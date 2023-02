Un militant antifasciste russe nous a transmis les deux textes qui suivent. L’auteur, Boris Ikhlov, ajoute que «ce sont deux des quatre cents documents que j’ai écrit sur les événements en Ukraine sur 5 ans. C’est ce que les médias officiels russes cachent depuis 8 ans». Nous les publions à la demande de l’auteur. Les textes qui suivent n’engagent pas la responsabilité du webmagzine Les7duquebec.net. Le fichier Word de ces textes est ici: ORDINARY UKRAINIAN FASCISM

LE FASCISME UKRAINIEN AU QUOTIDIEN

Par Boris Ikhlov, août 2018.

La salutation militaire traditionnelle de style soviétique en Ukraine a été remplacée par le slogan des nazis ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale « Gloire à l’Ukraine! » — « Gloire aux héros ! » Cela a été annoncé le 7.8.2018 par le ministre ukrainien de la Défense Stepan Poltorak.

En mai 2018, le chef du groupe nazi ukrainien « Brotherhood » Korchinsky a appelé à la violence physique contre toutes les personnes impliquées dans la construction du pont de Crimée.

Le même mois, le député de la Verkhovna Rada Mosiychuk sur les ondes de la chaîne de télévision ukrainienne 112 a menacé de détruire le pont de Crimée.

Dans la ville de Slavyansk, des policiers ukrainiens ont arrêté une mère et son fils qui soutenaient la République de Donetsk. La police ukrainienne a « découvert » qu’en 2014, une résidente locale de 54 ans et son fils ont volontairement aidé la milice de la République de Donetsk, rapporte le service de presse de la police nationale d’Ukraine. « Au cours du traitement opérationnel et préventif du microdistrict de Himik, les policiers locaux ont reçu des informations des résidents locaux selon lesquelles l’une des familles au printemps 2014 avait aidé la milice du Donbass. En recueillant des preuves matérielles, la police a constaté que la femme préparait de la nourriture pour la milice en service.

Ni la mère ni le fils avec des armes à la main ne se sont opposés aux nazis ukrainiens, n’ont combattu nulle part, n’ont fourni aucune assistance aux autorités et aux services de la République de Donetsk et ont cru pouvoir compter sur la clémence des autorités fascistes.

La mère et le fils ont été emprisonnés pendant 8 ans.

Un tel nettoyage ethnique est en cours dans toutes les villes d’Ukraine.

Tard dans la soirée du 23.6.2018, lors d’une attaque par des nazis ukrainiens contre un camp de gitans dans une forêt à la périphérie de la ville de Lviv, une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées. Le défunt est un Gitan de 24 ans du village de Rovnoye, région de Transcarpathie. Trois autres Tsiganes qui vivaient dans le camp ont été hospitalisés pour des coups de couteau : une femme de 30 ans, un garçon de 19 ans et un garçon de 10 ans.

À la mi-2018, plusieurs attaques contre des campements roms ont eu lieu en Ukraine.

Le 7 juin, des militants des « escouades nationales » ont détruit avec des haches et des marteaux les maisons temporaires des gitans dans le parc Goloseevsky à Kiev.

Le 22 mai, des nazis ukrainiens ont attaqué un camp de gitans dans la région de Ternopil avec des chauves-souris.

Le 9 mai, les nazis ukrainiens ont incendié un camp de gitans dans le village de Rudnoye à Lviv.

Le 21 avril, les nazis ukrainiens de C14 ont rapporté qu’ils avaient forcé les Tziganes à quitter le mont Chauve à Kiev.

Le 17.5.2018, la Verkhovna Rada a voté la loi « Sur les amendements à certains actes législatifs de l’Ukraine concernant la protection de la santé et la transplantation d’organes et d’autres matériels humains anatomiques ». Nous parlons de la vente d’organes dans l’UE. Les Ukrainiens sont prêts à vendre leurs organes pour des dettes communales : en Occident, un squelette humain coûte 250 000 euros et un rein coûte 40 000 euros. Cette loi autorisait également la transplantation d’organes d’Ukrainiens et divers cabinets privés (ukrainiens et étrangers).

Les auteurs de cette loi sont l’homme d’affaires fasciste Olga Bogomolets, nommée ministre de la Santé immédiatement après la victoire de Maidan, Oksana Korchinskaya, militante de la faction fasciste du Parti radical d’Oleg Lyashko et épouse du célèbre fasciste Dmitry Korchinsky, ainsi que la fasciste Oksana Prodan.

« Démystifier un autre mythe : les reins sont un organe apparié. Un seul d’entre eux fonctionne en permanence. Et le second est nécessaire comme s’il était « en réserve » et que 99,9 % de la vie d’un Ukrainien est inactive. » Cela a été tweeté par la ministre ukrainienne de la Santé par intérim, Ulyana Suprun.

