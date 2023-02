Conférence de Jean-Loup Izambert lanceur d’alerte (4 mars 2023)

Jean-Loup Izambert, journaliste, lanceur d’alerte, et auteur de nombreux livres dont « Le virus et le Président », « Le scandale Ivermectine » et « Covid-19 : le bilan en 40 questions », participera à une conférence-débat le samedi 4 mars 2023 à Blan dans le Tarn.

Infos pratiques :

Date : samedi 4 mars 2023, à partir de 16h30

Lieu : Domaine des Arts. 3 chemin des Barreaux. 81700 BLAN

Réservation : www.domaine-des-arts.fr ou 06.98.33.21.12