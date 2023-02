Les armes de destruction massive bactériologiques et virales comme le COVID (Tucker Carlson et Project Veritas)

Source : projectveritas.com – 25 janvier 2023

https://www.projectveritas.com/news/pfizer-executive-mutate-covid-via-directed-evolution-for-company-to-continue/

Traduction : Strategika

[NEW YORK – 25 janvier 2023] Project Veritas a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo exposant un cadre de Pfizer, Jordon Trishton Walker, qui prétend que sa société explore un moyen de “muter” le COVID par le biais de “l’évolution dirigée” afin de devancer le développement de futurs vaccins.

Walker précise que l’évolution dirigée est différente du gain de fonction, qui est défini comme “une mutation qui confère une activité nouvelle ou accrue à une protéine.” En d’autres termes, cela signifie qu’un virus tel que le COVID peut devenir plus puissant en fonction de la mutation/expérience scientifique réalisée sur lui.

Le cadre de Pfizer a parlé à un journaliste de Veritas du plan de son entreprise pour les vaccins COVID, tout en reconnaissant que les gens n’aimeraient pas cette information si elle était rendue publique.

La vidéo sur le site de Véritas :

“L’une des choses que nous [Pfizer] explorons, c’est de comprendre pourquoi nous ne le faisons pas muter [le COVID] nous-mêmes afin de pouvoir créer et développer préventivement de nouveaux vaccins. Nous devons le faire. Mais si nous le faisons, nous prenons le risque, comme vous pouvez l’imaginer, que beaucoup de gens soient choqués à l’idée qu’une entreprise pharmaceutique fasse muter ces p… de virus”, a déclaré Walker.

“D’après ce que j’ai entendu, ils [les scientifiques de Pfizer] l’optimisent [le processus de mutation du COVID], mais ils vont lentement parce que tout le monde est très prudent – évidemment. Ils ne veulent pas trop accélérer le processus. Je pense qu’ils essaient également de le faire à titre exploratoire, car il est évident qu’on ne veut pas annoncer que l’on est en train de découvrir de futures mutations”, a-t-il déclaré.

“Ne le dites à personne. Promettez que vous ne le direz à personne. La façon dont [l’expérience] fonctionnerait est la suivante : nous mettons le virus dans des singes, et nous les faisons successivement s’infecter les uns les autres, et nous recueillons des échantillons en série auprès d’eux.”

Walker a établi des parallèles entre ce projet actuel de Pfizer et ce qui a pu se passer à l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine.

“Vous devez être très attentif pour vous assurer que ce virus [COVID] que vous faites muter ne crée pas quelque chose qui se répande partout. Ce qui, je le soupçonne, est la façon dont le virus a commencé à Wuhan, pour être honnête. Ça n’a aucun sens que ce virus sorte de nulle part. C’est des conneries”, a-t-il dit.

“Vous n’êtes pas censé faire de la recherche sur les gains de fonction avec des virus. Régulièrement, non. Mais nous pouvons faire ces mutations de structure sélectionnées pour les rendre plus puissantes. Des recherches sont en cours à ce sujet. Je ne sais pas comment cela va fonctionner. Il vaudrait mieux qu’il n’y ait plus d’épidémies …”, a-t-il déclaré.

M. Walker a également déclaré au journaliste de Veritas que COVID a joué un rôle déterminant dans le récent succès commercial de Pfizer :

Walker : Une partie de ce qu’ils [les scientifiques de Pfizer] veulent faire est, dans une certaine mesure, d’essayer de comprendre, vous savez, comment toutes ces nouvelles souches et variantes apparaissent. Il s’agit donc d’essayer de les attraper avant qu’elles n’apparaissent et de développer un vaccin prophylactique pour les nouvelles variantes. C’est pour cela qu’ils le font de manière contrôlée en laboratoire, en disant qu’il s’agit d’un nouvel épitope (1) , et si cela se developpe plus tard dans le public, nous aurons déjà un vaccin qui fonctionne.

Journaliste Veritas : Oh mon Dieu. C'est parfait. N'est-ce pas le meilleur modèle économique ? Juste contrôler la nature avant que la nature ne se produise elle-même ? N'est-ce pas ? Walker:Oui. Si ça marche. Veritas Journalist:Comment ça si ça marche ? Walker:Parce que parfois, il y a des mutations qui apparaissent et auxquelles nous ne sommes pas préparés. Comme avec Delta et Omicron. Et des choses comme ça. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, ça va être une vache à lait. COVID va être une vache à lait pour nous pendant un certain temps à l'avenir. De toute évidence. Veritas Journalist : Eh bien, je pense que toute les recherches sur les virus et leur mutation seront la vache à lait ultime. Walker : Oui, ce serait parfait.

M. Walker a poursuivi en expliquant comment les grandes entreprises pharmaceutiques et les représentants du gouvernement, comme ceux de la Food & Drug Administration (FDA), ont des intérêts communs, et comment cela n’est pas dans l’intérêt du peuple américain :

Walker : [Big Pharma] est un milieu de pantouflage pour tous les fonctionnaires du gouvernement.

Journaliste Veritas : Wow. Walker:Dans n'importe quelle industrie c'est pareil. Ainsi, dans l'industrie pharmaceutique, toutes les personnes officielles qui contrôlent nos médicaments finissent, pour la plupart d'entre elles, par travailler pour des entreprises pharmaceutiques. Comme dans l'armée, les fonctionnaires du gouvernement de la défense finissent par travailler pour des entreprises de défense plus tard. ... Veritas Journalist:Que pensez-vous de cette pratique du pantouflage ? Walker : Pour être honnête, c'est plutôt bon pour l'industrie. C'est mauvais pour tout le monde en Amérique. Journaliste Veritas : Pourquoi est-ce mauvais pour tout le monde ? Walker:Parce que lorsque les régulateurs qui examinent nos médicaments savent qu'une fois qu'ils auront cessé de réglementer, ils travailleront pour l'entreprise, ils ne seront pas aussi sévères envers l'entreprise qui leur donnera un emploi.

(1) Partie d’une molécule capable de stimuler la production d’un anticorps. Définition Wiktionnaire.