À Odessa, lors de la « Marche de l’Ordre ukrainien », la chef de la branche locale du « Secteur droit » fasciste Tatiana Soykina a appelé au nettoyage de l’Ukraine des Juifs. Cet appel a été lancé lors de l’action du 2 mai, que les nazis ukrainiens ont tenue conjointement avec les autorités à Odessa. Permettez-moi de vous rappeler que le 2.5.2014, les nazis ukrainiens, patronnés par les autorités et la police, ont brûlé 48 (selon d’autres sources, environ 100) habitants d’Odessa qui s’opposaient au fascisme ukrainien.

« Nous sommes convaincus que nous rétablirons le véritable ordre ukrainien à Odessa. L’Ukraine appartiendra aux Ukrainiens, pas aux Juifs ! Gloire à l’Ukraine ! » dit Soykina.

Un mineur handicapé Vyacheslav Rozhkov a déménagé du Donbass dans la région de Vinnytsia, sa bouche a été déchirée par des résidents locaux et jetée sous une voiture parce que sa famille parlait russe. Cela a été déclaré dans un reportage télévisé local.

Après cet incident, les migrants ont peur de sortir un par un.

« Ils l’ont traîné jusqu’à la chaussée près du magasin, ont commencé à lui arracher la bouche. Au début, ils étaient trois, puis il n’y en a eu plus de neuf. Ils ont commencé à le mettre sous la voiture, à le déplacer », a déclaré la femme de la victime Lydia. « Je ne sais pas ce qui va m’arriver ici. Kamyshansky (le chef du conseil du village) va maintenant organiser un procès pour lynchage pour moi », Lidia Rozhko a dit que « « Ils nous disent dans nos yeux : « Personne ne vous acceptera jamais ici, car vous êtes des Russes. Vous n’êtes pas à nous », a déclaré Marina Denisova, une migrante.

Fin juin 2018, l’exposition « Restauration de l’État ukrainien dans les conditions de la Seconde Guerre mondiale », glorifiant Hitler, s’est tenue au Parlement ukrainien. Un communiqué de presse sur l’exposition est publié sur le site Internet du Parlement. L’exposition présente des journaux de nationalistes ukrainiens faisant l’éloge d’Hitler. En particulier, les visiteurs peuvent se familiariser avec le numéro du journal « Samostiyna Ukraina » du 10.7.1941. Il dit que « l’État ukrainien renaissant coopérera étroitement avec la Grande Allemagne national-socialiste qui, sous la direction de son chef Adolf Hitler, crée un nouvel ordre en Europe et dans le monde ».

L’exposition a glorifié l’aide des nazis ukrainiens, dirigés par l’employé de l’Abwehr Stepan Bandera, au régime nazi, qui soutient fermement «l’État ukrainien».

Il y a 77 ans, le Premier ministre de la « nouvelle Ukraine », l’associé de Bandera, Yaroslav Stetsko, décrivait ainsi sa politique prometteuse : « Moscou et la communauté juive sont les plus grands ennemis de l’Ukraine. Je considère Moscou, qui a toujours gardé l’Ukraine en captivité, être l’ennemi principal. Néanmoins, j’apprécie la volonté hostile et destructrice des Juifs qui ont aidé Moscou à asservir l’Ukraine. Par conséquent, je défends les positions d’extermination des Juifs et l’opportunité de transférer les méthodes allemandes d’extermination (extermination) des Juifs à l’Ukraine, à l’exclusion de leur assimilation.

Lors de l’exposition, ses organisateurs, parmi lesquels se trouvait le député de la Verkhovna Rada d’Ukraine Yuriy Shukhevich (homonyme), ont présenté des exemplaires de journaux pro-nazis datés de juin 1941.

Les organisateurs de l’exposition ont soigneusement agrandi les portraits des principaux collaborateurs nazis ukrainiens – Bandera, Shukhevych, Melnik, Stetsko et Konovalets. Tous ont été présentés comme des héros de l’Ukraine moderne.

Le Conseil national de la radiodiffusion d’Ukraine a décidé d’infliger une amende de 4 046 millions d’UAH à la chaîne Inter TV, soit 25 % de la redevance en raison du concert que le diffuseur a diffusé le 9 mai à l’occasion du Jour de la Victoire. La décision a été prise à l’unanimité. Le 9 mai 2018, l’Inter a diffusé un enregistrement d’un concert consacré au jour de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel les présentateurs ont déclaré la nécessité d’empêcher de renommer davantage les rues d’Ukraine en l’honneur des criminels fascistes.

Les enfants de la ville de Lviv se sont vu offrir un jouet – tricoté en laine Adolf Hitler. Ceci est indiqué dans l’annonce sur le populaire site ukrainien d’annonces Olx.ua.

« Une peluche sous la forme du grand dirigeant de l’Allemagne Adolf Hitler », lit-on dans l’annonce publiée dans les rubriques « Children’s World of Lions » et « Toys of Lions ». Le jouet coûte 40 UAH.

