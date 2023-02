Une amnistie pour des excuses? Les comploteurs du COVID cherchent une porte de sortie

par Dr. Joseph Mercola. Sur Une amnistie pour des excuses ? Les dictateurs du COVID cherchent une porte de sortie (reseauinternational.net)

Batya Ungar-Sargon : Comment les élites ont EXPLOITÉ la pandémie pour voler la classe moyenne. Batya Ungar-Sargon démontre que le Covid a pris l’argent et les moyens de subsistance de la classe moyenne en faveur des élites.

À propos de Rising : Rising est une émission matinale en semaine avec des hôtes bipartisans qui brise le moule de la télévision matinale en emmenant les téléspectateurs dans les couloirs du pouvoir de Washington comme jamais auparavant.

Dans le segment ci-dessus de The Hill, Batya Ungar-Sargon examine comment les mesures draconiennes du COVID ont ruiné la vie de millions d’Américains des classes inférieure et moyenne tout en remplissant les poches de la cabale libérale. En effet, le coût des mesures du COVID n’a certainement pas été supporté de manière égale par tous. De plus, ceux qui ont dit la vérité ont été punis plutôt que félicités pour leur raison.

Aujourd’hui, la marée commence à changer. Un récent sondage montre que 49% des Américains pensent que les injections de COVID peuvent être responsables de l’augmentation massive des morts subites et 28% disent connaître quelqu’un qui, selon eux, a été tué par ces injections .

Avec la moitié du pays qui remet en question les injections, les propagandistes ont certainement du pain sur la planche. Peut-être certains d’entre eux se rendent-ils compte que la bataille est perdue d’avance et qu’ils ont besoin d’un plan d’évasion, d’un nouveau récit pour sauver le peu de confiance qui reste au public.

Les excuses et les appels à l’amnistie ne sont que de la propagande de plus

La caricaturiste Anne Gibbons fait mouche !

Début novembre 2022, The Atlantic publiait un article de Emily Oster , économiste à l’université Brown, qui suggérait que les dictateurs du COVID bénéficient d’une « amnistie » pour leurs croyances erronées sur le C0VID-19. « Nous devons nous pardonner mutuellement pour ce que nous avons fait et dit lorsque nous étions dans l’ignorance du C0VID », écrit-elle. Ses arguments étaient si mal conçus que la plupart de ceux qui l’ont lue ont répondu par des variations colorées de « Aucune chance ».

Le 30 janvier 2023, l’étudiant en médecine Kevin Bass a suivi les traces d’Oster, en rédigeant un article d’opinion pour Newsweek dans lequel il exhorte la communauté scientifique à « admettre que nous avions tort au sujet de COVID et que cela a coûté des vies » .

« J’ai fermement soutenu les efforts des autorités de santé publique en ce qui concerne le COVID-19. Je pensais que les autorités avaient répondu à la plus grande crise de santé publique de notre vie avec compassion, diligence et expertise scientifique. J’étais avec elles lorsqu’elles ont demandé des mesures de confinement, des vaccins et des rappels. J’avais tort. Nous, la communauté scientifique, avions tort. Et cela a coûté des vies.

Je constate aujourd’hui que la communauté scientifique, des CDC à l’OMS en passant par la FDA et leurs représentants, a à plusieurs reprises exagéré les preuves et trompé le public sur ses propres opinions et politiques, notamment sur l’immunité naturelle ou artificielle, les fermetures d’écoles et la transmission des maladies, la propagation des aérosols, les masques obligatoires, l’efficacité et la sécurité des vaccins, en particulier chez les jeunes.

Il s’agissait dans tous les cas d’erreurs scientifiques à l’époque, et non a posteriori… Notre réaction émotionnelle et notre esprit partisan bien ancré nous ont empêchés de voir l’impact total de nos actions sur les personnes que nous sommes censés servir.

