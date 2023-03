Hier il y avait la convention des infirmières à Québec, et naturellement, on a invité le Ministre de la Santé, Christian Dubé. Et naturellement, on l’a applaudit ?!? On a applaudit l’ennemie ! C’est ça, un syndicat de mangeuses de marde! ELLES vont, naturellement, signées un contrat pourrit et ELLES vont venir nous braillées ça pendant les prochains quatre ans!

Ce syndicat est presque aussi pire que celui des profs! Eux, ils enseignent à leurs élèves le respect de l’autorité et quand ils arrivent à la table de négociation, devant l’autorité, ils renoncent à se battre et ils signent n’importe-quoi. Et eux aussi, ils viennent brailler pendant les prochains quatre ans. C’est ça un enseignant québécois.

Et ces mêmes gens dociles et disciplinés enseignent la même chose à nos enfants! Ils domptent les enfants, nos enfants, à être dépendants de l’autorité, gouvernables, obéissants et subordonnés. De non pas enseigner mais de dompter l’enfant. Ils n’enseignent pas du tout l’esprit démocratique ni à être affirmatif, non, on impose à nos enfants le système de classe, dès la maternelle!

«Selon les récentes données de NOTRE ministère de l’Éducation, compilées par l’IRIS, 21% des enfants québécois fréquentent des écoles privés, alors qu’au moins 23% sont inscrits dans des progrmmes particuliers du réseau public. Résultat: 44% des jeunes délaissent les classes ordinaires des écoles publiques, ou on retrouve alors une concentration d’élèves en difficulté où plus vulnérables. C’est les classes régulières, LES AUTRES !« (Journal de Montréal, 19 oct. 2022)

En partant, tu es classé gagnant où… loser! Les chances sont loin d’être égale. Les dés sont pipés, en partant. Et ce dossier va te poursuivre toute au long de ta… VIE! Comme moi ! Comme mes enfants1 Comme mes petits-enfants! Ça va loin, n’es pas ?

Le NOUVEAU? Program d’éducation intermédiaire du Ministère de l’Éducation, et l’institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) ne changent absolument rien dans le système de classes. Ça empire le système de classe.

Les Écoles publiques sont délabrés et sans systèmes de ventilation adéquats depuis AVANT COVID, à cause de la rigidité bureaucratique du ministère et c’est loin d’êtres terminée me disent certains profs de Montréal qui craignent d’éventuels représailles. Déjà, ils subissent des contraintes excessives. C’est un harcèlement continuel de la part de l’administration et ils doivent enseigner, en plus! Personne au Ministère va admettre qu’il y a un problème, l’aveu d’échec. Ils ne veulent pas… avancer. Mais c’est NOS enfants qui écopent!

Le premier pas, comme toujours, c’est d’arrêter de subventionner les écoles privés. Mes tous les enfants des ministres sont là!

John Mallette

Le Poète Prolétaire