Sur le site Web de propagande du bataillon nazi Azov (subordonné au ministère ukrainien des Affaires intérieures), des mitraillettes israéliennes Tavor peuvent être vues entre les mains de fascistes ukrainiens. Ces mitraillettes sont fabriquées sous licence d’Israel Weapon Industries (IWI) et avec l’approbation du gouvernement israélien. En Israël, les mitraillettes Tavor sont considérées comme l’arme principale des services spéciaux israéliens. Ils ont été utilisés lors de la récente fusillade massive de Palestiniens non armés qui menaient la Grande Marche du Retour à Gaza. La société d’armement ukrainienne Fort décrit la production de ces mitraillettes sur son site Web, IWI étant appelée « notre partenaire ».

Les militants israéliens des droits de l’homme protestent, ils craignent que les armes israéliennes vendues à l’Ukraine ne finissent entre les mains de militants antisémites. Le fait que les nazis puissent tuer les Russes, ne dérangent nullement les Israéliens.

L’un des fondateurs de « Azov » Andrey Biletsky est un législateur au parlement ukrainien. Le journaliste Max Blumenthal a écrit dans Real News que Biletsky « promet de restaurer l’honneur de la race blanche » et promeut des lois « interdisant le mélange racial ».

Le Telegraph rapporte qu’en 2014, Biletsky a déclaré : « La mission historique de notre nation à ce moment critique est de mener la race blanche du monde dans l’ultime croisade pour la survie – une croisade contre les Untermenschen pro-sémites. » En 2017, des journalistes du Guardian ont infiltré le camp d’entraînement d’Azov et filmé des militants avec des tatouages nazis : une croix gammée, une tête de mort SS et l’inscription « White Pride ». Un militant a avoué au Guardian qu’il se battait contre les Russes parce que « Poutine est un Juif ». Un autre militant a fait l’éloge d’Adolf Hitler.

En 1956, la CIA soutenait les fascistes en Autriche et en Hongrie qui tuaient des communistes et des juifs locaux. Récemment, le commandement Azov a rencontré l’attaché militaire canadien, le colonel Brian Irwin. Cette réunion s’est terminée par l’expression de « l’espoir d’une coopération fructueuse future ». ElectronicIntifada a demandé à Irwin de commenter cela, mais il a refusé de parler de ses rencontres avec des fascistes.

Dans les années 1980, Israël a soutenu les militants Contras qui ont combattu le gouvernement révolutionnaire de Nicaragua ainsi que de nombreux autres groupes terroristes et régimes fascistes d’Amérique latine. Israël a également fourni des armes au régime d’apartheid en Afrique du Sud pendant plusieurs décennies. Comme Andrew et Leslie Cockburn l’ont écrit dans leur livre « Dangerous Connections », un ancien membre du parlement israélien, le général Mattityahu Peled, a dit un jour : « En Amérique centrale, Israël fait le sale boulot pour son employeur, le gouvernement américain. Israël agit comme un complice des États-Unis. »

Pendant ce temps, en Ukraine, les nazis pillent les tombes des Juifs tués pendant l’Holocauste pour trouver des bijoux et des objets de valeur.

Le directeur du Comité juif ukrainien, Eduard Dolinsky, écrit à propos des pillages qui se répètent chaque été dans ce pays : « La moquerie des restes de Juifs tués pendant l’Holocauste continue. Cette fois, les visiteurs d’un enterrement juif de masse à la périphérie de Berdichev (région de Jytomyr) a trouvé des os éparpillés et même un fragment de la tresse d’une femme.Des équipes entières de creuseurs recherchent des bijoux dans les tombes des victimes brutalement assassinées, malgré le fait que tous les objets de valeur étaient généralement enlevés aux Juifs avant le meurtre . »

Le ministère des Affaires de la diaspora d’Israël note : « Pour la deuxième année consécutive, l’Ukraine a enregistré le plus grand nombre d’incidents antisémites parmi tous les pays de l’ex-Union soviétique. Propagande antisémite en politique, vandalisme contre les cimetières juifs, les bâtiments et les centres communautaires, ainsi que les monuments aux victimes de l’Holocauste sont également en augmentation. » Ces incidents sont à chaque fois considérés par les autorités ukrainiennes comme du simple hooliganisme », soulignent les experts.

Permettez-moi de rappeler que les entreprises juives en Ukraine ont soutenu les fascistes sur Maidan-2014. L’ambassadeur d’Israël en Ukraine a invité le chef des nazis ukrainiens Yarosh à lui rendre visite. Le MOSSAD et Tsahal ont aidé Bandera sur Maidan-2014. Les nazis ukrainiens blessés ont été soignés dans les meilleurs hôpitaux d’Israël.