Nous avons systématiquement minimisé les inconvénients des interventions que nous avons imposées – imposées sans la contribution, le consentement et la reconnaissance de ceux qui étaient forcés de vivre avec elles. Ce faisant, nous avons violé l’autonomie de ceux qui seraient le plus négativement affectés par nos politiques : les pauvres, la classe ouvrière, les propriétaires de petites entreprises, les Noirs et les Latinos, les enfants…

La plupart d’entre nous n’ont pas pris la parole pour soutenir les points de vue alternatifs, et beaucoup d’entre nous ont essayé de les supprimer … Mais le mépris que nous leur avons porté a été un désastre pour la confiance du public dans la réponse à la pandémie ».

Tucker Carlson salue l’honnêteté de Bass

Le 4 février 2023, l’animateur de Fox News Tucker Carlson a invité Bass dans son émission pour discuter de son humilité apparemment retrouvée. Mais si Carlson et la majorité des followers de Bass sur Twitter ont applaudi son « honnêteté », de nombreux scientifiques et médecins qui ont été diffamés, censurés et licenciés pour avoir dit la vérité dès le début ne sont pas très impressionnés.

Bass efface son compte Twitter

Curieusement, Bass semble avoir prédit des problèmes, puisqu’il a supprimé son compte Twitter trois jours avant la publication de son article dans Newsweek.

L’effacement de son historique Twitter pourrait-il s’expliquer par le fait qu’il a révélé certaines de ses positions de longue date sur des sujets encore plus impopulaires que les lockdowns et les coups de gueule du COVID ? Par exemple, Bass est apparemment un fan de l’eugénisme, comme en témoignent deux tweets mis en évidence par le Dr. Meryl Nass :

Les premiers diseurs de vérité rejettent le réveil tardif de Bass

Paul E. Alexander, chercheur canadien dans le domaine de la santé et ancien fonctionnaire de l’administration Trump au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a écrit une critique cinglante de la performance de Bass dans l’émission de Tucker Carlson, le qualifiant d’escroc veule essayant de se séparer des tyrans du COVID alors que les preuves de leurs faussetés s’accumulent.

« Ce Bass se trompe en se comparant à … de vrais guerriers et combattants estimés », écrit Alexander. « Les fraudeurs, les escrocs, qui ont profité du côté positif en se joignant à la folie du verrouillage, en étant motivés et en faisant de l’argent, veulent maintenant profiter du côté négatif aussi. Saleté…

C’est l’arnaqueur ultime, l’arnaqueur ultime de la célébrité, ce type Bass, qui n’a jamais été intéressé par les dommages, la douleur et la souffrance causés par la folie du verrouillage et les vaccins, vole maintenant du temps d’antenne après avoir eu du sang sur les mains, lui et ses copains, ses copains médecins et scientifiques universitaires…

[Comme vous le voyez, Kev n’était que trop heureux et s’est joint à lui, et il a écrit ceci, quand Atlas, Kulldorff, Breggin, moi, Jeff Tucker, McCullough, Ladapo, Wolf, Risch et nous, les combattants de la liberté, les anticonformistes, les sceptiques, nous tous, avons été méprisés et diffamés et annulés, les revenus ont été pris, etc. … »

En effet, alors que Bass se présente aujourd’hui comme un courageux diseur de vérité, il continue à mépriser les premiers diseurs de vérité – ceux-là mêmes dont il a admis qu’ils avaient raison dès le départ et qui ont été injustement fustigés et exclus du processus de décision.

Pas plus tard que le 4 février 2023, Bass les a rejetés en masse comme étant « mauvais ». Son rejet de la conférence de Stockholm dans son ensemble – au cours de laquelle des scientifiques et des médecins du monde entier ont examiné les erreurs mêmes qu’il a admises dans ses « excuses » au Newsweek – soulève également des questions quant à sa sincérité.

