Les institutions bancaires admettent l’inévitable implosion de l’économie en 2023

Par Brandon Smith − Janvier 2023 − Source Alt-Market

Alors que la Réserve fédérale poursuit son cycle de relèvement des taux le plus rapide depuis la crise de la stagflation de 1980, deux questions essentielles taraudent l’esprit des économistes du monde entier : quand la récession va-t-elle frapper et quand la Fed va-t-elle faire marche arrière en matière de resserrement ?

Les réponses à ces questions sont à la fois simples et complexes :

Premièrement, la récession est déjà arrivée. Deuxièmement, la Fed ne va PAS faire marche arrière, même si elle va probablement arrêter de resserrer sa politique pendant un certain temps.

La définition technique d’une récession aux États-Unis est de deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB. Nous avons déjà connu cela en 2022, ce qui a conduit la Maison Blanche de Biden et les économistes fantoches des médias grand public à modifier la définition. La Réserve fédérale a également ignoré les signaux déflationnistes tout au long de l’année dernière et les preuves suggèrent que la banque centrale ainsi que l’administration Biden ont même essayé de cacher le ralentissement avec de faux chiffres sur l’emploi.

Depuis quelques années, j’ai prédit dans mon article « Le piège du Tapering de la Fed est une arme, pas une erreur de politique« que l’establishment entrerait dans une phase de resserrement monétaire et qu’il continuerait à augmenter les taux d’intérêt et à réduire les bilans jusqu’à ce que les marchés se cassent et que le système soit déstabilisé. Cette prédiction s’est avérée exacte jusqu’à présent, et les preuves montrent que les éléments d’un trou noir financier ont déjà été créés.

La Fed de Saint-Louis a discrètement publié des données indiquant que les États-Unis entrent maintenant en récession. Cet aveu a été publié juste avant la nouvelle année, manifestement dans le but d’éviter une plus grande attention des médias. La nouvelle survient également peu de temps après que la Fed de Philadelphie a révisé les chiffres de la croissance de l’emploi au deuxième trimestre, supprimant un million d’emplois de ses estimations initiales.

L’implication est que la Fed a peut-être délibérément fait une fausse déclaration sur la croissance de l’emploi. Pourquoi ? Parce que la banque centrale veut poursuivre le resserrement monétaire et qu’elle a besoin de chiffres positifs pour justifier les hausses de taux. La question que nous devons nous poser est la suivante : pourquoi, après plus d’une décennie d’argent facile et d’assouplissement quantitatif, l’establishment insiste-t-il tant pour faire éclater la bulle maintenant ?

Je ne peux pas dire exactement pourquoi la date du krach a été fixée à 2023 – Ce que je peux dire, c’est que le krach sera spectaculaire et, comme je l’ai noté en décembre dans mon article « Contraction économique majeure en 2023 – suivie d’une inflation encore plus forte« , cet événement commencera probablement à s’accélérer en mars/avril, peu après que la Fed aura atteint un taux d’intérêt de 5%.

Cela signifie-t-il que la banque centrale va revenir à des mesures de relance ? Non, ce n’est pas le cas. Je pense que la Fed va arrêter les hausses de taux aux alentours de 5 % pendant un certain temps, mais les mesures de relance ne reviendront pas. De même, une pause dans les hausses ne signifie pas qu’elle ne reprendra pas le resserrement si l’inflation reste élevée. N’oubliez pas que l’objectif officiel de la Fed en matière d’inflation est de 2% ; nous sommes loin de cet objectif.

De plus, la Fed a créé des milliers de milliards de dollars depuis l’effondrement du crédit en 2008. Ils ont conjuré plus de 8000 milliards de dollars rien qu’en 2020 et 2021 au nom de la réponse économique à la Covid-19, tout cela à cause des confinements pandémiques qui n’auraient jamais dû se produire en premier lieu. La quantité de dollars flottant dans le monde est épique et l’inflation n’est pas prête de disparaître.

Exemple concret : le marché immobilier américain a connu au moins 10 mois consécutifs de baisse des ventes en raison de la hausse des taux, et pourtant les prix restent extraordinairement élevés. En fait, presque tous les secteurs du marché de la consommation sont asphyxiés par les prix élevés, et la hausse des taux d’intérêt n’a guère contribué à les faire baisser. La Fed a de la marge pour déclarer une logique et un mandat de resserrement du crédit pour de nombreux mois à venir.

Bien sûr, la Fed a créé la crise stagflationniste en premier lieu, et maintenant leur « solution » est prête à aggraver les choses. J’ai tenu et continue de tenir à ma théorie selon laquelle la banque centrale déclenche délibérément une crise économique. Toutes leurs actions soutiennent cette théorie… (Est-ce possible qu’une banque centrale déclenche délibérément une crise économique??? NDÉ).

Le citoyen moyen de la classe moyenne est confronté à une sérieuse bataille difficile à l’aube de la nouvelle année. Le FMI a admis qu’au moins 30 % du monde est sur le point d’entrer en récession en 2023 et que le scénario sera plus « dur » que l’année dernière, les États-Unis, l’Union européenne et la Chine voyant leurs économies ralentir. La Chine, le plus grand exportateur/importateur au monde, connaît une baisse spectaculaire de ses exportations, ce qui laisse penser que l’activité de consommation mondiale est en train de s’effondrer.

Le FMI, sans surprise, essaie toujours de rejeter sur la Covid-19 et la guerre en Ukraine la responsabilité de développements économiques dont les banques centrales et les gouvernements corrompus sont entièrement responsables. Ce genre de désastre ne se produit pas en l’espace d’un an, ni même de deux ans – Il faut parfois une décennie ou plus pour gonfler l’énorme bulle financière qui a permis aux marchés de se maintenir jusqu’en 2020, et il faut une planification stratégique pour faire éclater cette bulle de manière à ce qu’elle coïncide avec une guerre régionale.

L’Ukraine n’a RIEN à voir avec les développements économiques actuels. Rien du tout. La crise de la stagflation a commencé bien avant le déclenchement de la guerre. La crise Covid-19 n’a rien à voir avec la crise financière non plus ; elle est derrière nous pour l’essentiel, mais l’inflation initiée par les banques centrales continue.

La Banque mondiale a suivi les déclarations du FMI et a également prédit récemment une forte récession économique mondiale en 2023, entraînant une instabilité généralisée. Ce genre d’annonces de la part des banques mondiales est très similaire à celles qui ont eu lieu juste avant le krach du crédit de 2008 ; l’establishment bancaire est bien conscient depuis des années qu’un déclin majeur est en cours, mais il ne choisit d’en parler publiquement qu’à la dernière minute.

Ainsi, alors que les pertes d’emplois s’envolent cette année, que les actions s’effondrent et que les ventes chutent, souvenez-vous de ceci : les personnes responsables de tout ce gâchis sont les mêmes qui viendront vous voir un jour et vous proposeront de vous « sauver », vous et votre famille, des difficultés. Ils vous diront que tout ce dont ils ont besoin, c’est de plus de pouvoir et de plus de centralisation pour arrêter l’hémorragie. Ne leur faites pas confiance et ne vous fiez pas à leurs récits de boucs émissaires. Ayez confiance en vous-même et dans les personnes à l’esprit de liberté qui vous entourent.