Un nouveau manuel de géographie ukrainien pour la 8e année, rédigé par Pyotr Maslyak et Svetlana Kapirulina, publié en 2016 et officiellement approuvé par le ministère de l’Éducation de l’Ukraine.

« Les scientifiques américains pensent que les Ukrainiens sont la plus ancienne nation du monde. Ils expliquent leur affirmation par le fait que la nation ukrainienne est la seule au monde qui trouve son origine dans les profondeurs millénaires du matriarcat », écrivent les auteurs.

« Seuls les Ukrainiens ont une femme comme personne, toutes les autres nations ont un homme comme personne », écrivent les auteurs.

« Notre nation a donné des ailes au monde », écrivent les auteurs.

« Aucune nation sur notre planète ne compte plus de 200 000 chansons. Les mélodies folkloriques ukrainiennes étaient à la base de la musique européenne, et les mélodies folkloriques ukrainiennes sont devenues folkloriques de la Pologne à la Russie, des États-Unis au Japon », écrivent les auteurs.

Extrait de l’article « This Is the Real, Americanized, Nazi-Dominated Ukraine » publié sur le portail analytique Strategic Culture Foundation. Par Eric Zuesse : « Le régime imposé par les États-Unis a également commis des massacres d’Ukrainiens qui parlent russe et qui ne voulaient pas obéir. Et tout cela avec l’argent des contribuables des États-Unis, d’Israël, des Pays-Bas, de Pologne et d’autres États-Unis. alliés qui ont financé Azov et qui continuent de financer le gouvernement ukrainien. »

LES FASCISTES DISENT QUE LA RUSSIE EST FASCISTE

Par Boris Ikhlov, février 2022.

Depuis 8 ans, les troupes ukrainiennes bombardent des quartiers paisibles des républiques de Donetsk et de Lougansk avec de l’artillerie, tuant des enfants, des femmes et des personnes âgées. Par conséquent, les troupes ukrainiennes sont des troupes fascistes. Les troupes ukrainiennes ne s’en cachent pas, elles louent Hitler, exaltent leur nation et considèrent les Russes comme une race inférieure.

En 2021, les troupes ukrainiennes ont constamment intensifié les bombardements, augmentant leur nombre par jour. Le 16 février 2022, des fascistes ukrainiens, soutenus par des fascistes américains, ont commencé à bombarder la ville de Gorlovka et la banlieue de Donetsk. Les quartiers paisibles des villages de Trudovsky, Alexandrovka et Lugansk et même le district de Kuibyshev à Donetsk étaient sous le feu de l’artillerie ukrainienne. Depuis le petit matin, les occupants ukrainiens tirent intensément sur presque toute la ligne de front dans le Donbass.

La Russie a protégé les enfants du Donbass de la barbarie des Ukrainiens.

Les fascistes ukrainiens se cachent derrière des civils, tuant ceux qui tentent de s’échapper. Les fascistes ukrainiens bombardent les villes et les villages qui ont été libérés par les troupes des républiques de Donetsk, de Lougansk et de Russie, tuant des civils, des enfants, des femmes des personnes âgées. Les fascistes ukrainiens font passer leurs propres bombardements pour le bombardement des troupes russes.

Par conséquent, ceux qui insistent sur le fait que la Russie est en train de commettre un crime de guerre sont des bâtards fascistes. Ils veulent que les fascistes ukrainiens continuent à tuer les enfants du Donbass.

« … L’éducation et la culture n’appartiendront qu’à la nation titulaire, et non aux cochons qui parlent la langue tatare-mordovienne. Dans une Ukraine démocratique, chaque vrai patriote aura des esclaves. Laissez le bétail glacial travailler, puisque le Russe est pas une personne… Il ne peut vivre que pour travailler pour un vrai propriétaire – un Ukrainien. S’il ne veut pas, le chien mourra ! Un Russe doit travailler sérieusement pour faire valoir son droit de vivre parmi nous… » C’est de l’appel du candidat de Lviv à la députation de l’UNA-UNSO A. Shkil, rédacteur de discours – Tatiana Choronovol, 2002. L’UNA-UNSO est une organisation Bandera, patronnée par des instructeurs de l’OTAN, qui est devenue une partie du « secteur droit » fasciste.

Chornovol a lu la proclamation, levant la main dans un salut nazi. Commissaire du gouvernement ukrainien à la politique anti-corruption du 5 mars à août 2014 Depuis début septembre — Conseiller du chef du ministère ukrainien des affaires intérieures A. Avakov. Depuis le 27/11/2014 – Député de la Verkhovna Rada (parlement ukrainien) de la VIIIe convocation du parti du Front populaire. L’éditeur éditorial du portail « Rive Gauche« .

C’est Tatiana Chornovol qui est à l’origine de la prise d’assaut du bureau du « Parti des Régions » par des militants d’Euromaïdan le 18 février 2014. Il n’y avait pas d’hommes politiques dans le bâtiment à ce moment-là, seulement du personnel technique : quelques hommes et des femmes apeurées.

