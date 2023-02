L’Ukraine coule. Les élites occidentales s’en sortent-elles?

Considérez, pour une minute, cet extrait du préambule du rapport :

« Les coûts et les risques d’une longue guerre en Ukraine sont importants et dépassent les avantages possibles d’une telle trajectoire pour les États-Unis ».

Cette citation résume effectivement l’ensemble du document. Pensez-y : Au cours des 11 derniers mois, on nous a répété que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». La citation ci-dessus nous assure que cela ne va pas se produire. Les États-Unis ne vont pas saper leurs propres intérêts pour poursuivre le rêve irréalisable d’expulser la Russie d’Ukraine. (Même les faucons ne croient plus que cela soit possible.) Les membres rationnels de l’establishment de la politique étrangère vont évaluer les perspectives de réussite de l’Ukraine et les mettre en balance avec la probabilité croissante que le conflit échappe à tout contrôle. Bien entendu, cela ne servirait les intérêts de personne et pourrait déclencher un affrontement direct entre la Russie et les États-Unis. Les décideurs américains devront également décider si les dommages collatéraux croissants en valent la peine. En d’autres termes, la rupture des lignes d’approvisionnement, la hausse de l’inflation, l’augmentation des pénuries d’énergie et de nourriture et la diminution des stocks d’armes sont-elles un juste retour des choses pour « affaiblir la Russie » ? Beaucoup diraient : « Non ».

À certains égards, le rapport RAND n’est que le premier d’une longue série de dominos qui tombent. Au fur et à mesure que les pertes de l’Ukraine sur le champ de bataille s’accumulent – et qu’il devient plus évident que la Russie contrôlera tout le territoire à l’est du Dniepr – les failles de la stratégie de Washington deviendront plus apparentes et seront plus vivement critiquées. Les gens s’interrogeront sur la sagesse de sanctions économiques qui nuisent à nos alliés les plus proches tout en aidant la Russie. Ils demanderont pourquoi les États-Unis suivent une politique qui a précipité un fort mouvement de désaffection pour le dollar et la dette américaine. Et ils se demanderont pourquoi les États-Unis ont délibérément saboté un accord de paix en mars alors que la probabilité d’une victoire ukrainienne est proche de zéro. Le rapport Rand semble anticiper toutes ces questions ainsi que le « changement d’humeur » qu’elles vont générer. C’est pourquoi les auteurs poussent à la négociation et à une fin rapide du conflit. Voici un extrait d’un article paru sur RT :

« La RAND Corporation, un groupe de réflexion d’élite très influent en matière de sécurité nationale, financé directement par le Pentagone, a publié un rapport historique affirmant que la prolongation de la guerre par procuration nuit activement aux États-Unis et à ses alliés et avertissant Washington qu’il doit éviter « un conflit prolongé » en Ukraine. (…)

(Le rapport) commence par affirmer que les combats représentent « le conflit interétatique le plus important depuis des décennies, et que son évolution aura des conséquences majeures » pour Washington, notamment le fait que les « intérêts » américains soient activement lésés. Le rapport indique très clairement que si les Ukrainiens ont mené les combats, et que leurs villes ont été « rasées » et leur « économie décimée », ces « intérêts » ne sont « pas synonymes » de ceux de Kiev ». (“Rand calls for swift end to war“, RT)