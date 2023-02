Associated Press a reconnu des lacunes dans la guerre par procuration des États-Unis en Ukraine

Par Andrei Korybko

Tara Copp de l’Associated Press a dit la vérité et a finalement dit aux gens à quel point tout est vraiment difficile pour le milliard d’or de l’Occident dirigé par les États-Unis après une année complète de déni par les médias grand public. Un aveu attendu depuis longtemps vaut toujours mieux que rien, donc tout le monde devrait apprécier ce qu’elle vient de faire, même si cela a été programmé pour coïncider avec la dernière tendance et n’était pas un acte de bravoure journalistique.

L’Associated Press (AP) vient de jouer son rôle dans la tendance du mois dernier à déplacer de manière décisive le « récit officiel À propos de l’ ukrainien conflit de la célébration prématurée de la victoire soi-disant « inévitable » de Kiev à un avertissement sérieux sur sa possible défaite dans cette guerre par procuration. Alors que CNN a accidentellement laissé échapper des vérités gênantes dans son article connexe qui a été publié par coïncidence le même jour, l’AP a explicitement reconnu ces graves lacunes.

Dans son article sur « Comment la guerre en Ukraine a façonné la planification américaine d’un conflit en Chine », Tara Copp s’est fortement appuyée sur le rapport de l’influent Center for Strategic and International Studies (CSIS) sur ce sujet. Elle a amplifié la réalité objectivement existante mais « politiquement incorrecte » selon laquelle « l’Ukraine exerce une pression intense sur les stocks de défense américains et européens et expose que ni l’un ni l’autre n’était prêt pour un conflit conventionnel majeur », ce que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a récemment admis.

Copp a ensuite ajouté que « la stratégie de défense du Pentagone dit que les États-Unis doivent être capables de mener une guerre tout en en dissuadant une autre, mais la chaîne d’approvisionnement n’a pas reflété cela », ce qui renforce les derniers commentaires du premier confirmant l’existence de la crise militaro-industrielle de l’Occident. Elle a ensuite cité le rapport du SCRS mentionné plus tôt qui concluait qu’« il pourrait falloir cinq ans ou plus pour reconstituer les stocks de 155 mm, de javelot et de dard ». De toute évidence, la crise militaro-industrielle de l’Occident est réelle et aiguë.

Ajoutant l’insulte à l’injure quand il s’agit du « récit officiel » antérieur qui niait toute existence de cette même crise jusqu’à tout récemment, Copp a informé les lecteurs que « pour les stocks européens, il ne reste plus beaucoup d’excès à envoyer, et de nombreux pays partenaires se précipitent pour signer de nouveaux contrats avec l’industrie pour reconstituer les stocks ». Les véritables experts étaient parfaitement conscients de ces dynamiques militaro-industrielles désavantageuses, mais les médias grand public occidentaux (HSH) les ont cachées au peuple.

C’est là que réside la signification narrative de la dernière contribution de l’AP à la nouvelle tendance à changer de manière décisive le « récit officiel » sur ce conflit depuis que Copp a dit la vérité et a finalement dit aux gens à quel point tout est vraiment difficile pour le d’or milliard de l’Occident dirigé par les États-Unis après une année complète de déni par les MSM. Un aveu attendu depuis longtemps vaut toujours mieux que rien, donc tout le monde devrait apprécier ce qu’elle vient de faire, même si cela a été programmé pour coïncider avec la dernière tendance et n’était pas un acte de bravoure journalistique.

Quoi qu’il en soit, il est toujours important que les gens apprennent aujourd’hui la vérité sur cette guerre par procuration, car cela pourrait les amener à accepter que leurs dirigeants pourraient bientôt inévitablement abandonner leurs exigences absolutistes à la Russie liées à sa défaite inconditionnelle pour éventuellement se contenter d’une sorte de compromis. . Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent battre la Russie dans cette « course de logistique » / « guerre d’usure » comme Stoltenberg l’a décrite et dont Copp vient de confirmer qu’elle existe véritablement, d’où la nécessité de faire des compromis. (CQFD. NDÉ).