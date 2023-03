SES MEILLEURS AMIS L’APPELAIENT DONNIE «MAINS D’ENFANT» TRUMP…

Lorsqu’on affirmait que Donald Trump avait été placé à la Maison Blanche pour servir le Plan en échange de quoi, il pourrait s’en mettre plein les fouilles, dans celles de sa famille et de tous ces potes pour autant qu’il fasse EXACTEMENT ce qu’on lui dirait de faire.

Nous avons attendu et fait quelques recherches sur ce sujet avant de traduire et de publier en français cet article de Gordon Duff qui date du mois de mars courant. Pour ceux qui seraient intéressés de voir ce qui en est dit ailleurs, il suffit de taper ces mots clef dans un moteur de recherche: “donald trump laundered russian mafia money”, voyez ce qui en sort. Les résultats en anglais sont plus probants que ceux qui sortent en français sous ces exemples de mots clef : “donald trump blanchiment d’argent mafia russe”.

Ainsi, il semble de plus en plus que l’affaire “Trump / Russie” liée aux élections de novembre dernier n’est pas lié à ce que le Kremlin aurait interféré et truqué les élections en faveur de Trump, mais de savoir qui se cache vraiment derrière cette connexion russe de Donald Trump, connexion qui ne fait plus aucun doute, mais pas dans le sens que médias et politiciens va t’en guerre le voudraient… La réponse dans cet article ci-dessous, qui nous montre par qui aujourd’hui, la “nation indispensable” (telle qu’elle se proclame) à l’humanité, est dirigée. Édifiant non ?

~ Résistance 71 ~

Comment Donald Trump est devenu la chienne de la mafia russe

Gordon Duff | 30 octobre 2017 | Extraits de l’article initialement publié le 28/3/17 ▼ https://www.veteranstoday.com/2017/10/30/how-trump-became-the-russian-mafias-bitch-2/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► URL de l’article ▼ https://resistance71.wordpress.com/2017/11/04/nouvel-ordre-mondial-quand-le-blanchisseur-trump-lavait-le-fric-sale-toujours-plus-blanc/



[…]

Essentiellement, l’histoire commence en 1983 alors que le patron mafieux et avocat Roy Cohn et son sous-chef protégé, Donnie “mains d’enfant” Trump, utilisaient le fric de la mafia, le béton de la mafia et la main d’œuvre de la mafia pour construire un QG pour l’organisation criminelle mondiale que Cohn avait passé plus de 20 ans à bâtir.

La Trump Tower (Tour Trump) était équipée de bordels, de fumeries d’opium, de casinos et salles de jeux et de chambres luxueuses ; elle se remplissait de joueurs pros, de voyous et d’escrocs en tout genre tout en devenant la maison mère de toute une ménagerie de figures riches et célèbres du crime organisé. La Tour Trump est devenue alors le ground zero d’une entreprise criminelle globale, incluant le réseau de trafic d’enfants pédophile de Jeffrey Epstein* et la fameuse entreprise de “développement immobilier” de Trump qui était une large vitrine de blanchiment du fric sale de la mafia.

C’est dans ce nouveau monde sous-terrain de glamour, d’extorsion, de cocaïne et de dépravation, qu’entra une nouvelle série de personnages, criminels professionnels et carriéristes, décidés de continuer leur vocation choisie en terre neuve. Ils étaient ces anciens pensionnaires du système carcéral russe, relâchés par Gorbatchev au cours de ses réformes de la Glasnost.

En 1989, 71 000 juifs soviétiques ont reçu la permission d’émigrer en Israël, seulement 12 117 choisirent de le faire, les autres au lieu de cela, choisirent de venir aux États-Unis. Parmi eux se trouvait un cœur criminel mafieux qui s’établit alors dans la zone de Brighton Beach à New York City et qui bientôt se joignit à la mafia grecque à Astoria et aux cinq familles de la “Petite Italie”.

Ces membres de la mafia juive russe nouvellement arrivés furent capables de forger des liens entre la mafia juive en Russie et le monde du crime organisé aux États-Unis et ils furent donc bien placés et préparés lorsque l’URSS s’effondra en 1991 et qu’une nouvelle ère, celle des oligarques, de la corruption au plus haut niveau (incluant le président Eltsine et ses premiers ministres) se mit en place, menant au pillage en règle de l’économie russe post-soviétique.