Propagande raffinée

Le Dr Pierre Kory – qui s’est fait licencier pour avoir tenu bon sur le traitement précoce du COVID-19 et qui traite maintenant les blessures post-abattage et le long-COVID dans un cabinet privé – a d’abord salué les excuses de Bass, mais a rapidement changé d’avis après avoir lu une analyse plus approfondie de l’auteur de Substack, A Midwestern Doctor. Kory écrit :

Bien que je me sois décrit ces derniers temps comme un « expert » dans le repérage des tactiques de désinformation et de propagande du COVID, j’ai découvert cette semaine que, comme beaucoup d’autres, je me suis laissé berner par l’article de Newsweek ci-dessus, pensant naïvement qu’il représentait la réflexion authentique d’un étudiant en médecine audacieux….

Un médecin du Midwest a vu l’article pour ce qu’il était – une nouvelle tentative boiteuse de « plaidoyer pour l’amnistie » par ceux qui sont au pouvoir … La décision d’utiliser un étudiant en médecine comme auteur de cet article « Oster 2.0 » était ingénieuse et c’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis fait avoir.

L’autre raison est que les tactiques utilisées dans l’article étaient beaucoup plus nuancées que dans l’article d’Oster et nécessitaient donc une lecture attentive, en particulier des mots/langage utilisés et de l’intention derrière leur utilisation …

Si vous êtes comme moi et que vous pensiez que la décision de Newsweek de publier un tel article reflétait véritablement l’évolution du sentiment non seulement de la communauté scientifique mais aussi des dirigeants politiques et industriels, alors lisez l’essai [d’un médecin du Midwest]. Ce n’est pas le cas. Pas du tout. Nous nous faisons toujours avoir, mais, en même temps, je pense que la décision de publier cet article montre qu’ils sont en train de désespérer. »

Disséquer la demande d’amnistie de Bass

Dans son analyse du 3 février 2023, A Midwestern Doctor écrit :

« Dans la demande d’amnistie de Oster, j’ai eu l’impression qu’elle fournissait un excellent exemple de pseudo-apologie – elle ‘demandait pardon’ mais refusait simultanément d’admettre qu’elle était en quelque sorte fautive pour ses actions précédentes, et utilisait une variété de constructions linguistiques pour essayer d’avoir le beurre et l’argent du beurre…

Je crois que le but de l’article de [Bass] est de tester des extraits qui pourraient être utilisés pour aborder les problèmes majeurs que le corps médical a créés pour lui-même suite à la façon dont il a traité COVID-19 …

Les choses ayant beaucoup changé au cours des trois derniers mois, nous sommes maintenant en mesure de demander beaucoup plus qu’auparavant, c’est pourquoi des excuses beaucoup plus franches sont présentées. Cependant, étant donné qu’il y a beaucoup plus de nuances ici que dans le cas de Oster (car celui-ci tente d’être plus persuasif), je me suis senti obligé de placer Oster 2.0 sous un microscope. »

L’auteur de Substack énumère ensuite une série de captures d’écran de l’article de Bass avec des commentaires en rouge. Pour commencer, en disant « J’avais tort. Nous, la communauté scientifique, avions tort. Et cela a coûté des vies », Bass a explicitement donné aux critiques de Oster ce qu’ils demandaient. Un aveu direct qu’ils avaient tort.

Il a également répondu à une objection centrale à l’absence d’excuses de Oster en déclarant que « toutes ces erreurs étaient des erreurs scientifiques à l’époque, pas a posteriori ». Par contraste, Oster a soutenu que les tyrans du COVID devaient être pardonnés parce qu’ils ne savaient pas mieux ; à l’époque, personne ne savait ce qui était le mieux et tout le monde ne faisait que deviner. Cet argument était l’un des mensonges les plus flagrants de l’article d’Oster, et Bass évite sagement de faire la même erreur.