Lorsque les émeutiers ont fait irruption dans le bâtiment, Vladimir Zakharov les a rencontrés sur le seuil de la salle des serveurs. Ni avec une mitrailleuse, ni avec un pistolet, ni même avec une matraque — il a juste demandé aux militants de libérer les femmes, de laisser partir les gens. Le fait que Vladimir s’adresse à eux en russe rend les émeutiers furieux. Ils l’ont jeté à terre et ont commencé à le frapper. Pieds, chauves-souris, tout ce qui était à portée de main, étranglé avec un foulard. Ils ont été battus jusqu’à ce qu’ils soient battus à mort. Tué, mis le feu au bâtiment et a continué. Puis un autre technicien a été tué. Ils l’ont juste tué comme ça.

L’ingénieur de 57 ans Vladimir Zakharov n’était pas un combattant de Berkut, un fonctionnaire corrompu, un « titushka », il n’était pas un communiste – c’était une personne ordinaire, loin de la politique.

Cela a été suivi par arracher les clous avec des pinces au journaliste Steering, battre pour avoir parlé russe, tuer un retraité pour un ruban de garde, tirer sur 8 bus avec des Crimés non armés… Enfin, le bombardement de civils dans les républiques de Donetsk et Lougansk.

Pendant toute la durée de l’ATO, et en fait, la vraie guerre déclenchée par Kiev dans le Donbass, au moins 44 enfants sont déjà morts. Cela est rapporté sur le site Web du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). L’UNICEF estime qu’environ 1,7 million d’enfants sont dans une situation extrêmement difficile.

Kristen Elsby, représentante du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour l’Europe centrale et orientale et l’Asie centrale, a déclaré que 147 écoles ont été fermées dans les parties de la région de Donetsk où des combats ont lieu.

Dans les zones contrôlées par Kiev, les bâtiments de 187 établissements d’enseignement ont été endommagés ou détruits, et 50 000 enfants ne peuvent tout simplement pas aller à l’école à cause du conflit militaire.

Les familles de réfugiés qui ont quitté le Donbass refusent souvent d’inscrire leurs enfants à l’école sur le lieu de résidence temporaire, car elles espèrent qu’ils retourneront bientôt dans leur pays d’origine ou trouveront refuge ailleurs. Plus tôt, la Fondation a rapporté que plus de la moitié des enfants du Donbass ont vu la guerre de leurs propres yeux, ce qui est devenu un énorme traumatisme pour la psyché de l’enfant.

Le 19 décembre, le conseiller du chef du SBU, Markian Lubkivsky, a proposé de créer un ghetto dans le Donbass — pour interdire aux habitants de la région de le quitter pour l’Ukraine.

ORDINARY UKRAINIAN FASCISM

The traditional Soviet-style military greeting in Ukraine has been replaced with the slogan of the Ukrainian Nazis during the 2nd World War « Glory to Ukraine! » — « Glory to the heroes! » This was announced on 7.8.2018 by the Minister of Defense of Ukraine Stepan Poltorak.

In May 2018, the leader of the Ukrainian Nazi group « Brotherhood » Korchinsky called for physical violence against all those involved in the construction of the Crimean Bridge.

In the same month, the deputy of the Verkhovna Rada Mosiychuk on the air of the 112 Ukraine TV channel threatened to destroy the Crimean Bridge.

In Slavyansk-town, Ukrainian policemen seized a mother and son who supported the Donetsk Republic. The Ukrainian police “found out” that in 2014 a 54-year-old local resident and her son voluntarily assisted the militia of the Donetsk Republic, the press service of the National Police of Ukraine reports. « During the operational and preventive treatment of the Himik microdistrict, local police officers received information from local residents that one of the families in the spring of 2014 had assisted the Donbass militia. Collecting material evidence, the police found that the woman was preparing food for the militia shift on duty.

Neither the mother nor the son with weapons in their hands opposed the Ukrainian Nazis, did not fight anywhere, did not provide assistance to the authorities and services of the Donetsk Republic and believed that they could count on the leniency of the fascist authorities.

Mother and son were jailed for 8 years.

Such ethnic cleansing is going on in all cities of Ukraine.

Late in the evening on 23.6.2018, during an attack by Ukrainian Nazis on a Gypsy camp in a forest on the outskirts of Lviv-city, one person was killed and four others were injured. The deceased is a 24–year-old Gypsy from the village of Rovnoye, Transcarpathian region. Three more Gypsies who lived in the camp were hospitalized with stab wounds: a 30-year-old woman, a 19-year-old boy and a 10-year-old boy.

In mid-2018, several attacks on Roma settlements took place in Ukraine.

On June 7, activists of the « National Squads » with axes and hammers smashed the temporary homes of Gypsies in the Goloseevsky Park in Kiev.

