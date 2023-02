Retraites – Le pouvoir remercie les syndicats d’avoir réussi à stériliser le mouvement (vidéo 54’’)

L’échec de la non-violence (livre PDF et vidéo de 9 minutes) http://mai68.org/spip2/spip.php?article1408 __________________________

Combat sur les retraites, attention !

Il y avait moins de grévistes le 31 janvier 2023 que le 19 janvier. J’ai toujours dit que la lutte de classe imposait d’avoir au moins trois mois de salaires d’avance… pour pouvoir tenir au moins 3 mois de grève totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et il faut aussi essayer d’éviter d’avoir des dettes. Les enfants sont aussi un moyen de pression du pouvoir sur les parents.

Les seules grèves qui font peur au pouvoir, les seules auxquelles il cède, ce sont les grèves sauvages, celles qui sont incontrôlables, celles qui ne sont donc pas contrôlées par les syndicats. Aussi, quand vous voyez à la télévision des grèves, même si elles durent longtemps, et des manifs, même si le nombre de manifestants est énorme, qui sont décorées de nombreux drapeaux et autres insignes de la CGT, de la CFDT et de FO ; alors, vous pouvez deviner que le pouvoir n’a pas peur et ne cèdera pas, car tous ces drapeaux et insignes syndicaux sont la preuve que le mouvement est bien contrôlé par les syndicats, et que par conséquent tout va bien pour le pouvoir. Et plus les banderoles, insignes et drapeaux syndicaux sont nombreux, et plus le mouvement est sous contrôle ; parfois, on remarque à peine les manifestants tellement on ne voit que les insignes syndicaux !

Pour gagner, ce qu’il faut, c’est bloquer immédiatement la France sans jamais relâcher la pression jusqu’à la victoire. En moins d’une semaine de blocage total on aurait gagné. Et même en se faisant rembourser les jours de grève. Tandis qu’en faisant un journée aujourd’hui et une autre dans une semaine, etc. on perdra tout !

Les directions syndicales le savent ; mais, elles préfèrent qu’on perde, car ce sont des traîtres payées par l’ennemi de classe. Les preuves sont dans l’article.

Notez bien que le pouvoir trouve 413 milliards d’euros pour faire la guerre en Ukraine mais n’a pas de fric pour nos retraites !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article14165

