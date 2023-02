G.Bad-Ne pas laisser à l’extrême droite et aux fauteurs de guerre pro Ukraine ou russe la lutte contre les guerres.

Ce n’ est pas 500 000 personnes contre la réforme des retraites qu’il faut dans les rues, mais 500 000 contre la menace grandissante d’une troisième guerre mondiale. Chaque jour des provocations de tous les camps en présence font monter la pression, aujourd’ hui ce sont les ballons « espions »hier l’ affaire Huawai sans compter en France l’ organisation de manif pro -Ukraine . Mais où est l’extrême gauche ? Les troskistes se contentent de belles déclarations sans manifs, certains les anarchistes après leur soutien aux Kurdes nationalistes contre l’ état islamiste sont bien silencieux. Les écolos traditionnellement « vert kaki » sucent le cul du gouvernement et ses 400 milliards de crédit de guerre. Seul Florian Philippot un transfuge du FN a organisé une manif anti-guerre (pro-russe).

Le courant troskyste

Le NPA vient de révéler sa nature chauvine et son ralliement à la guerre, ce parti sous prétexte de soutien au peuple ukrainien n’hésite pas a exiger plus d’ armes pour le régime de Kiev. Le WSWS lui aussi trotskiste dénonce à juste titre le NPA.

« les déclarations du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) pabliste et de ses alliés internationaux se font l’écho de la propagande de la CIA. Ils attisent de manière irresponsable un conflit qui pourrait faire exploser une guerre entre puissances nucléaires. »

Lutte ouvrière

Voici ce que dit Lutte Ouvrière sur le conflit militaire en Ukraine à son congrès de décembre 2022 (dont le contenu d’ensemble n’a pas encore été rendu public ;

« La guerre en Ukraine opposant les puissances impérialistes de l’OTAN à la Russie avec la peau du peuple ukrainien, mais aussi celle du peuple russe, menace le monde entier d’une déflagration généralisée.

Quels que puissent être la concrétisation future de cette menace et le cheminement qui y mène et quels seront les camps en présence, ce sera une guerre de la bourgeoisie impérialiste contre les peuples embrigadés comme chair à canon.

Pour éviter la guerre, les peuples ne peuvent pas compter sur la bourgeoisie impérialiste, ses hommes politiques, ses états-majors qui, au contraire, préparent méthodiquement l’embrasement général par l’accumulation d’armes et par la mise au pas des populations. Les travailleurs devront s’opposer à la guerre avec leurs moyens et leurs armes de classe, avec comme perspective la transformation de la guerre en guerre civile contre la bourgeoisie.

Les travailleurs conscients doivent refuser le mécanisme guerrier qui se met en place. Comme ils doivent refuser toute forme d’union sacrée derrière leur bourgeoisie et l’État qui défend les intérêts de cette dernière. Ils doivent se méfier de toute la propagande mensongère de la classe dominante, à commencer par la défense de la patrie, alors que derrière ces mots, il n’y a que les intérêts de la classe capitaliste et des plus riches.

Pour ce qui est de la guerre déjà présente en Europe, les travailleurs n’ont à prendre parti ni pour la Russie de Poutine, ni pour l’Ukraine de Zelensky sous la protection des puissances impérialistes.

Ils doivent rejeter tous les clans politiques de la bourgeoisie impérialiste, ceux qui tiennent ouvertement un langage guerrier, comme ceux qui prétendent œuvrer pour la paix par des négociations. L’intérêt des travailleurs est de reprendre à leur compte, aussi bien ici, en France, qu’en Russie, en Ukraine, et partout où les masses sont angoissées par les préparatifs de la guerre généralisée, le slogan du révolutionnaire allemand Karl Liebknecht : « L’ennemi principal est dans notre propre pays ». (Lutte Ouvrière)

Encore faudrait il que ces belles déclarations se traduisent par des manifestations et autres contre la guerre,

La revue Politis

Politis est, comme Regards, une revue qui sert de sas intellectuel à la Gauche réformiste « exigeante », ce qu’on peut appeler la « gauche de la gauche ». Apparemment la gauche de la gauche du capitalisme, car ni dans Politis, ni dans Regards, on ne parle de la guerre en Ukraine ou de l’OTAN.

C’est tout de même marquant : la Droite est ouvertement pro-OTAN, tout comme le Parti socialiste et EELV, et la « gauche de la gauche »… ne dit rien. Qui ne dit mot consent !(https://agauche.org/category/politique/)

Les patriotes

Le très patriote Florian Philippot s’ est vu gratifié d’une excuse de la chaîne de télévision française LCI pro-Ukraine en ces termes :

«C’est une erreur regrettable et j’en suis désolé. Nous le corrigerons naturellement ce soir.» Le présentateur du groupe TF1 Julien Arnaud s’est excusé sur Twitter, ce mardi, auprès de Florian Philippot. Et pour cause : au cours de l’émission «Un Œil sur le monde», il a affirmé lundi soir que la manifestation organisée par le mouvement «Les Patriotes» n’avait jamais eu lieu, et que celle-ci n’était qu’une invention des médias russes à des fins de «propagande». Sauf que la manifestation, peu médiatisée en France, a bien eu lieu, comme les passants (dont des journalistes du Figaro) ont pu le constater samedi après-midi. Et les images diffusées par la télévision russe sont authentiques.