On May 22, Ukrainian Nazis attacked a Gypsy camp in the Ternopil region with bats.

On May 9, Ukrainian Nazis burned down a Gypsy camp in the village of Rudnoye in Lviv.

On April 21, the Ukrainian Nazis from C14 reported that they forced the Gypsies to leave the Bald Mountain in Kiev.

On 17.5.2018, the Verkhovna Rada voted for the law « On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine concerning the Protection of health and transplantation of Organs and Other Anatomical Human Materials ». We are talking about the sale of organs in the EU. Ukrainians are being prepared to sell their organs for communal debts: in the West, a human skeleton costs 250 thousand euros, and a kidney costs 40 thousand euros. This law also allowed the transplantation of organs of Ukrainians and various private offices (Ukrainian and foreign).

The authors of this law are the fascist businessman Olga Bogomolets, who was appointed Minister of Health immediately after the Maidan victory, Oksana Korchinskaya, an activist from the fascist faction of the Radical Party of Oleg Lyashko and the wife of the famous fascist Dmitry Korchinsky, as well as the fascist Oksana Prodan.

« Debunking another myth: kidneys are a paired organ. Only one of them is constantly working. And the second one is needed as if « in reserve » and 99.9% of a Ukrainian’s life is idle. » This was tweeted by the Acting Minister of Health of Ukraine Ulyana Suprun.

In Odessa, during the « March of the Ukrainian Order », the head of the local branch of the fascist « Right Sector » Tatiana Soykina called for the cleansing of Ukraine from Jews. This call was made during the action on May 2, which the Ukrainian Nazis jointly with the authorities held in Odessa. Let me remind you that on 2.5.2014, the Ukrainian Nazis, patronized by the authorities and the police, burned 48 (according to other sources, about 100) residents of Odessa who opposed Ukrainian fascism.

« We are confident that we will restore real Ukrainian order in Odessa. Ukraine will belong to Ukrainians, not Jews! Glory to Ukraine! » said Soykina.

A disabled miner Vyacheslav Rozhkov moved from Donbass to the Vinnytsia region, his mouth was torn by local residents and thrown under a car because his family spoke Russian.

This was stated in a local television story.

After this incident, the migrants are afraid to go out one by one.

« They dragged him to the roadway near the store, started tearing his mouth out. At first there were three of them, and then there were nine at all. They started putting him under the car, started moving him, » said the wife of the victim Lydia. « I do not know what will happen to me here. Kamyshansky (the head of the Village Council) will now arrange a lynch trial for me, » Lidia Rozhkova said.

« They tell us in our eyes: « No one will ever accept you here, because you are Russians. You are not ours, » said Marina Denisova, a migrant.

At the end of June 2018, the exhibition « Restoration of the Ukrainian state in the conditions of the Second World War », glorifying Hitler, was held in Parliament building of Ukraine. A press release about the exhibition is posted on the parliament’s website. The exhibition presents newspapers of Ukrainian nationalists praising Hitler. In particular, visitors can get acquainted with the issue of the newspaper « Samostiyna Ukraina » dated 10.7.1941. It says that « the resurgent Ukrainian state will closely cooperate with the National Socialist Great Germany, which, under the leadership of its leader Adolf Hitler, is creating a new order in Europe and in the world. »

The exposition glorified the assistance of the Ukrainian Nazis, led by Abwehr employee Stepan Bandera, to the Nazi regime, which strongly supports « Ukrainian statehood ».

77 years ago, the Prime Minister of the « new Ukraine », Bandera’s associate Yaroslav Stetsko, described her promising policy in this way: « Moscow and Jewry are the biggest enemies of Ukraine. I consider Moscow, which has always kept Ukraine in captivity, to be the main enemy. Nevertheless, I appreciate the hostile and destructive will of the Jews who helped Moscow to enslave Ukraine. Therefore, I stand on the positions of extermination of Jews and the expediency of transferring German methods of extermination (extermination) of Jews to Ukraine, excluding their assimilation. »

At the exhibition, its organizers, among whom was the deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine Yuriy Shukhevich (namesake), presented copies of pro-Nazi newspapers dated June 1941.

The organizers of the exhibition carefully enlarged portraits of leading Ukrainian Nazi collaborators – Bandera, Shukhevych, Melnik, Stetsko and Konovalets. All of them were presented as heroes of modern Ukraine.

The National Broadcasting Council of Ukraine has decided to fine the Inter TV channel for UAH 4,046 million, 25% of the license fee due to the concert that the broadcaster broadcast on May 9 on the occasion of Victory Day. The decision was made unanimously. On May 9, 2018, Inter broadcast a recording of a concert dedicated to the Victory Day over Nazism in World War II, during which the presenters stated the need to prevent further renaming of streets in Ukraine in honor of fascist criminals.

