Titre original. OÙ VONT LES USA ? Traduction

Par Boris Ikhlov. Russia.

Ce texte est disponible en langue anglaise en fichier Word ici: WHERE IS THE USA GOING

Les États-Unis sont un État fasciste, et ce depuis longtemps. Les Américains, avec les Espagnols, ont exterminé plus de 100 millions d’Amérindiens (selon l’équation de Ferhulst – 103 millions), les ont privés de nourriture, exterminant les bisons infectés par la peste. Plus de 9 millions de nègres sont morts uniquement pendant le transport depuis l’Afrique. Les États-Unis au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle étaient un pays esclavagiste. La dernière loi sur la ségrégation aux États-Unis n’a été abrogée qu’en 1968, mais le racisme a persisté pendant des décennies. Si en URSS les homosexuels étaient traités thérapeutiquement, aux États-Unis, l’électrochoc et la lobotomie étaient utilisés.

À l’époque moderne, en seulement deux mois d’occupation, les Américains, à l’envie de Himmler, ont exécuté 1 million de civils nord-coréens sous la torture. Au Vietnam, les États-Unis ont utilisé des armes chimiques, violé des filles locales, incendié des villages (Songmi, etc.), comme Mengele, organisé des expériences médicales sur des captifs vietnamiens.

Lors de l’agression en Irak, les Américains ont tué plus de 0,5 million de civils. Les Américains ont bombardé Belgrade avec des obus à l’uranium appauvri, bombardé des jardins d’enfants et tué plus de 2 000 civils. Dans la prospère Libye, les États-Unis ont organisé une catastrophe humanitaire, déclenché une guerre en Syrie. Enfin, les États-Unis ont armé l’Ukraine et déclenché une guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Les États-Unis sont le gendarme du monde, l’agresseur du monde.

Aux États-Unis, les républicains ont soutenu le transfert d’avions de combat F-16 vers l’Ukraine. Autrement dit, il n’y a pas de différence particulière entre les républicains et les démocrates.

Partout dans le monde, les partis communistes ne sont plus communistes, ils sont un outil de la bourgeoisie pour maintenir la stabilité, un équilibreur, un moyen de défouler. Les Américains ont réussi à détruire le Parti communiste, une tentative de faire passer un membre du Parti démocrate fasciste Sanders pour un socialiste, et les dirigeants du BLM pour des marxistes a échoué. Il n’y a pas d’équilibreur, le « swing system » (les républicains sont des démocrates et vice-versa) est tombé en ruine.

Le 17 juin, Newsweek a publié les résultats d’un sondage d’opinion dans le pays. L’enquête a été menée dans le cadre de l’évaluation de l’indice d’optimisme économique IBD/TIPP. 53% des américains estiment que leur économie est déjà entrée en récession, 25% des sondés ont du mal à évaluer, 20% des sondés déclarent qu’il n’y a pas de récession dans le pays.

Newsweek explique la montée du pessimisme par rapport à mai par le fait que fin mai – début juin, l’inflation a atteint un plus haut en 40 ans ; l’indice Dow Jones à la mi-juin est passé sous la barre des 30 000 pour la première fois depuis un an et demi. En juin, la bourse américaine est devenue « baissière », c’est-à-dire que les indices ont chuté d’au moins 20 % et sont à un niveau le plus bas depuis longtemps.

Selon l’enquête, seuls 45% des membres du Parti démocrate accordaient une bonne note au président, en 2021, 80% des démocrates estimaient que le président faisait du bon travail.

Biden, dans un État sobre, assure aux citoyens américains que, par exemple, en Californie, un gallon d’essence « coûte toujours sept dollars ».

Une enquête du Harvard Caps-Harris Center, publiée le 17.2.2023, a montré que 66% des électeurs indépendants ont déclaré qu’ils doutaient de la santé mentale de Biden. Mais est-ce seulement le sien?

