Ukraine – Quand la télé française admet que le Donbass soutient la Russie (vidéo 2’55)

Donetsk est à fond avec les Russes

Enregistré sur France 3 le 21 février 2023 après 19h30

Le ministère ukrainien de l’Intérieur forme des « troupes d’assaut » d’extrême droite

wsws, Jason Melanovski, 18 février 2023 :

L’utilisation du terme « stormtrooper » n’est en aucun cas un hasard, car le régiment Azov et les dirigeants militaires ukrainiens n’ont pas caché leur fascination pour l’Allemagne nazie et leurs collaborateurs ukrainiens dans l’Holocauste. Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, est régulièrement photographié avec des souvenirs de l’OUN et des portraits du collaborateur nazi Stepan Bandera. Andriy Biletsky, le fondateur et ancien chef d’Azov, a déclaré en 2010 qu’il croyait que le « but national » était de « mener les races blanches du monde dans une croisade finale […] contre les Untermenschen [sous-hommes] dirigés par les sémites ».

Comme le message de Smirnov l’indique clairement, le gouvernement ukrainien a un besoin urgent de tels volontaires « idéologiques », qui sont prêts à mourir dans l’effort ukrainien soutenu par l’OTAN pour reprendre les territoires sous contrôle russe. En échange, ces « volontaires », dont la majorité sera inévitablement issue d’éléments d’extrême droite et lumpen, se verront accorder des privilèges sociaux importants et la possibilité de servir dans une « unité qui correspond à vos valeurs et à votre idéologie » plutôt que dans l’armée régulière.

Article complet:

Quand la France livre des armes à l’Ukraine, elle n’est pas cobelligérante…

… Mais si la Chine livre des armes à la Russie elle devient cobelligérante !

Enregistré sur France 2 le 20 février 2023 à 20h

Vidéo de 2’50

Coronavirus – Plainte contre contre l’État japonais au sujet des « vaccins »

Quatre fois plus de mortalité suite au Covid chez les 65-80 ans à cause de la vaccination ? Le Pr Masanori Fukushima porte plainte contre contre l’État japonais

Le Japon connaît un contexte général de hausse de la mortalité. Certains scientifiques et médecins, après avoir constaté une inflammation générale de l’organisme chez certaines personnes décédées ainsi que des anomalies au niveau du système immunitaire, s’interrogent sur un lien possible avec les injections vaccinales anti-Covid-19. En parallèle, le professeur émérite de médecine Masanori Fukushima, déclare porter plainte contre l’État japonais qui a fait la promotion de vaccins. Or, loin de réduire la mortalité par Covid, cette dernière aurait été multipliée par quatre pour la tranche d’âge des 65-80 ans.