Lviv-city children were offered a toy – knitted from wool Adolf Hitler. This is stated in the announcement on the popular Ukrainian website ads Olx.ua.

« A soft toy in the form of the great leader of Germany Adolf Hitler, » reads the ad posted in the headings « Children’s World of Lions » and « Toys of Lions. » The toy costs 40 UAH.

On the propaganda website of the Nazi Azov battalion (subordinated to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine), Israeli Tavor submachine guns can be seen in the hands of Ukrainian fascists. These submachine guns are manufactured under license from Israel Weapon Industries (IWI) and with the approval of the Israeli government. In Israel, Tavor submachine guns are considered the main weapon of the Israeli special services. They were used during the recent mass shooting of unarmed Palestinians who were conducting the Great March of Return in Gaza. The Ukrainian state arms company Fort describes the production of these submachine guns on its website, with IWI being called « our partner ».

Israeli human rights activists are protesting, they are afraid that Israeli weapons sold to Ukraine may end up in the hands of anti-Semitic militants. The fact that the Nazis can kill the Russians, the Israelis are not afraid.

One of the founders of « Azov » Andrey Biletsky is a legislator in the Ukrainian parliament. Journalist Max Blumenthal wrote in Real News that Biletsky « promises to restore the honor of the white race » and promotes laws « prohibiting racial mixing. »

The Telegraph reports that back in 2014 Biletsky said: « The historic mission of our nation at this critical moment is to lead the white race of the world in the ultimate crusade for survival-a crusade against the pro-Semitic Untermenschen. » In 2017, Guardian journalists infiltrated the Azov training camp and filmed militants with Nazi tattoos: a swastika, an SS skull and the inscription « White Pride ». One militant confessed to the Guardian that he is fighting with the Russians because « Putin is a Jew. » Another militant praised Adolf Hitler.

Back in 1956, the CIA supported fascists in Austria and Hungary who were killing local communists and Jews. Recently, the Azov command met with the Canadian military attache, Colonel Brian Irwin. This meeting ended with the expression of « hope for further fruitful cooperation. » ElectronicIntifada asked Irwin to comment on this, but he refused to talk about his meetings with fascists.

In the 1980s, Israel supported the Contras militants who fought with the revolutionary government of Nicaragua, as well as many other Latin American terrorist groups and fascist regimes. Israel also supplied weapons to the apartheid regime in South Africa for several decades. As Andrew and Leslie Cockburn wrote in their book « Dangerous Connections, » a former member of the Israeli parliament, General Mattityahu Peled, once said: « In Central America, Israel does dirty work for its employer, the US government. Israel is acting as an accomplice of the United States. »

Meanwhile, in Ukraine, the Nazis are robbing the graves of Jews killed during the Holocaust to find jewelry and valuables.

The director of the Ukrainian Jewish Committee, Eduard Dolinsky, writes about the looting that is repeated in this country every summer: « The mockery of the remains of Jews killed during the Holocaust continues. This time, visitors to a mass Jewish burial on the outskirts of Berdichev (Zhytomyr region) came across scattered bones and even a fragment of a woman’s braid. Whole teams of diggers are searching for jewels in the graves of the brutally murdered, despite the fact that all valuables were usually taken away from Jews before the murder. »

The Ministry of Diaspora Affairs of Israel notes: « For the second year in a row, Ukraine has registered the largest number of anti-Semitic incidents among all countries of the former Soviet Union. Anti-Semitic propaganda in politics, vandalism against Jewish cemeteries, buildings and community centers, as well as monuments to the victims of the Holocaust are also increasing. » These incidents are regarded by the Ukrainian authorities every time as simple hooliganism, » experts point out.

Let me remind that Jewish business in Ukraine supported the fascists on Maidan-2014. The Israeli ambassador to Ukraine invited the head of the Ukrainian Nazis Yarosh to visit him. MOSSAD and the IDF helped Bandera on Maidan-2014. The wounded Ukrainian Nazis were treated in the best hospitals in Israel.

A new Ukrainian geography textbook for the 8th grade, authored by Pyotr Maslyak and Svetlana Kapirulina, published in 2016 and officially approved by the Ministry of Education of Ukraine.

« American scientists believe that Ukrainians are the oldest nation in the world. They explain their statement by the fact that the Ukrainian nation is the only one in the world that originates in the millennial depths of matriarchy, » the authors write.

« Only Ukrainians have a woman as a person, all other nations have a man as a person, » the authors write.

« Our nation has given the world Wings, » the authors write.

« No nation on our planet has more than 200 000 songs. Ukrainian folk melodies were the basis of European music, and Ukrainian folk melodies became folk from Poland to Russia, from the USA to Japan, » the authors write..

