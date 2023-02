Fin de partie en Ukraine-Russie: nouvelle partie – États-Unis contre États-Unis – contre Chine

Une analyse brillante, cinglante d’Alastair Crooke. La superpuissance américaine en déclin, éviscérée sous le scalpel de l’analyste américain chevronné. Sauf la Russie, gagnante du présent round, chacun des clans exhibe ses ambitions et ses tactiques désespérées en prévision du prochain round contre la Chine et ses ballons d’espionnage. Chaque manche de cette guerre mondiale toujours en cours est plus complexe que la précédente LA 3e GUERRE MONDIALE A COMMENCÉ. L,ESCALADE EN UKRAINE (Emmanuel Todd) – les 7 du quebec. L’analyste Crooke prépare le passif public occidental à la défaite inéluctable des larbins ukrainiens après d’autres massacres de mercenaires, de militaires et de « volontaires » conscrits. Déjà, d’hypocrites voisins tournent autour du cadavre ukrainien pour le dépecer…l’existence de l’Ukraine en tant qu’État sacrifié n’est plus assurée. L’ambitieuse Chine n’a qu’a bien se tenir, l’Amérique moribonde est sur ses traces.

par Alastair Crooke

Bill Burns s’est déplacé (en secret) à la mi-janvier pour rencontrer Zelensky. Était-ce pour préparer Zelensky à un changement de position de la part des Américains ?

Les hystériques du ballon chinois survolant les États-Unis – porté à son volume 11 – par l’envoi d’un avion Raptor (F-22) pour le faire « éclater », puis par la célébration de cet « éclatement » comme le tout premier « air-to-air kill » du Raptor, peuvent être une source de dérision dans le monde entier, mais paradoxalement, cet événement apparemment insignifiant peut jeter une longue ombre sur le calendrier de guerre des États-Unis en Ukraine.

En effet, c’est le calendrier politique américain qui pourrait bien déterminer la suite des événements en Ukraine – du côté occidental.

Apparemment, rien d’important ne s’est produit – c’était un instant de frénésie d’espionnage, laissant la « tâche difficile » de Biden inchangée : il doit convaincre l’électeur américain, confronté à l’effondrement de son niveau de vie, qu’il a mal interprété les « runes » ; qu’au lieu d’être sombre, l’économie – contrairement à son expérience vécue – « fonctionne bien pour eux ».

Biden doit opérer cette magie alors que les sondages indiquent que seuls 16% des Américains se sentent mieux depuis le début de son mandat et que 75% des démocrates et des électeurs de tendance démocrate souhaitent qu’il ne se présente pas en 2024. Il est significatif que ce message provienne aujourd’hui des médias de tendance démocrate, ce qui suggère que des pensées pour son remplacement sont déjà en circulation.

Pour l’instant, les alliés de Biden au sein de l’establishment du parti (le Comité national démocrate) continuent à ouvrir la voie à sa candidature – en reportant les primaires initiales (dans lesquelles on pourrait s’attendre à ce que Biden soit battu) pour une élection primaire ultérieure en Caroline du Sud, où les électeurs noirs et latinos refléteraient les données démographiques dans lesquelles Biden pourrait (éventuellement) briller. Cela peut marcher, mais pas forcément.

Pour faire simple, dans ce contexte de parti très sceptique, Biden devra changer la perception qu’ont les Américains de l’économie à un moment où de nombreux indicateurs signalent une nouvelle détérioration. Il s’agira d’une « lourde tâche ». L’équipe économique insistera certainement pour que l’on reste concentré sur les réalisations économiques ! Nous ne voulons pas être distraits par les débâcles de la politique étrangère ; nous ne voulons pas que les débats télévisés soient centrés sur les ballons ou sur les chars Abrams : « C’est l’économie, idiot ! ».

Le « ballon chinois » a été éclaté, certes, mais l’espoir de l’équipe Biden de négocier un accord limité avec un président Xi grincheux, afin d’éviter que les tensions chinoises ne deviennent un élément perturbateur dans les débats des primaires, a lui aussi éclaté. L’incident du ballon a obligé les États-Unis à annuler le rendez-vous de Blinken avec Xi (même si une telle rencontre avec le chef d’État serait un événement rare).

La puissante faction des « faucons de la Chine » aux États-Unis était aux anges. Le « tir » sur le ballon chinois a, par inadvertance et en un instant, élevé la Chine au rang de « menace principale ». C’était l’occasion pour ces faucons de « pivoter » la politique étrangère de l’Ukraine et de la Russie pour se concentrer pleinement sur la Chine.

Ils font valoir que l’Ukraine « mangeait » une trop grande partie des stocks d’armes des États-Unis. Elle rendait les États-Unis vulnérables ; déjà, il faudrait des années aux États-Unis pour compenser cette perte d’équipement en rétablissant les lignes d’approvisionnement en armes. Et il n’y a « pas de temps à perdre ». La « barrière de dissuasion » militaire autour de la Chine doit être mise en place au plus vite.

