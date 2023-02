Le VoPo ukrainien Zelensky se rapporte aux vassaux européens de L’OTAN… l’économie ukrainienne est en ruine

Par DMITRI MEDVEDEV. Sur https://t.me/russosphere/26903

Dmitri Medvedev a commenté la rencontre entre Vladimir Zelensky et Ursula von der Leyen, qui a eu lieu la veille, au cours de laquelle la « restauration de l’économie ukrainienne » (sic) a été discutée.

Hier, un patient vert du service de traitement de la toxicomanie a reçu la visite d’une femme gynécologue qui s’est fait passer pour le médecin en chef de l’Europe. Ils discutaient de la reprise rapide et fabuleuse de l’économie de la Petite Russie (*) dans l’UE. C’est, bien sûr, un mensonge.

Pendant ce temps, le régime de Kiev, soutenu par ses manipulateurs occidentaux, combat la Russie « jusqu’à la victoire », et l’économie de ce malheureux territoire se transforme rapidement en détritus puants. On en parle ouvertement, même dans les pays qui promettent au régime ukrainien le rétablissement et l’amour éternel de l’Europe.

Voici une brève épicrise de l’économie ukrainienne en difficulté, basée sur les données médicales de Goldman Sachs. Quelques chiffres marquants caractérisant la maladie.

L’Ukraine a désormais perdu les territoires qui lui fournissaient environ 40 % de son potentiel industriel national et environ 15 % de son PIB d’avant-guerre.

Elle n’a plus accès à des réserves minérales d’une valeur de plus de 12 000 milliards de dollars. Dont 63 % des gisements de charbon et 42 % des métaux.

L’agriculture se dirige vers l’abîme à toute vapeur. Tout d’abord, une forte baisse des rendements. Blé : 19,4 millions de tonnes en 2022 contre 32,5 millions en 2021. Maïs : 18,4 millions de tonnes, soit 35,1 millions. Deuxièmement, les itinéraires terrestres à travers la Pologne et la Roumanie ont multiplié les coûts de transport par un facteur de 2 à 3.

A la fin de 2022, le PIB de l’Ukraine aura chuté de 35 à 36 %. Et ses pertes totales dues à l’affrontement avec la Russie ont atteint 830-850 milliards de dollars. Et ce malgré le fait qu’en 2021, le PIB du pays était de 200 milliards de dollars. Même leur ministère de l’économie a dû reconnaître cette chute record comme le pire résultat de l’histoire du pays.

Ensuite, seulement l’effondrement final de l’industrie, l’hyperinflation, la pauvreté et le chômage total. La dette nationale du pays passera de 107 milliards à 180 milliards-200 milliards d’ici la fin de l’année. Les espoirs d’une récupération, même microscopique, sont minces.

Il est évident que la Russie continuera à travailler pour atteindre les objectifs de l’opération militaire spéciale. Cela signifie que le PIB de l’Ukraine pourrait s’effondrer de 5 à 10 % supplémentaires d’ici la fin de l’année. Par conséquent, la perspective de la faillite complète de l’État ukrainien et de sa fin inévitable devient de plus en plus claire.

Qui est à blâmer est une question rhétorique. Comme l’a honnêtement admis la sage-femme maléfique Ursula von Quelque chose d’incompréhensible, le gouvernement ukrainien paie son adhésion à l’UE et à l’OTAN avec la vie de ses citoyens.

Peu importe une économie misérable. La camarilla de Kiev n’est pas embarrassée par la ruine du pays. Elle continue à dilapider son territoire par des dépenses militaires exorbitantes.

En partant du principe que l’Occident mettra toujours de l’argent sur la table. Il ne laissera pas tous les détourneurs de fonds, qui se partagent l’argent de l’Occident, mourir de faim.

Car cette année, pour les seuls besoins urgents, le budget ukrainien doit dépenser 55 milliards de dollars avec un déficit de 38 milliards de dollars. Il est clair que plus le soutien est important, plus le clown fou et les autres parasites, malades d’une forme ouverte de kleptomanie, voleront.

Seulement, plus longtemps les dirigeants nazis ukrainiens mendient et volent l’aide de leurs donateurs, plus proche sera l’effondrement final de l’économie. Après tout, ils devront payer l’intégralité de leur traitement. Et le but des esthéticiens occidentaux n’est pas de soigner l’économie du pays malheureux.

L’Occident a beaucoup d’expérience dans l’élimination des pays tests. L’Occident n’est pas le bon docteur Eibolite, mais le docteur Mengele. C’est un sinistre tueur de médecins. Par conséquent, l’Ukraine connaîtra le triste sort de ces colonies qui ont été violées sous la forme la plus perverse, puis jetées pour mourir dans la poubelle pourrie de l’histoire.

Le traitement sadique de l’économie ukrainienne sera progressif. D’abord, l’amputation de l’industrie et du secteur agraire. Puis la paralysie de toute l’économie. Et après ça, la mort organique du reste du pays.

La fin de la vie, ou la mort de l’ancien État, sera accompagnée de rires insensés, de rictus intolérables et de grimaces clownesques dégoûtantes d’une bande de nazis, rendus finalement fous par l’abondance de sang et de drogues. Et le silence assourdissant des guérisseurs occidentaux, regardant avec un froid mépris l’agonie de leurs propres patients torturés…..