Quand Philippot s’oppose aux envois de chars français en Ukraine, il le fait d’un point de vue patriotique, expliquant qu’ils pourraient manquer à l’ armée française.

Le courant anarchiste et libertaire

Les positions sont la aussi très variées, il y a des anarchistes en Ukraine qui ont formée une brigade armée qui pour le moment s’en tient à une lutte contre les russes, une répétitions des fronts anti- fascistes dont nous savons qu’ils ne peuvent mener qu’ à la victoire de la frange démocratique de la bourgeoisie. Pantopolis à raison de dire:

« L’autre intérêt de l’article de Leoni Télécharger Ukaine-guerre-et-auto-organisation est de dénoncer l’engagement de certains anarchistes dans le conflit du côté du côté du drapeau national jaune et bleu. Ceux-ci, au nom de d’une prétendue implication dans « la politique réelle », c’est-à-dire la boucherie impérialiste, se rangent – comme certains de leurs prédécesseurs en 1914 et 1937 – du côté de la « patrie » pour laquelle il s’agit de « mourir les armes à la main » mais en se drapant dans le drapeau de « l’autonomie », « premier message de libération sociale pour tous et toutes ». Un peu de noir pour cacher le sang répandu par les prolétaires de part et d’autre… Au Z (vers l’Ouest, zapad) des chars de l’impérialisme russe et au drapeau jaune et bleu de l’État bourgeois ukrainien, les anarchistes opposent le A cerclé sur fond de drapeau noir « pour être aux côtés des gens » (sic) :



« Néanmoins, ce qui a beaucoup surpris en France, c’est d’apprendre, via quelques textes et témoignages, que des anarchistes ukrainiens s’étaient engagés dans l’armée ou dans la Défense territoriale. Quelques groupes semblent ainsi avoir profité des distributions d’armes pour constituer des unités de combat ; une brochure évoque la création de ‘deux escouades’ ; une vingtaine de militants en treillis et kalachnikovs posent pour la photo autour d’un drapeau noir au A cerclé, la légende du cliché énonçant prudemment que ces groupes ‘auraient un certain degré d’autonomie’ au sein de la Défense territoriale…

« Si nous restons à l’écart des conflits entre États, nous restons à l’écart de la politique réelle. Il s’agit aujourd’hui de l’un des conflits sociaux les plus importants qui se déroulent dans notre région. Si nous nous isolons de ce conflit, nous nous isolons du processus social actuel. Nous devons donc participer d’une manière ou d’une autre. […] toute force qui s’investit dans le développement politique à venir doit être présente ici et maintenant, aux côtés des gens. Nous voulons faire des avancées pour être en relation avec les gens à une plus grande échelle, pour nous organiser avec eux. Notre but à long terme, notre rêve, est de devenir une force politique visible dans cette société afin d’obtenir une réelle opportunité de promouvoir un message de libération sociale pour tous et toutes. »

Le « combattant » anarchiste en Ukraine deviendrait alors, comme le « combattant » kurde du Rojava (Kurdistan syrien) – mourant aux côtés ou pour les forces impérialistes US – devienne une « référence en matière de radicalité politique », estampillée du drapeau noir. Sans rappeler que les frontières sont celles de la lutte interimpérialiste et non des frontières d’affrontement entre prolétariat et bourgeoisie :

« On parle d’ailleurs plutôt de « résistance », de « volontaires en armes » ou d’une « structure milicienne » évoquant l’Espagne de 1936 (bien qu’ici ce soit deux camps nationalistes qui s’opposent), on relativise le poids de l’extrême droite, pourtant très présente dans l’armée de Kiev, etc. »

Pour ces anarchistes, l’appel, classique dans le mouvement révolutionnaire, de mettre la crosse en l’air, de rompre les rangs et de déserter, ne concernerait plus que les insoumis russes en excluant les insoumis ukrainiens, donc tous les déserteurs des deux côtés des lignes de front impérialiste :

« Soutenir les déserteurs ? Voilà du moins une activité révolutionnaire classique en temps de guerre (organiser des réseaux pour passer les frontières, obtenir des faux papiers, héberger des fugitifs), davantage applicable dans les pays limitrophes. En France, on peut certes croiser des banderoles ou des initiatives de soutien aux « déserteurs, réfractaires et insoumis russes », mais pas, semble-t-il, en faveur de leurs homologues ukrainiens, dont le nombre augmente pourtant. La situation peut évoluer, mais pour l’instant elle nous rappelle que, lors de la guerre en Syrie, les Kurdes refusant le service militaire obligatoire au sein des YPG ont été opportunément oubliés alors qu’ils étaient nombreux à se réfugier dans les grandes villes européennes. »

Tant qu’il n’y aura pas de mobilisations réelles des prolétaires contre la guerre, de part et d’autre des lignes de front, avec appel à la désertion, au sabotage de l’appareil militaire et à la mise hors d’état de nuire du commandement militaire et de l’État qui les dirige – quel que soit le drapeau – la boucherie sanglante frappant l’Ukraine et la Russie, se perpétuera. En attendant d’autres conflits encore plus meurtriers tant en Europe qu’en Afrique et en Asie… » (Pantopolis, 30 mai 2022.)