Naturellement, le cercle étroit de néoconservateurs entourant Biden – dont certains ont investi dans le projet « Détruire la Russie » depuis des décennies – n’est pas prêt à « lâcher » le projet ukrainien pour la Chine.

Pourtant, la « bulle » narrative de l’Ukraine a été percée et perd de l’hélium depuis un certain temps. Le Beltway – et même le récit des médias – a pirouetté de « la Russie perdante » à « la défaite ukrainienne est inévitable ». En effet, Kiev est vaincu, et ne tient qu’à un fil.

Olexii Arestovich, conseiller principal de Zelensky et ancien « spin doctor » du bureau présidentiel, s’exprimant fin janvier de cette année, a été franc dans son évaluation :

« Si tout le monde pense que nous sommes assurés de gagner la guerre, c’est très peu probable. Depuis le 14 janvier, il n’en est plus ainsi. Que pensez-vous de l’évaluation du président polonais, Duda, qui a dit cela pas seulement au sujet des mois décisifs. Que l’on ne sait généralement pas si l’Ukraine survivra…

« La guerre pourrait ne pas se terminer comme l’espèrent les Ukrainiens, et par conséquent, l’Ukraine pourrait ne pas récupérer tous ses territoires, et l’Occident est prêt à suivre un tel scénario … Qu’arrivera-t-il à la société qui a placé ses attentes trop haut, mais qui recevra un Minsk-3 conditionnel ? Ce recul des attentes non satisfaites nous frappera si fort – moralement et pour tout le reste – que nous serons tout simplement sidérés.

« L’issue de cette guerre n’est peut-être pas du tout ce qu’elle nous semblait il y a trois mois, après le succès de l’opération de Kherson. Et ce, non pas parce que les insidieux Américains ne donnent pas d’armes ou de délai, mais parce que le succès nécessite 400 000 soldats parfaitement entraînés et équipés d’armes de l’OTAN pour broyer tout cela et libérer les territoires. Les avons-nous ? Non. Est-ce que ce sera l’année prochaine? Non. Il n’y aura pas assez de structures d’entraînement…

« En tant que société, nous ne sommes pas prêts pour un tel résultat. Mais le plus désagréable, c’est qu’à l’Ouest, ils pensent de la même façon, et nous sommes totalement dépendants d’eux. Que devrait faire l’Occident ? Le scénario de deux Corées. Créer une Corée du Sud avec des garanties », a déclaré Arestovich, ajoutant qu’avec cette option, l’Ukraine peut obtenir de nombreux bonus. »

En clair, si Biden veut éviter une répétition de l’humiliante débâcle afghane, les États-Unis doivent de toute urgence passer à autre chose avant que le calendrier présidentiel de 2024 ne démarre cet été – l’Ukraine/Russie aspirant tout l’oxygène des débats économiques à venir.

Mais ce n’est pas ce qui se passe. Victoria Nuland – qui a été « capo » à Kiev pendant une décennie – supervise une purge : Les personnes peu fiables sont « sorties », et les faucons ukrainiens radicaux pro-américains « entrent ». Il s’agit d’une refonte de la mafia de Kiev, qui laisse Zelensky sans amis – et entièrement dépendant de Washington. Il semble que les États-Unis se préparent à tenter un double retrait en Ukraine.

L’article détaillé de Seymour Hersh sur la toile de fond du sabotage du gazoduc Nordstream par les États-Unis, sur lequel Hersh a travaillé pendant de nombreux mois (bien que ses affirmations aient été démenties par la Maison Blanche), nous apprend quelque chose de très significatif.

Tous les néoconservateurs anti-russes habituels (Nuland, Sullivan et Blinken) ont participé au sabotage du Nordstream, mais l’impulsion est venue de Biden. Il l’a mené. Et pour être clair, Biden est tout aussi investi émotionnellement en Ukraine que ses coéquipiers ; il est probable qu’il ne puisse pas non plus « lâcher prise » en Ukraine.

MAIS, doubler la mise maintenant, en Ukraine, ne fonctionnera pas pour Biden. Ce serait très imprudent (même si le complot Nordstream n’était rien, sinon imprudent).

Le fait de redoubler d’efforts n’apportera pas la « victoire » espérée, car sa logique est fondée sur une analyse erronée flagrante.

Olexii Arestovich, l’ancien « spin doctor » et conseiller de Zelensky, a décrit les circonstances de la première entrée de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine : Elle était conçue comme une mission sans effusion de sang et aurait dû se dérouler sans pertes, dit-il. « Ils ont essayé de mener une guerre intelligente… Une opération spéciale aussi élégante, aussi belle, aussi rapide que l’éclair, où des gens polis, sans causer le moindre dommage à un chaton ou à un enfant, ont éliminé les quelques personnes qui résistaient. Ils ne voulaient tuer personne : Il suffisait de signer la renonciation ».

Le point ici est que ce qui s’est produit est une erreur de calcul politique de la part de Moscou – et non un échec militaire. L’objectif initial de l’opération militaire spéciale n’a pas fonctionné. Aucune négociation n’a eu lieu. Pourtant, deux conséquences majeures en ont découlé : Les contrôleurs de l’OTAN se sont jetés sur cette interprétation pour faire valoir leur préjugé selon lequel la Russie était militairement faible, arriérée et chancelante. Cette interprétation erronée sous-tendait la façon dont l’OTAN pensait que la Russie allait poursuivre la guerre.