Troisièmement, Bass admet que les erreurs commises par la communauté scientifique se poursuivent à ce jour. En abordant ces trois questions, il semble presque que les excuses de Bass aient été personnalisées pour corriger la tentative totalement ratée d’Oster d’apaiser les personnes lésées. Il est toutefois important de noter que Bass ne précise pas comment les politiques erronées de COVID ont tué « des milliers, voire des millions » de personnes, éludant ainsi l’éléphant dans la pièce que sont les piqûres de COVID.

Une tentative de minimiser les pertes des promoteurs de vaccins ?

La section suivante a été soulignée par A Midwestern Doctor comme l’un des passages centraux qui le font douter de la sincérité de Bass :

« Ce passage spécifique est la raison pour laquelle je ne crois pas qu’il s’agisse de véritables excuses ; il s’agit plutôt d’excuses forcées et d’une tentative de minimiser les pertes des promoteurs de vaccins qui se sont discrédités auprès du grand public.

Tout au long de cet essai, il tente de dire que nous avions des « préoccupations valables » (qui, je dois le souligner, n’étaient pas de nature politique), mais néanmoins, d’une manière détournée, il rejette toutes les objections réelles (par exemple, les prétendues « théories du complot » qui se sont toutes avérées vraies).

De même, pour aider les personnes qui ont été blessées par leur vaccin, j’ai été obligé de me lancer dans « l’industrie artisanale » qu’il dénonce. Ce n’est pas l’industrie artisanale que je préfère.

En raison de la nature politique du sujet, vous prenez beaucoup de risques professionnels en tant que médecin si vous essayez de traiter ces blessures. Tous ceux à qui j’ai parlé disent la même chose : nous sommes obligés de le faire parce que la profession médicale ne fait rien pour aider ces victimes (si ce n’est les gazer), et elles ont vraiment besoin d’aide… Examinons la raison réelle pour laquelle je pense que cet article de Newsweek a été écrit :

De nombreux signes indiquent qu’à cause de COVID-19, l’utilisation générale des vaccins commence à diminuer dans le monde. C’est totalement inacceptable pour l’industrie pharmaceutique et le corps médical (car cela leur coûtera beaucoup d’argent et créera un groupe de contrôle qui permettra au public de reconnaître les méfaits de la vaccination…).

À cause de cette baisse, je commence à voir des plaidoyers qui disent essentiellement : « Nous sommes désolés d’avoir fait une erreur ici, mais faites-nous confiance pour les autres vaccins ». Je ne pense pas qu’ils devraient être autorisés à avoir le beurre et l’argent du beurre ici …

[Si vous croyez à la vaccination, vous devez aussi croire à l’immunité naturelle. Cependant, cela ne permet pas de vendre des produits, et il faut donc trouver de nombreuses justifications pour n’autoriser que la vaccination. Comme nous l’avons constaté tout au long de la pandémie, l’immunité naturelle contre le COVID-19 est largement supérieure à l’immunité vaccinale (même si, au début de la pandémie, toutes les autorités sanitaires nous ont répété le contraire).

Plus important encore, le développement d’une immunité naturelle est également beaucoup plus sûr. Cela est particulièrement vrai si vous utilisez des mesures raisonnables pour atténuer la gravité de l’infection afin qu’elle puisse être éliminée et qu’une immunité complète se développe naturellement.

Si nous voulons aller de l’avant, la communauté médicale doit être prête à reconnaître que ses règles sur les infections virales sont des croyances qui doivent être réévaluées de manière critique…

Si l’on considère cet article dans le contexte de l’appel précédent de Oster et de sa réponse (ces deux articles tentent essentiellement de faire la même chose), je crois que l’on peut affirmer avec force qu’il s’agissait de tests pour voir vers quel récit il faut pivoter.