L’un des ballons récemment détruits était un ballon météo bon marché valant 12 $, qui a été lancé par des écoliers de l’Illinois. Pendant quatre mois, les enfants l’ont utilisé pour surveiller l’état de l’air, période pendant laquelle le ballon a réussi à voler autour de la terre plusieurs fois et a disparu il y a une semaine quelque part au dessus de l’Alaska. Dans le même temps, l’armée américaine a rapporté qu’ils l’avaient détruite avec un missile valant 400 mille dollars, un objet volant dans la région.

Les déclarations d’experts, de fonctionnaires et de données de sondage d’opinion ne reflètent que légèrement la catastrophe qui se déroule aux États-Unis depuis 2008. La crise a commencé un nouveau tour lors des discours du BLM et pendant la campagne électorale de Biden et s’est fortement intensifiée au début de 2022, avant même l’opération spéciale de la Fédération de Russie.

Plus précisément, 2008 n’est qu’une manifestation de la crise, lorsque, selon la tradition, ils ont essayé d’introduire la maladie à l’intérieur du corps du malade : « dépendance excessive à l’effet de levier » (selon les mots de l’ancien chef du Federal Financial Markets Service de la Fédération de Russie Vyugin).

Le début de la crise a été dans les années 80, l’effondrement de l’URSS l’a stimulé brusquement. Le travail et le capital sont tombés face à face sans un intermédiaire sous la forme du camp du « socialisme ». Aux États-Unis, le « Welfair » a été retiré, le salaire minimum a été réduit. Déjà en 1992, le pays a été saisi par de puissantes troubles raciaux, par exemple, le soulèvement de Los Angeles, brutalement réprimé avec l’aide de l’armée, avec la fusillade et l’arrestation de dizaines de milliers de militants en faveur des droits civiques.

Au Royaume-Uni, Thatcher, malgré les grèves, a fermé 33 mines de charbon, le chômage a augmenté de manière significative, en particulier chez les jeunes, la médecine libre a été éliminée, les programmes éducatifs ont été réduits. En France, les fonds budgétaires ont été transférés des écoles publiques aux programmes sociaux, les programmes sociaux ont été coupés, Chirac a tenté d’élever l’âge de la retraite. Les Français ont répondu avec deux grèves nationales, mais Sarkozy a quand même mis en œuvre le plan de Chirac. Le retrait des installations de production aux pays tiers (délocalisation) a aggravé la situation sociale en Allemagne. Au Japon, avec son institution de l’emploi pour toute une vie, le chômage a augmenté depuis 2000, un choc pour les Japonais.

À la fin des années 60, les autorités américaines ont écraser une vague de protestations en introduisant l’aexhibitionnisme, la mode hippie, l’homosexualité et l’art postmoderne dans le mouvement des jeunes. La plate-forme idéologique a été fournie par Marcuse, Munier, Adorno, Horkhammer, etc. À l’avenir, toutes les organisations de protestation ont été placées au service du capital: féministes, environnementalistes, syndicalistes (un exemple vivant est le KPP AFT), trotskistes, maoïstes, anarchistes, fascistes et même les partis communistes qui trouvaient payant de participer aux élections « démocratiques » bourgeoises. Les capitalistes ont créé et subventionné l’énorme industrie des ONG sociales, écologistes et humanitaires. Les autorités (le Kapital) ont construit un tampon protecteur entre eux et les masses de tous les partis politiques, de l’ultra-droite à l’ultra-gauche. (NDÉ)

En 2020, les autorités américaines ont eu recours aux mêmes moyens, en exaltant le problème du racisme, en dégénérant le sujet de l’écologie (Greta Thunberg) et de la liberté LGBT.

Il s’est avéré que la suppression des manifestations avec l’aide des idées de l’école de Francfort est une épée à double tranchant. La criminalité a bondi, le taux de natalité a chuté, le niveau des programmes scolaires et universitaires a été réduit, ce qui entraîne inévitablement une diminution de la productivité du travail.

*****

Le 3 février, un train transportant des substances dangereuses a déraillé dans l’Ohio, au moins cinq wagons-citernes avec du chlorure de vinyle, un gaz incolore mais dangereux utilisé pour la production de PVC, de plastique et de vinyle. Il y a aussi des réservoirs avec l’éthylène glycol monobutyle, l’éthylhexylacrylate, l’isobutylène, le butylacrylate. Les médias américains ont initialement contourné ce sujet.

