréter la Physique à partir de leurs superstitions.

Et dans le même temps, les revues scientifiques et les rubriques littéraires des journaux prestigieux se remplissent d’ouvrages d’universitaires qui cherchent à valoriser la guerre, la présentant comme le fondement des sociétés humaines et de leur progrès .

Le tout très cohérent.

CONCLUSION