De même, le ministre allemand de la santé (et un scientifique de renom) a finalement présenté des excuses limitées pour les politiques désastreuses qu’il a imposées au peuple allemand, sans reconnaître les pires erreurs, tout en rejetant la responsabilité de ses décisions sur des scientifiques anonymes qui lui ont donné de mauvais conseils…

À mon avis, si ces personnes sont réellement désolées de ce qu’elles nous ont fait, elles seraient prêtes à renoncer à une partie de leur pouvoir pour que cela ne se reproduise pas, et je crois qu’il est essentiel que nous leur demandions de le faire. Tout autre résultat ne devrait pas être considéré comme acceptable pour leur accorder l’amnistie ».

Un retour de bâton politique croissant

ZeroHedge a réagi à l’essai de Bass, en notant que le principal problème pendant la pandémie était :

« … l’antagonisme et la censure organisés contre quiconque présentait des données contraires à l’agenda du mandat… Le LA Times… a soutenu que se moquer de la mort des « anti-vaxxers » pouvait être nécessaire et justifié. Après deux ans de ce type d’absurdité arrogante, il est difficile d’imaginer que les gens seront prêts à faire comme si tout allait bien … Les gens sont toujours livides.

On ne peut s’empêcher de remarquer que l’appel de l’Atlantique à l’oubli passif et maintenant ce mea culpa dans l’éditorial coïncident avec la fin des déclarations d’urgence du COVID, au milieu d’une réaction politique croissante à ces deux dernières années de verrouillages et de mandats insignifiants, et les démocrates ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des deux.

Une grande partie de la population considère qu’un parti est à l’origine de la plupart des conflits de l’ère COVID. Peut-être que les grands médias réalisent soudain qu’ils devront peut-être payer de retour pour leur fanatisme COVID ? »

Les pions mondialistes ne valent pas un clou

Bien que nous ne puissions pas prouver que M. Bass n’est pas sincère, puisque nous ne sommes pas dans sa tête, beaucoup ont signalé des signes révélateurs troublants qui suggèrent qu’il n’est qu’un autre pion des mondialistes qui ont manigancé cette situation pour leur propre bénéfice et qui réalisent maintenant que le train dévie de ses rails bien tracés.

Ils essaient de trouver un moyen de regagner la confiance des gens parce que, sans elle, la mise en œuvre de la grande réinitialisation sera beaucoup plus problématique que si les gens suivent leur exemple et font ce qu’on leur dit.

En dernière analyse, Bass ne fait pas grand-chose pour réhabiliter la confiance du public dans les domaines médical et scientifique, ou dans les « autorités » en général, en particulier les autorités gouvernementales.

En fin de compte, les mondialistes craignent de perdre le pouvoir qu’ils ont réussi à s’approprier, et ils ne sont absolument pas disposés à faire ce que suggère A Midwestern Doctor, c’est-à-dire renoncer à leurs pouvoirs et mettre en place des lois qui empêcheront ce genre de dérive tyrannique de se produire à l’avenir.

Ainsi, la meilleure chose qui puisse arriver à l’humanité à ce stade est que tout le monde perde complètement la foi et le respect pour les institutions qui font avancer le programme de prise de contrôle mondialiste. Elles représentent une menace directe pour l’humanité dans son ensemble, et elles ont depuis longtemps perdu leur droit au « bénéfice du doute ». Elles doivent toutes être démantelées.

En fin de compte, Bass ne fait pas grand-chose pour rétablir la confiance du public dans les domaines médical et scientifique, ou dans les « autorités » en général, en particulier les autorités gouvernementales. Son effort est courageux, et bien plus raffiné que celui d’Oster, mais il reste insuffisant. M. Bass n’est tout simplement pas crédible et apparaît au mieux comme une personne à double visage lorsque l’on prend en compte ses autres communications, comme les commentaires faits sur Twitter – et ce, après avoir nettoyé son fil d’actualité.

