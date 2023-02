L’attaque terroriste contre le gazoduc russo-allemand Nord Stream par les USA est un acte de guerre

par Vincent Gouysse. Sur Nord Stream : De la soumission sans borne des juntes compradore atlantistes (reseauinternational.net)

« Un vassal n’ose pas râler », titre aujourd’hui un média alternatif au sujet des (non-)réactions de la presse atlantiste mainstream concernant les derniers développements autour des gazoducs Nord Stream. Balançant entre silence assourdissant, reprise du démenti pathétique lapidaire opposé par Washington et tentatives de jeter le discrédit sur le travail d’investigation de Seymour Hersh en prétextant son ralliement à la « sphère complotiste » depuis son traitement de l’affaire syrienne, les merdias atlantistes mainstream ne sont à l’évidence pas à leur aise avec cette affaire, et tous se gardent de souligner la cohérence des faits rapportés… Et ne parlons même pas de leur signification globale : le suicide énergétique, économique et social délibérément provoqué des puissances impérialistes d’Europe au profit de l’impérialisme américain sous prétexte d’une lâche guerre par procuration contre la Russie…

Même sur Sud Radio, on voit que les apprentis journalistes marchent sur des œufs et craignent de tirer les conséquences d’une hypothèse qui paraissait pourtant logique le jour-même de l’explosion du 26 septembre 2022. La critique la plus radicale, qui arrive vers la fin de l’émission, émane en fait d’une auditrice qui demande « à qui profite le crime » et ajoute que « quand on a des amis capables de faire ça, on n’a pas besoin d’ennemis »… Un délice de voir jusqu’où la soumission atlantiste conduit… Staline lui-même serait possiblement stupéfait du degré de soumission proprement ubuesque atteint par les cliques compradore atlantistes, bien qu’il dénonçât cette inféodation financière du Capital d’Europe à celui des USA il y a déjà près d’un siècle… La presse russe, elle, jubile et les chinois disposent d’une preuve supplémentaire que la servilité atlantiste européenne est infinie : les USA ordonnent et leurs “alliés” (féaux) (s’)exécutent. Si les USA demandent à l’UE de se suicider économiquement sous le prétexte ridicule de recouvrer leur souveraineté énergétique, alors l’UE le fait sans broncher. La servilité des roquets atlantistes d’Europe semble ainsi n’avoir pour égale que leur stupidité (ou/et leur sociopathie)…

À l’opposé des juntes vichystes atlantistes, les Chinois demandent ouvertement des comptes, sous la forme d’un éditorial du Global Times intitulé « Washington doit une explication au monde sur l’explosion de Nord Stream ». Le ministère des affaires étrangères suivait dans la foulée et réitérait la demande de la Chine de voir les États-Unis « donner une explication sérieuse au monde sur les explosions des Nord Streams » ! Une attaque frontale ouverte de ce type émanant de la diplomatie chinoise était inconcevable il y a encore quelques années… Cela donne la mesure de l’intensité du séisme géopolitique en cours… La diplomatie chinoise demande que l’administration US réponde aux allégations de Seymour Hersh de façon crédible et non en se contentant d’affirmer sans le moindre contre-argument concret, à destination des béni-oui-oui bercés par le rêve américain, que les allégations de Seymour Hersh seraient « totalement fausses » et de la « pure fiction »… En bref, il n’y a plus guère que la journaloperie merdiatique mainstream atlantiste pour continuer à jouer à l’autruche autiste… Derrière le paravent démagogique et mystique de sa “liberté » fantasmée, la journaloperie merdiatique atlantiste d’Europe est à l’évidence aujourd’hui l’une des plus universellement et étroitement inféodées à la ploutocratie dont elle est la porte-parole. Son crédit international, déjà sérieusement entamé au cours des dernières décennies d’ingérences coloniales otaniennes, et proprement ébranlé depuis la pandémie de Covid-19, est aujourd’hui tombé, depuis l’intervention militaire russe au Bandéristan, à plus ou moins zéro. Pour notre part, nous nous situons du côté de ceux qui considèrent l’enquête de Seymour Hersh comme non seulement crédible, mais indéniablement la plus aboutie à ce jour. Et nous ne pouvons guère contredire Pepe Escobar affirmant sans détour que « toute personne dotée d’un cerveau savait déjà que l’Empire était responsable », mais que dorénavant « en ce qui concerne le Sud mondial, le rapport Hersh fait état d’une superpuissance déloyale, en lettres géantes rouge sang, en tant qu’État sponsor du terrorisme ». Oui, l’OTAN est plus que jamais l’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord, l’outil de coercition privilégié aux mains de la ploutocratie atlantiste déterminée à défendre par tous les moyens, y compris les moins avouables, son emprise hégémonique coloniale sur un monde qui lui échappe chaque jour un peu plus, une descente aux enfers économique et géopolitique qui pousse ce fauve blessé à dévoiler également chaque jour davantage le caractère structurellement éminemment réactionnaire du capitalisme, en particulier quand il est mis en difficulté par l’ennemi de classe ou même seulement par un concurrent plus puissant…