Le feu a sévi pendant plusieurs jours. Soit dit en passant, lorsque le chlorure de vinyle brûle, le phosgène est également formé. Des milliers de résidents ont été évacués, des poissons sont morts dans des réservoirs. L’un des ruisseaux coule dans la rivière Ohio, une source d’eau potable pour plusieurs États. Les autorités crachent toujours sur la liberté d’expression, détenant des journalistes qui essaient de travailler dans la zone catastrophe.

Le pompier américain Caggiano a comparé la catastrophe de l’Ohio à un hiver nucléaire.

Le lendemain de l’accident, les résidents de l’Ohio ont commencé des démangeaisons sur tout leur corps. Heather Ann vit à plus de six kilomètres de la scène de l’accident. Mais même une telle distance ne l’a pas sauvée – le jour de l’incendie criminel des produits chimiques, elle s’est sentie étourdi, une semaine plus tard, elle pouvait à peine respirer lorsqu’une odeur désagréable restait dans les airs, et maintenant il y a des difficultés à respirer avec des maux de tête et brulures sur la peau. « Pourquoi les experts disent-ils que c’est sûr? J’ai remarqué que l’eau de la ville n’a plus l’air aussi propre qu’avant, il y a un film étrange à sa surface », dit-elle. Vous rirez, mais aucune des autorités n’a officiellement recommandé que les résidents locaux n’utilisent pas l’eau de leurs puits. Les maux de tête, les nausées, la colère et la peur pour l’avenir des enfants – c’est ainsi que les résidents de l’État ont décrit leur état après l’incident.

Ce n’est pas surprenant – après tout, c’était au large des côtes des États-Unis que le pétrole britannique a versé son pétrole dans l’océan, c’est aux États-Unis que Covid-19 a été créé. 50% des émissions mondiales de pollution atmosphérique sont la responsabilités des États-Unis.

Compte tenu du fait que les gens normaux sont délicats pour les personnes handicapées mentales, les pervers sexuels désordonnés et nauséabonds, ces monstres à plumes, les autorités américaines imposent constamment les LGBT, qui ne contribue clairement pas à la santé mentale de la population.

Ajoutez à cela le boom de la voiture aux États-Unis, jusqu’à ce que les Américains des années 90 inhalaient l’essence au plomb, ce qui réduit les capacités mentales. Ajoutez à l’obésité de la restauration rapide, la dépendance universelle à l’égard des antidépresseurs, la toxicomanie hors de l’échelle, ajoutez à cela les produits d’Hollywood – et vous obtenez une nation de geeks anciens.

Selon les résultats préliminaires d’une étude du Brownstone Institute (USA), publié dans la chronique de son directeur, le système éducatif américain s’est effondré « All Ofst Orday ».

Dans les États dirigés par des démocrates, les écoles ont été parfois fermées pendant deux ans. Les parents ont dû quitter le travail pour enseigner à leurs enfants à la maison. Ils ont découvert ce qu’ils enseignent à l’école («théorie raciale critique» ou de nouvelles pensées sur la «mobilité» du genre, etc.). Le résultat: 240 000 enfants ne sont pas retournés à l’école.

Le boycott est annoncé non seulement par les élèves et les parents, mais aussi par les enseignants. 80% des enseignants rapportent qu’ils ont épuisé de l’intérieur, 78% sont en stress et en dépression constants, 55% sont prêts à quitter leur profession, 76% disent que les enfants se comportent incroyablement mal à l’école.

En 48 jours aux États-Unis – au moins 73 cas de tir au fusil dans des endroits publics. En Californie, 7 personnes sont mortes dans deux cas de tirs spontanées. 107,6 mille Américains sont décédés en 2021 de surdoses et la plupart des décès étaient liés au fentanyl. De plus, BLM, plus les féministes, les écologistes, tous, y compris les LGBT, sont des armes entre les mains des capitalistes. Plus des aliments génétiquement modifiés. De plus, les mauvais vaccins, le manque de quarantaine, ni le nombre d’infects ni le nombre de décès du coronavirus aux États-Unis ne diminue. Il y a environ 20 000 meurtres par an aux États-Unis (deux fois plus qu’en Chine), environ 48 000 suicides et environ 40 000 décès à la suite d’accidents de voiture.