La mafia juive russe devait trouver un moyen de blanchir de très grosses sommes d’argent qu’elle volait en Russie, elle rechercha donc des associés aux États-Unis dans le monde du crime. Elle en trouva un en la personne de Donald Trump (NdT : Donnie “mains d’enfant” vous vous rappelez ?…)

Dès 1991, de sa propre admission faite dans son autobiographie, Trump était en faillite, un cave en ce qui concerne les affaires, ses succès antérieurs, grâce au soutien de son patron mafieux Roy Cohn, semblaient être un lointain souvenir. Quoi qu’il en soit, Trump se releva tel le phœnix de ses cendres, ses affaires commencèrent à recevoir d’énormes injections d’argent, les hôtels de marque Trump et ses casinos devinrent extrêmement profitables.

Ce fut le fait d’énormes quantités d’argent liquide qui furent injectées depuis la mafia juive russe, argent volé de l’économie russe, transféré de l’Alfa Bank de l’oligarque Mikhaïl Fridman (NdT : sur l’article original se trouve un descriptif des parrains/oligarques majeurs de cette mafia) et blanchies dans l’économie légitime par l’organisation de Trump.

Mais Trump avait fait un pacte avec le diable et tandis que tout cela lui rapporta une immense fortune, cela lui coûta aussi son âme. La mafia juive russe possédait maintenant Donald Trump, elle avait fait de lui sa “suka” ou sa “chienne”, dès lors, il ne ferait plus que ce qu’on lui dirait de faire, il n’avait plus d’autre choix car il savait pertinemment avec qui il avait fait affaire, des hommes si puissants et sans pitié, que personne ne pouvait se tenir sur leur chemin, des hommes qui pouvaient faire éliminer une famille entière juste pour faire comprendre un truc, des hommes qui chérissaient la loyauté par dessus tout.

Si jamais Trump ne faisait même que rêver de les trahir, il apprendrait suffisamment tôt que le mot “suka” a un double sens, il veut certes dire “chienne”, mais il veut aussi dire “rat”, mouchard, traître, comme quelqu’un qui se vend, ou devient un informateur des autorités. Dans les goulags, un “suka”, un rat, ne durait pas longtemps une fois découvert et il souffrait le plus souvent d’une mort des plus horribles.

Ce mariage entre l’organisation de Trump et la mafia juive russe qui a commencé avec une opération de blanchiment d’argent pour permettre le pillage de l’ex -URSS et de son économie, a grandi et est devenu maintenant le plus grand des problèmes de sécurité, pas seulement pour les États-Unis mais pour le monde entier, un problème qui fait de celui de l’EIIL/Daesh un nain un million de fois plus petit. Trump, son empire en lambeau et tous ceux qui l’entourent furent détournés par la plus puissante organisation criminelle connus de l’humanité, ils sont devenus les vassaux de la mafia juive russe, leur fortune dépend d’elle, leur survie ne tenant qu’à rester dans leurs bons papiers…

Cette organisation a vendu des missiles nucléaires au travers de l’Ukraine, a volé 350 noyaux nucléaires “identiques” des stocks américains à Pantex, c’est une organisation qui n’a pas seulement avalé Trump, mais qui a également pris le contrôle du Mossad israélien, des services RAW de l’Inde et a piétiné des organisations comme le FBI et ses équivalents britannique et français. C’est le véritable “état profond”, un pur produit du goulag soviétique, un cercle criminel armé d’armes nucléaires capable de menacer tous les leaders du monde, d’effondrer des marchés et de mettre en place n’importe quelle attaque terroriste où que ce soit, à n’importe quel moment.

Voilà ce qui contrôle maintenant les États-Unis au travers de sa poigne sur Donald Trump, ils le tiennent par les couilles, il est leur suka, leur chienne. La mafia juive russe a fait de toute la population des États-Unis sa chienne, ils sont en train de doucement transformer ce pays en un gigantesque goulag et je ne peux penser à rien de pire que d’être une chienne au goulag.

[…]

La farce de la justice américaine

Nous savons que depuis 1983, la Tour Trump a été truffée de micros en tant que QG pour le jeu, la prostitution enfantine, la fraude fiscale, l’extorsion de fonds et le meurtre. Nous savons aussi que dès 1992, la mafia du goulag et le KGB avaient pris le contrôle du crime organisé de la ville de New York et avec cela, le contrôle de la scène politique de la place par la même occasion, ceci incluant la police de NY, le NYPD et la législature de l’état de New York à Albany.