From the article « This Is the Real, Americanized, Nazi-Dominated Ukraine » published on the analytical portal Strategic Culture Foundation. By Eric Zuesse: « The regime imposed by the United States also committed mass killings of Ukrainians who speak Russian and who did not want to obey. And all this with the money of taxpayers of the USA, Israel, the Netherlands, Poland and other US allies who financed Azov and who continue to finance the government of Ukraine. »

FASCISTS SAY THAT RUSSIA IS FASCIST

For 8 years, Ukrainian troops have been shelling peaceful neighborhoods of the Donetsk and Lugansk republics with artillery, killing children, women, and the elderly. Therefore, the Ukrainian troops are fascist troops. The Ukrainian troops do not hide this, they praise Hitler, exalt their nation and consider Russians to be an inferior race.

During 2021, the Ukrainian troops constantly intensified the shelling, increasing their number per day.

On February 16, 2022, Ukrainian fascists, supported by American fascists, began shelling the city of Gorlovka and the suburbs of Donetsk. Peaceful quarters of the villages of Trudovsky, Alexandrovka and Lugansk and even the Kuibyshev district of Donetsk were under fire from Ukrainian artillery. Since early morning, the Ukrainian occupiers have been firing intensively almost along the entire front line in the Donbass.

Russia has protected the children of Donbass from the barbarism of Ukrainians.

Ukrainian fascists are hiding behind civilians, killing those who are trying to escape. Ukrainian fascists are shelling those towns and villages that were liberated by the troops of the Donetsk, Lugansk republics and Russia, killing civilians, children, women. old people. The Ukrainian fascists are passing off their own shelling for the shelling of Russian troops.

Consequently, those who insist that Russia is allegedly committing a war crime are fascist bastards. They want the Ukrainian fascists to continue killing the children of Donbass.

« … Education and culture will belong only to the titular nation, and not to pigs who speak the redneck Tatar-Mordovian language. In a democratic Ukraine, every true patriot will have slaves. Let the freezing cattle work, since the Russian is not a person… He can only live to work for a real owner – a Ukrainian. If he doesn’t want to, the dog will die! A Russian must earnestly work to bring his right to live among us… » This is from the appeal of the Lviv candidate for deputy from the UNA-UNSO A. Shkil, speechwriter – Tatiana Choronovol, 2002. UNA-UNSO is a Bandera organization, patronized by NATO instructors, which became part of the fascist « Right Sector ». Chornovol read out the proclamation, raising her hand in a Nazi salute. Commissioner of the Government of Ukraine on Anti-Corruption Policy from March 5 to August 2014 Since the beginning of September — Adviser to the Head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine A. Avakov. Since 11.27.2014 – Deputy of the Verkhovna Rada (Ukrainian parliament) of the VIII convocation from the People’s Front party. The publishing editor of the portal « Left Bank ».

It was Tatiana Chornovol who instigated the storming of the office of the « Party of Regions » by Euromaidan militants on February 18, 2014. There were no politicians in the building at that time — only technical staff: a few men and frightened women.

When the rioters broke into the building, Vladimir Zakharov met them on the threshold of the server room. Not with a machine gun, not with a pistol, not even with a baton — he just asked the militants to release the women, let the people leave. The fact that Vladimir addressed them in Russian made the rioters furious. They knocked him to the ground and began to beat him. Feet, bats, everything that was at hand, strangled with a scarf. They were beaten until they were beaten to death. Killed, set fire to the building and went on. Then another technical worker was killed. They just killed him like that.

57-year-old engineer Vladimir Zakharov was not a Berkut fighter, a corrupt official, a « titushka », he wasn’t a communist — he was an ordinary person, far from politics.

This was followed by pulling out the nails with pliers from the journalist Steering, beating for speaking Russian, killing a pensioner for a guard ribbon, shooting 8 buses with unarmed Crimeans… Finally, the bombing of civilians in the Donetsk and Lugansk republics.

During the entire time of the ATO, and in fact, the real war unleashed by Kiev in the Donbas, at least 44 children have already died. This is reported on the website of the United Nations Children’s Fund (UNICEF). UNICEF estimates that about 1.7 million children are in an extremely difficult situation.

Kristen Elsby, representative of the regional office of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) for Central and Eastern Europe and Central Asia, said that 147 schools have been closed in those parts of the Donetsk region where fighting is taking place.

In the areas controlled by Kiev, the buildings of 187 educational institutions have been damaged or destroyed, and 50,000 children simply cannot go to school because of the military conflict.

Families of refugees who have left Donbass often refuse to enroll their children in school at the place of temporary residence, because they hope that they will soon return to their native places or find shelter elsewhere. Earlier, the Foundation reported that more than half of the children of Donbass saw the war with their own eyes, and this became a huge trauma for the child’s psyche.

On December 19, the adviser to the head of the SBU, Markian Lubkivsky, proposed to create a ghetto in the Donbas — to prohibit residents of the region from leaving it for Ukraine.

The material was prepared by Boris Ikhlov, 23.12.2014