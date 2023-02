par Andrew Korybko

Le ministère russe des Affaires étrangères a récemment répondu à des questions lors d’une conférence de presse sur les performances de la diplomatie de son pays au cours de l’année écoulée. L’une d’entre elles portait sur le rôle envisagé par la Russie au sein du nouveau système d’intégration proposé par l’Inde lors de l’accueil virtuel du tout premier sommet mondial du Sud, le mois dernier. Voici la réponse complète qui a été fournie selon la transcription officielle du ministère des Affaires étrangères, qui sera analysée ultérieurement :

« Les pays occidentaux, tant dans leur passé colonial que dans le présent, poursuivent leurs intérêts égoïstes étroits. Ils ne se sont jamais souciés du bien des peuples qu’ils ont opprimés. L’égocentrisme et l’exploitation du Sud se poursuivent aujourd’hui ; la seule différence est que les surveillants brandissant des fouets et portant des casques ont été remplacés par des sociétés transnationales occidentales et une liste de fondations et d’ONG des États-Unis, de l’UE, du Royaume-Uni et du Canada, avec leurs méthodes sophistiquées d’asservissement financier et de coercition économique.

La négligence des intérêts du monde en développement et la politique de division et d’arrogance de l’Occident dans pratiquement tous les domaines ont déjà donné le coup d’envoi à la formation d’un nouvel ordre international et à la création de formats de coopération alternatifs. Le rôle clé dans ces processus est joué par les États civilisation et les communautés civilisationnelles, principalement du Sud et de l’Est du monde. En tant que pays multiethnique et multiconfessionnel à l’histoire millénaire, la Russie a un rôle particulier à jouer pour relever ces défis.

Les idées avancées par le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, lors du sommet « Voice of the Global South » sont en résonance avec les objectifs de la diplomatie russe. Nous luttons également pour un ordre international polycentrique plus juste et plus équilibré, pour le respect de la diversité culturelle et civilisationnelle du monde et des valeurs spirituelles et morales traditionnelles. Nous sommes cohérents dans nos efforts pour construire des mécanismes d’interaction avec nos partenaires de même sensibilité dans divers domaines tels que les domaines politique, économique, commercial, monétaire et financier, culturel et humanitaire, ainsi que la sécurité. »

La première observation à faire est que le ministère russe des Affaires étrangères compare les formes traditionnelles et modernes du colonialisme, ce qui est censé rappeler aux gens le Manifeste de la révolution mondiale du président Poutine, qu’il a formulé à plusieurs reprises l’année dernière. Les trois hyperliens précédents permettent d’en savoir plus à ce sujet, mais en résumé, il positionne la Russie comme la principale force anti-impérialiste du monde pour accélérer la transition systémique mondiale vers la multipolarité afin de porter un coup fatal à l’unipolarité.

S’appuyant sur cet aperçu des pratiques coloniales contemporaines, le ministère russe des Affaires étrangères a ensuite noté que le Bloc occidental dirigé par les États-Unis est ironiquement responsable de la catalyse des processus qui conduiront inévitablement à l’érosion de l’hégémonie de ce bloc. S’ils n’avaient pas été exploités, ces pays en développement ne serait pas en train de se regrouper en un bloc de facto dirigé par des États civilisation comme l’Inde dans le but de réformer conjointement les relations internationales.

C’est là que se trouve la troisième observation, à savoir que ces nouveaux processus sont alignés sur les grands intérêts stratégiques de la Russie en ce qui concerne l’accélération de la transition systémique mondiale mentionnée précédemment. L’opération spéciale que Moscou a été obligée de lancer pour défendre l’intégrité de ses lignes de sécurité nationales en Ukraine, après que l’OTAN les a franchies, a accéléré ce processus de manière cinétique, après quoi le récent sommet de l’Inde l’a poussé encore plus loin dans la dimension économico-politique.

Dans l’ensemble, le dernier sommet mondial du Sud est l’évolution naturelle des processus multipolaires que la Russie a accélérés militairement il y a environ un an. Il annonce la montée en puissance collective des pays en développement, sous l’impulsion de l’Inde, (sic) en tant que troisième pôle d‘influence pour briser le duopole de superpuissances sino-américain qui exerce jusqu’à présent une influence disproportionnée sur les relations internationales, et garantit également que l’unipolarité ne pourra jamais rebondir après les coups puissants que les événements de l’année dernière lui ont portés.

La vision stratégique partagée dans cette analyse ajoute donc un contexte crucial à la raison pour laquelle la Russie a soutenu le sommet mondial du Sud organisé par l’Inde et clarifie l’ordre mondial que Moscou et Delhi s’efforcent conjointement de construire. Toutes deux ont des intérêts directs dans l’accélération de la transition systémique mondiale, bien que de manière différente, mais néanmoins complémentaire en termes d’objectif commun qu’elles poursuivent. Sans aucun doute, le partenariat stratégique russo-indien figure donc parmi les axes les plus importants au monde. (CQFD…NDÉ)

Andrew Korybko

source : Korybko’s Newsletter