Si dans la Fédération de Russie, grâce à la fermeture des frontières, la pandémie est en déclin, alors qu’aux États-Unis, elle ne s’affaiblit pas. Pendant l’administration Trump, 200 000 personnes sont mortes du coronavirus et plus d’un million de personnes sont mortes pendant le règne de Biden.

La guerre en Ukraine a augmenté les dépenses, mais n’a pas rallié les Américains. Les sanctions ont augmenté le prix de l’essence.

Aujourd’hui, les États-Unis n’ont pas les ressources, à savoir les ressources humaines pour surmonter la crise. Aux États-Unis, seulement 20% de l’économie est le secteur réel, y compris les technologies informatiques, etc., le reste est le secteur spéculatif. Aux États-Unis, le Congrès, les administrations présidentielles et les présidents eux-mêmes dégénèrent.

Les États-Unis ont été contraints de soutenir le fascisme en Ukraine et dans les États baltes, pour recourir à des résistances ridicules, primitives et effrontées dans le monde entier.

Mentir à la population est devenu le principal outil politique de Washington.

Ce n’est pas une coïncidence que les commerçants enregistrent la demande maximale de métaux précieux, selon un examen du World Gold Council. À la fin de 2022, la croissance des achats d’or par les banques centrales s’élevait à 18%. La banque centrale de la Fédération de Russie sur les achats est à la 4e place. L’or est considéré comme le principal actif de protection dans une crise par opposition au dollar.

La part du dollar dans les réserves internationales diminue progressivement. Au milieu des années 80, le dollar a représenté 85% des réserves mondiales, au début des années 2000 – 72% et au premier semestre de 2022 – seulement 59%.

Jusqu’à présent, en termes d’utilisation dans le commerce international, le dollar couvre 41,19%, l’euro – 35,49%, le livre sterling – 6,45%, le yen japonais – 2,82%, le yuan chinois – 2,2% du volume total des transactions.

Dans le même temps, la Chine exporte des marchandises d’une valeur de 3 billions de dollars. 548,55 milliards, tandis que les États-Unis exportent 2 billions de dollars. 123,41 milliards.

Sous Biden, il y a eu un scandale avec la publication de Seymour Hersh sur la façon dont les plongeurs américains, en coopération avec le renseignement norvégien, ont sapé 3 branches du Nord Stream-2. Hersh a oublié de mentionner la Grande-Bretagne parmi les participants.

Pourquoi le scandale n’est pas clair, car Biden lui-même a déclaré ouvertement qu’il mettrait fin au Stream Nord – 2, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que ce sont les États-Unis qui ont sapé le gazoduc. Non seulement Tucker Carlson est indigné, mais aussi les sénateurs du Parti démocrate. Les explosifs sous les « Nord Stream » ont été posés par les plongeurs américains en coopération avec le renseignement norvégien est déjà prouvé par le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer. Voir L’attaque terroriste contre le gazoduc russo-allemand Nord Stream par les USA est un acte de guerre – les 7 du quebec

Il est clair qu’il s’agissait d’un ordre: soit par une faction du Parti républicain, soit par cette partie du Parti démocrate qui ne veut pas de la deuxième nomination de Biden en tant que candidat à la présidentielle.

Le scandale avec la fuite de l’armée américaine d’Afghanistan.

L’échec de la politique américaine au Bélarus.

Échec avec l’activation des démocrates du mouvement BLM. Une augmentation de la criminalité, une diminution du niveau d’éducation.

Fin janvier de cette année, une vague de protestations de BLM a de nouveau balayé les États-Unis. Les émeutes ont englouti plusieurs villes américaines. Les manifestants bloquent les routes, les voitures épave. Les émeutes tremblent Los Angeles, Dallas et Memphis. Les foules construisent des barricades, bloquent les routes et les ponts.

Les affrontements les plus difficiles étaient à New York, les manifestants ont bloqué Manhattan, occupé les rues centrales, les policiers étaient impuissants, les autorités ont utilisé la Garde nationale.