Elle était totalement erronée. La Russie est forte et a une prédominance militaire.

Toutefois, sur la base de cette présomption de faiblesse, l’OTAN a modifié ses plans, passant d’une guérilla insurrectionnelle à une guerre conventionnelle le long des « lignes de défense de Zelensky », ouvrant ainsi la voie à la domination de l’artillerie russe pour épuiser les forces ukrainiennes jusqu’à l’entropie. C’est une erreur qui ne peut être rectifiée. Et essayer de le faire pourrait conduire à la troisième guerre mondiale.

Le char Abrams M1 ne sauvera pas Biden de la débâcle à l’approche des débats électoraux américains :

« Il a été conçu pour le genre de combat char contre char qui n’a pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est énorme, cher, rempli de toutes sortes d’électronique. Et alimenté par un moteur à réaction reconverti. Il tombe rapidement en panne et a besoin de sa propre armée de mécaniciens, il tombe rapidement en panne d’essence et, avec ses presque 70 tonnes, il est trop lourd pour traverser la plupart des ponts et a besoin d’un équipement spécialisé pour traverser les ponts. Et il s’enfonce dans la boue. Les Saoudiens ont utilisé des chars Abrams au Yémen – et en ont perdu 20 face aux Houthis, pas exactement la force militaire la plus sophistiquée ».

Alors, comment tout cela se passe-t-il ? Eh bien, le combat est lancé – à Washington. Les faucons de la Chine vont essayer de ramener toute l’attention des États-Unis sur la Chine. Les néo-conservateurs de Biden pourraient tenter une tactique d’escalade en Ukraine qui rendrait la guerre avec la Russie impossible à arrêter.

Cependant, la réalité est que le « ballon » de l’Ukraine est crevé. Les milieux militaires et civils de Washington le savent. « L’éléphant dans la pièce » de l’inévitable succès russe est reconnu (bien qu’avec la contrainte d’éviter de paraître « défaitiste » – qui persiste dans certains milieux). Ils savent aussi que le « ballon » de l’OTAN (en tant que « force formidable ») a éclaté. Ils savent que le ballon de la capacité industrielle occidentale à fabriquer des armes – en quantité suffisante et sur une longue durée – s’est également crevé.

Les conséquences sont le risque d’un grave préjudice de réputation pour les États-Unis, plus la guerre persiste. Ces milieux ne veulent pas de cela. Peut-être concluront-ils que Biden n’est pas l’homme capable de sortir les États-Unis de cette impasse, qu’il fait partie du problème et non de la solution. Si tel est le cas, il devra partir à temps pour permettre aux démocrates de trouver qui ils veulent pour les conduire à l’élection présidentielle de 2024 (ce qui n’est pas une mince affaire).

Ils peuvent également sentir que les lignes de la campagne de 2024 se dessinent déjà pour le parti républicain, qui a sa propre lecture de la débâcle ukrainienne : « Quittons l’Ukraine pour affronter la Chine » (avec un soutien bipartisan total). Cela signifie tout d’abord que le fil du soutien financier américain à l’Ukraine – comme Bill Burns (chef de la CIA) l’aurait dit à Zelensky lors de sa dernière visite – va probablement s’amenuiser cet été. Et deuxièmement, cela laisse entendre que tout soutien bipartisan en faveur d’un armement supplémentaire de Kiev pourrait s’arrêter au moment où la saison des primaires battra son plein.

Bill Burns a voyagé (en secret) à la mi-janvier pour rencontrer Zelensky. S’agissait-il de préparer Zelensky à un changement de position de la part des Américains ? Burns, le négociateur américain discret de longue date, n’est pas partie prenante du programme de Nuland. Début février, il a déclaré à l’université de Georgetown que « la Chine reste le plus grand défi géopolitique auquel les États-Unis seront confrontés dans les décennies à venir, et la plus grande priorité pour la CIA ». Son cadrage, « n’était pas un bug, mais la substance » de son discours.

Nuland est peut-être en train de placer des faucons alignés sur les États-Unis autour de Zelensky afin de poursuivre la guerre, mais il existe d’autres intérêts plus larges au sein de Washington. Les milieux financiers s’inquiètent d’un effondrement du marché qui pourrait entraîner une hémorragie du dollar. On craint également que la guerre en Ukraine ne contribue à affaiblir sérieusement la position des États-Unis dans le monde. Et l’on craint qu’une équipe Biden imprudente ne perde le contrôle et n’entraîne les États-Unis dans une guerre plus large avec la Russie.

En tout état de cause, le temps presse. Le calendrier électoral se profile. Biden sera-t-il le candidat démocrate ? La question de savoir s’il sera ou non candidat en 2024 doit être résolue avant les primaires anticipées afin de permettre à tout successeur de faire ses preuves en temps utile.

Alastair Crooke

source : Strategic Culture Foundation

traduction Réseau International