Le véritable objectif de l’essai de Bass

Pour conclure, voici quelques citations tirées de la critique perspicace de Sarah Reynolds à l’égard de l’éditorial de Bass :

« Nulle part dans l’article Bass ne dit que les mandats de vaccination étaient contraires à l’éthique ou immoraux. Pas une seule fois il ne dit que les fermetures n’auraient pas dû avoir lieu… ‘J’avais tort’ est une excuse bidon dans ce cas parce qu’il ne précise jamais sur quoi il avait tort.

Il trempe un orteil dans les eaux de la prise de responsabilité, en disant : « …lorsque le Dr Antony Fauci s’est opposé à Trump et est devenu le héros de la communauté de la santé publique, nous lui avons donné notre soutien pour faire et dire ce qu’il voulait, même lorsqu’il avait tort… ». Ok, Kevin – mais quand avait-il tort ? Quelles actions a-t-il entreprises qui étaient incorrectes ? Kevin ne le dit pas.

Mais ce qu’il dit est suffisamment horrible, que Dieu me vienne en aide et nous vienne en aide : « Ma motivation pour écrire ceci est simple : Il est clair pour moi que pour restaurer la confiance du public dans la science, les scientifiques devraient discuter publiquement de ce qui s’est bien passé et de ce qui s’est mal passé pendant la pandémie, et de ce que nous aurions pu mieux faire. Devinez combien de fois les mots « confiance » et « méfiance » apparaissent dans cet article ?

1. « Trump n’était pas parfait, loin de là, pas plus que les critiques universitaires de la politique de consensus. Mais le mépris que nous leur avons porté a été un désastre pour la confiance du public dans la réponse à la pandémie. »

2. (Et 3.) « Au lieu de cela, nous avons assisté à une perte massive et continue de vies en Amérique en raison de la méfiance à l’égard des vaccins et du système de soins de santé … une perte massive de confiance dans les soins de santé, la science, les autorités scientifiques et, plus largement, les dirigeants politiques. »

4. « … pour que la confiance du public soit restaurée dans la science, les scientifiques devraient discuter publiquement de ce qui a bien fonctionné et de ce qui a mal fonctionné pendant la pandémie, et de ce que nous aurions pu mieux faire. »

5. « L’élitisme intellectuel, le crédentisme et le classisme doivent cesser. Le rétablissement de la confiance dans la santé publique – et dans notre démocratie – en dépend. »

La confiance est un mot si difficile à prononcer… Il est plein de ruse. Il suinte la manipulation. Dès que quelqu’un me dit « faites-moi confiance », je sais qu’il serait probablement sage de ne pas le faire …

En février dernier, il y a presque un an maintenant, le département de la sécurité intérieure a lancé un appel à « faire confiance aux autorités” et a littéralement qualifié ceux qui ne le font pas d’« acteurs de la menace cherchant à exacerber les frictions sociétales pour semer la discorde et saper la confiance du public dans les institutions gouvernementales ».

Ce qui m’amène à mon analyse de fond : les pouvoirs en place sont en train de jouer les trouble-fête. Pourquoi les gens ne font-ils pas ce que nous leur disons et ne se conforment-ils pas docilement ? Parce qu’ils ne nous font pas confiance. S’ils faisaient confiance aux médias, au gouvernement et aux scientifiques, ils feraient ce qu’on leur dit…

Bass est la marionnette qu’ils ont envoyée pour livrer ce récit… La seule raison pour laquelle un quarterback du lundi matin peut gagner le prochain match. Ils veulent identifier la meilleure façon d’induire la conformité pour la prochaine pandémie …

Le degré de manque de conscience de la réalité elle-même qui était nécessaire pour penser que ce message fonctionnerait pour changer le récit pourrait être attribué à un certain nombre de choses – jeunesse, inexpérience, faible QI … Donc BON. Cela signifie que nous avons affaire à une faiblesse. Tout ce que nous avons à faire est d’être plus forts (plus intelligents, plus expérimentés, plus courageux) et nous gagnerons. Nous continuerons à gagner ».

Source : Lew Rockwell via Marie-Claire Tellier