Ce qui n’est pas dit, c’est qu’en sus de tout ça, ils ont aussi récupéré quelques membres clef du congrès des États-Unis, amenés sur un plateau par leurs associés des puissants lobbies turc et israélien, ainsi qu’obtenu le contrôle des patrons de quelques comités des deux partis politiques démocrate et républicain. Ces sénateurs et membres de la chambre des représentants qu’ils contrôlent leur ont permis de subvertir et d’éventuellement pénétrer le FBI, le ministère de la justice, la SEC ou Securities and Exchange Commission de Wall Street, la DEA (NdT : Drug Enforcement Administration ou brigade des stups fédérale), le ministère du travail et le ministère de l’habitation et du développement urbain.

La mafia du goulag a été autorisée à établir des banques, à ouvrir des boîtes d’investissement, à écrire ses propres régulations et même à enquêter sur ses propres malfaisances.

Lorsque attaqués en justice, et Trump et ses associés l’ont été un nombre incalculable de fois pour une litanie de projets ayant échoués, les avocats des parties civiles furent achetés ou menacés ou, plus souvent qu’à son tour, des juges possédés par la mafia, comme tout droit sorti du film “Le Parrain”, refusèrent simplement de prendre les affaires et les jetèrent au panier.

Lorsque cela ne se produisit pas, les contrôles au FBI de Felix Sater commencèrent une fausse enquête mettant la force et le pouvoir du ministère de la justice derrière le règne de la terreur mené par la mafia du goulag qui continue jusqu’à ce jour.

La raison derrière tout ceci, comme expliqué ci-dessus, était le blanchiment d’argent, des escroqueries, des fraudes diverses et les séries apparemment sans fin d’escroqueries d’investissements immobiliers afin de continuer de faire exister les noms de Trump, de Bayrock et de Kushner (NdT : beau-fils de Trump).

Le FBI et le ministère de la justice (MJ), avec le lieutenant de Trump Felix Sater comme indicateur, auraient pu faire tomber tout ce joli monde, mais voilà : alors que le FBI et le MJ retournaient Felix Sater, celui-ci, grandement aidé par le tout puissant AIPAC (NdT : plus gros lobby israélien aux USA) de Washington, retournèrent en fait les deux services et firent émarger ceux qui furent assignés à l’affaire, aux bonnes œuvres de la mafia russe.

Nous avons donc une situation où les agents du FBI qui enquêtaient sur Trump, devinrent ses gardes du corps personnels durant la campagne électorale et aussi sur demande et firent de généreuses déclarations sur son innocence.

Les fonctionnaires du ministère public impliqués, à l’exception de Loretta Lynch et du tout récemment viré Preet Bharara, s’en furent bosser pour des firmes légales privées contrôlées par, devinez qui… la mafia du goulag. C’est ici que notre somme toute assez remarquable histoire tourne court, où on voit assez facilement que des individus comme la patron du ministère du travail, Acosta, l’homme qui sauva Trump et Epstein de décennies d’emprisonnement pour viol d’enfant et meurtre, a été muté à un poste de cabinet et où l’étendu de ce que ces autres personnes ont fait est trop terrifiant pour être publié jusque maintenant.

Nos sources nous disent qu’alors que le FBI et le MJ protégeaient Sater en tant qu’indicateur clef, ils sabotaient en fait en même temps affaire après affaire contre Trump et ses amis du Goulag, les maintenant au courant, donnant des noms et des témoins potentiels dont bon nombre finirent de manière inhabituelle et qui finit par torpiller les enquêtes.

Chaque document, chaque source, chaque parcelle d’information que le FBI et le MJ ont accumulé sur plus de 30 ans d’enquêtes au sujet d’une des plus grandes organisations criminelles au monde, ont été et ce depuis des années, balancés au moment même où ils furent reçus

Conclusion

Depuis la publication de cet article, le journal USA Today a publié ses propres résultats de recherches sur Trump. Le problème avec ces trois pièces est le timing et la souvent mentionnée crise constitutionnelle vers laquelle pousse le républicain Devin Nunes, idiot qu’il est, et dont il n’a aucune idée vers quoi il pousse les Américains. Il n’y a pas de sortie facile de ce genre de truc, certainement pas avec une nouvelle convention constitutionnelle alors que les échecs de l’ancienne font penser à un désastre.