Gouliaïpolé, la « capitale de l’anarchisme »

Statue de Makhno

Il me semble nécessaire ici de rappeler que la ville de Gouliaïpolé est considérée comme le berceau de l’ anarchisme d’Ukraine. C’est de cette ville que Nestor Makhno va répliquer aux troupes allemandes et autrichiennes qui occupaient l’ Ukraine, puis contre les armées blanches de Dénikine et Wrangel qui menaçaient la révolution bolchevique. Celle ci doit d’ailleurs son salut à la « Makhnovchtchina » mais l’ Armée rouge de Trotsky va se retourner contre Makhno, et en août 1921 après des mois de combat l’ armée « noire » de Makhno est écrasée et Makhno contraint à l’exil, il mourut à Paris en 1934. Ces faits peuvent expliquer la position des anarchistes ukrainiens d’une alliance tactique genre « front de libération nationale » avec Zelinski.

Le courant des communistes de conseil

Il ne reste plus beaucoup de groupes organisés de ce courant du communisme de conseil, seul le CCI peut encore prétendre le représenter, le GCI issu du CCI a disparu et semble renaître avec le groupe tchéque Trinita Walka, Le groupe « Echanges » se maintien reposant principalement sur Henri Simon devenu centenaire. Ces groupes se sont toujours présentés comme des Internationaliste du troisième camp, aujourd’hui ils caractérisent la guerre en Ukraine comme impérialiste et ne soutiennent aucun des protagoniste de la guerre, ils n’ adhérent pas à la conception d’ agressé et d’ agresseur dans cette guerre et lutte pour le défaitisme révolutionnaire dans tous les camps.

Le Courant bordiguiste et …

Les verts Kaki

Europe Ecologie les Verts condamne avec la plus grande fermeté l’agression de Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien mais semble ignorer le coup d’ Etat des fascistes de Maidan et la répression du nouveau régime de kiev contre les classes prolétaires du Donbas 15 000 morts et des centaines de blessés.

Europe Ecologie demande des réponses fermes à l’égard du Kremlin. Nous, écologistes, sommes attaché-es à la paix des peuples et au pacifisme. Ce jour restera comme un jour noir dans l’histoire de notre continent. Pour nos écolos vert Kaki , L’Ukraine n’a commis absolument aucune provocation. Sauf que le régime de Zelinski est issu d’un coup d’ Etat animé par l’ extrême droite.

Cette guerre les verts la considère comme « une violation du droit international. » Poutine aussi qui considère qu’il se devait de venir en aide aux russes du Donbass victimes de russophobie. voir à ce sujet notre article-G.Bad-A propos des référendums au Donbass.

L’organisation troskiste WSWS à le mérite de rappeler que :

« Le conflit autour de la Crimée et l’est de l’Ukraine lancé en 2014 n’était pas, comme il prétend, le résultat d’une invasion russe. Cela découlait du putsch d’extrême droite de février 2014 à Kiev, soutenu par le NPA et ses alliés internationaux, qui a installé un régime ukrainien pro-OTAN non pas par « l’autodétermination démocratique », mais par la force. (WSWS)

« Le parti Svoboda, que le Parlement européen avait condamné en 2012 pour avoir encouragé la haine ethnique, avait défini une politique génocidaire dans les régions russophones de Crimée et de l’est de l’Ukraine. Sur son site Internet, Svoboda avait déclaré :

«Pour créer une vraie Ukraine ukrainienne dans les villes de l’est et du sud… il faudra annuler le parlementarisme, interdire tous les partis politiques, nationaliser toute l’industrie, les médias, interdire l’importation de toute littérature en Ukraine depuis la Russie […] remplacer tous les dirigeants de la fonction publique, de la direction de l’éducation, de l’armée (surtout à l’Est), liquider physiquement tous les intellectuels russophones et les Ukrainophones (fusillés rapidement, sans procès. L’enregistrNement des Ukrainophones peut être fait ici par n’importe quel membre de Svoboda), exécuter tout militant des partis politiques anti-ukrainiens.»

Une fois au pouvoir, Svoboda et les autres partis putschistes ont en effet attaqué la Crimée et le Donbass dans l’est de l’Ukraine. Le nouveau régime de Kiev a soutenu des milices d’extrême droite telles que Secteur droit, le bataillon Azov et la Garde nationale ukrainienne, qui ont organisé des raids dans l’est de l’Ukraine et des massacres de manifestants anti-Kiev à Odessa et Marioupol. C’est dans ces conditions que les régions russophones d’Ukraine — la Crimée, puis Donetsk et Louhansk dans le Donbass — ont fait sécession. (WSWS)

« garde toi a gauche garde toi a droite »Philippe le Hardi,

G.Bad