On se retrouve avec une armée illégale, nous sommes maintenant virtuellement sous une monarchie, nous avons une banque centrale, une police nationale, nous avons un congrès du peuple basé sur une proportion qui est bien en dehors de toute protection équitable. La constitution nous a laissé en plan, malgré un Soros disant le contraire. Soros n’a simplement rien compris.

Les preneurs de décision au plus haut niveau, et certains d’entre eux sont toujours au gouvernement, la hiérarchie des joueurs non-étatiques, des sociétés secrètes, des groupes terroristes, des agences de renseignement renégates, des cartels banquiers et, comme décrit en détail c-dessus, le crime organisé multi-générationnel, lorsque accouplé avec des entreprises, corporations multinationales, font de l’ombre à tout gouvernement dans le monde et l’affaiblit de même.

Une douzaine de personnes peuvent retourner et contrôler le gouvernement de toute nation et ce même de nations fortes et puissantes comme les États-Unis. Ici, la discipline de serrage de coudes mise en place par le parti républicain facilite la tâche, un parti constitué de sbires de Wall Street, du ministère de la défense et de l’industrie pétrolière, qui investissent le congrès avec des péquenots de base.

Quand les Américains regardent des spécimen comme les sénateurs John McCain ou Lindsey Graham et leur confient du leadership, des termes comme “folie furieuse” et “désespoir” viennent à l’esprit. Aucun des deux ne vaut tripette, McCain demeurant le plus intelligent des deux. Graham est un fou et corrompu sans rémission, McCain quant à lui étant bien au-delà de toute rédemption possible et ils sont, du côté du “vieux parti”, la haut du panier, c’est tout dire…

Notre hypothèse sur ce qu’il faut pour contrôler un gouvernement est significative. Ce qui peut être fait dans chaque cas, a été fait. Il n’y a pas de leaders mondiaux indépendants, avec peut-être quelques très très rares exceptions. Les observateurs continuent de focaliser sur Poutine et nous sommes parmi eux. Il est, et de loin, le plus constant bien qu’ayant “la main lourde” domestiquement, en référence aux standards américains. Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais dans le “monde réel”, paraître faible est synonyme de désastre, ceux qui vous entourent en guettent tout signe et fondent alors sur vous comme des chacals.

C’est pourquoi Assad n’a pas démantelé la poigne de sa famille sur la Syrie, quelque chose qu’on sait qu’il avait planifié. Le désastre auquel doit faire face la Syrie aujourd’hui aurait pu être mille fois pire s’il avait autorisé des réformes extensives. C’est simplement la façon dont les choses sont faites (NdT : dans ce système étatico-capitaliste obsolète et mortifère, appelé à disparaître… le plus tôt étant le mieux), c’est comme laisser la porte du poulailler ouverte…

Le problème Trump est sans précédent aux États-Unis. L’électorat, par une majorité ferme mais modérée, ne l’a jamais soutenu. Il a perdu le vote populaire par des millions de voix de différence. Sa propre base politique s’effondre et il devient maintenant plus un signe des échecs américains, de la folie, de l’extrémisme et de décennies de propagande.

Quelles options restent-ils ?

Un renversement militaire ?

Une destitution ?

Un assassinat ?

Chacune d’elle devient possible, plus probable alors que le consensus des “affaires comme d’habitude” à Washington est menacé par un mauvais leadership et des signes évidents que Trump ne pourrait pas seulement être un psychopathe, mais un spécimen totalement imprévisible par la même occasion. Ce trait de caractère pourrait bien le voir assassiner ou cela le sauvera peut-être si on en juge par Machiavel.

Ce qui est clair c’est qu’il y a un double jeu en l’occurrence. Les actions de Trump jusqu’ici sont celles visant à démanteler la démocratie américaine (NdT : qui n’en est pas une quoi qu’il en soit…), de détruire la sécurité sociale du pays, l’assurance maladie, l’éducation, de pousser toujours plus de villes vers la faillite et ramener l’ère Eisenhower des années 1950. Ceci fait de lui tout simplement un républicain, c’est toujours la route qu’ils empruntent, rien de nouveau sous le soleil.

Détruire les rêves de Kennedy, faire de l’Amérique un endroit où les gens décents ont hontes d’eux-mêmes, est devenu par trop facile. Les échecs de l’Amérique sont pour sûr, les échecs de l’humanité.

Du même article : petite revue historique de la mafia juive russe :

Depuis 1991, la mafia russe, incluant une bonne partie de ce qu’était le KGB et des centaines d’assassins des Spetsnatz (NdT : forces spéciales commandos russes), ont cherché refuge aux États-Unis.

Faisons une petite diversion historique ici afin de rendre compte d’un point absolument crucial. Bien que les gangs carcéraux juifs existaient depuis l’époque des tsars, ce fut sous le communisme (NdT : rectifions la terminologie ici pour dire “sous le capitalisme d’état marxiste”… dommage que toutes ces personnes comme Duff soient incapables de faire la distinction faute d’une éducation politique diversifiée) que la mafia juive devint puissante. Après que Staline eut consolidé son pouvoir après la mort de Lénine, il commença une série de purges qui continua jusque la fin des années 1930. Dans ces purges, il vira une très large portion des juifs des positions de pouvoir et d’influence qu’ils occupaient (NdT : depuis l’ère bolchévique*) et les envoya aux Goulags.

Ceci correspond à l’acte fondateur de la mafia russe telle que nous la connaissons aujourd’hui. Staline a permis à ces criminels juifs de gérer le goulag dans les grandes largeurs, ceci fut le moyen le plus simple de maintenir un contrôle sur cette énorme population de détenus éparpillée sur de vastes zones de l’extrême-orient russe.

~ Gordon Duff ~

*l’ère bolchévique ► L’implication de Wall Street dans la Révolution Bolchévik, version PDF N° 27 de 61 pages traduction par de larges extraits du livre du Pr. Antony Sutton par Résistance71 publié initialement en 2011 à lire, télécharger et/ou imprimer gratuitement.

Dossier Connexe ► Au sujet d’un 11 septembre nucléaire version PDF gratuite, réalisée par JBL1960 (Addendum)

Je vous conseille la lecture du dernier article de Kevin Barrett du 1er novembre source Veterans Today Terreur synthétique à New York… On enfume les Américains ! Traduit de l’anglais par Résistance71.

L’avis de Résistance71 ce 4 novembre : Ce qu’il y a d’essentiel à faire comprendre, c’est que toute cette merde n’est pas la résultante de quelques brebis galeuses, qui virées, remettrait le système sur les bons rails. On entend toujours la même litanie, celle de changer les « têtes » des représentants, car à force les veautards finiront bien par rendre le système plus « vertueux », plus tolérable, plus « équitable », il est essentiel de comprendre que le système est bien au-delà de toute possible rédemption, cela fait des années qu’on le dit, et cela se prouve encore et toujours jour après jour, comme avec cette histoire du canard, chienne de la mafia russe depuis plus d’un quart de siècle… IL N’Y A PAS DE SOLUTIONS AU SEIN DU SYSTÈME… Il n’y en a jamais eu et n’y en aura jamais.

L’heure sonne pour que l’humanité largue ce merdier en rase campagne et enclenche le processus de la société des sociétés.

Et comment vous dire… Je suis en total et plein accord avec eux et je rajoute de plus qu’à notre sens, l’avenir de l’humanité passera par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents, nos frères et sœurs, pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre ► Faisons chuter le colonialisme à la vitesse de la chute libre…

JBL1960

MàJ du 11 juillet 2019

*Arrestation de Jeffrey Epstein cette semaine ;



Différentes sources sur ce sujet, très embarrassant pour Donnie « Mains d’Enfant » Trump ;

Sud-Ouest ► https://www.sudouest.fr/2019/07/10/trafic-sexuel-de-mineures-dans-la-haute-societe-americaine-jeffrey-epstein-est-il-le-seul-implique-6319993-4803.php

FRANCETVINFO ► https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-on-vous-explique-l-affaire-jeffrey-epstein-le-nouveau-scandale-sexuel-qui-embarrasse-l-administration-trump_3529417.html

Mais également pour la famille royale d’Angleterre : Un épisode désagréable, datant des années 2000 et impliquant l’un des fils de la reine Elizabeth II, vient de se rappeler au bon souvenir de la famille royale britannique. Source Sputnik News ► https://fr.sputniknews.com/presse/201907101041635925-proxenetisme-et-detournement-de-mineurs-le-secret-de-lun-des-fils-delizabeth-ii/

Sur ce point, la Nation Mohawk avait posé la seule question qui vaille : Dernier Pape ? Dernière Reine ? Et à laquelle nous savons répondre, aujourd’hui ► La solution c’est NOUS, TOUS & ENSEMBLE…