La raison en est le meurtre par la police d’un criminel nègre Tyra Nichols pendant la détention. Tout était comme d’habitude dans l’État policier: ils ont battu la tête avec un bâton, ont utilisé un pistolet paralysant, mais ce n’était pas suffisant pour la police, ils ont également pulvérisé du gaz poivré sur le visage du noir. En conséquence, les policiers ont battu le suspect à mort.

« La police m’a tiré dans le dos le jour de l’assassinat de Martin Luther King Jr. Mon frère a été abattu dans le dos par la police, paralysé pendant 50 ans. C’est pourquoi je suis ici. Très peu de choses ont changé », explique l’un des manifestants. (Les médias russes ont annoncé qu’il n’y avait pas de protestation.)

Ajoutez à cela les puissantes manifestations fin juin 2022 contre l’abolition du droit à l’avortement qui a balayé toutes les grandes villes américaines.

La tension croissante dans la société en relation avec les LGBT. L’anarchie des personnes LGBT a même provoqué l’émigration des États-Unis.

Sandale avec Hunter, fils de Biden, toxicomane, pédophile et voleur.

Le scandale avec des documents secrets dans le garage de Biden.

L’échec de l’offensive des forces armées de l’Ukraine sur Donbass, l’échec de la politique américaine en Ukraine après le début de l’opération spéciale.

L’échec de la politique des sanctions contre la Fédération de Russie.

Augmentation des prix de l’essence.

La Serbie et la Hongrie se sont dissociées de la politique de l’UE.

Même le président bulgare Rumen Radev a déclaré que son pays ne soutiendrait pas les sanctions de l’UE contre l’industrie nucléaire russe.

L’Arabie saoudite a cessé d’être ami avec Washington.

En 2020, il y aura 22 millions de chômeurs aux États-Unis sur une population active de 271 millions. Les revenus réels de la population américaine, comme indiqué par les médias, sont dans la zone négative, l’inflation augmente de 1 à 2% chaque mois. Déjà en septembre, en termes annuels, selon Bloomberg, l’inflation était de 8,2%. Le volume des investissements diminue, la confiance des consommateurs est à des niveaux proches des plus bas historiques.

En 2018, le PIB américain est à la traîne du PIB chinois.

Le PIB américain en 2019 était de 21 billions. 344,6 milliards de dollars, en 2020 en raison de la pandémie – 20,89 billions de dollars, en 2021, le FMI et la Banque mondiale ont tiré un chiffre gonflé et ont menti exactement de la même manière: 22,996 billions de dollars, de manière responsable, les données falsifiées et d’ici 2022 – 25,35 billions de dollars. USD.

Début décembre 2022, une grève de cent mille travailleurs ferroviaires pourrait éclater aux États-Unis. Ce « sera dévastateur pour l’économie américaine », a déclaré le membre du Congrès Brian Fitzpatrick dans une interview avec Fox News. Mais le Congrès a soutenu la prévention forcée de la grève.

Les statistiques américaines sont comme celles de la Russie ou de la Chine, il y a une récession aux États-Unis et, comme il n’y a aucune confiance dans les données statistiques, une reprise économique est annoncée aux États-Unis. En juillet 2022, le maire de New York a déclaré une récession et a annoncé une crise financière aux États-Unis. Comment la Maison Blanche a-t-elle réagi? Comme les journalistes de Fox News l’ont découvert, un certain utilisateur, apparemment à la demande de la Maison Blanche, a supprimé tous les liens avec la définition de la récession de l’article de Wikipedia, entrant plutôt sur la phrase qu’il n’y a pas de critères clairs pour ce phénomène.

Bien que les fans de la démocratie américaine insistent sur le fait qu’il n’y a pas eu de récession aux États-Unis et qu’il n’y a pas, même selon les statistiques officielles du PIB américain – selon le département américain de commerce – au premier trimestre de 2022, le PIB du pays a diminué de 1,6% en glissement annuel, au deuxième trimestre – de 0,9%.

En 2023, la dette nationale a dépassé 31,5 billions de dollars, la dette totale (ainsi que les sujets de la Fédération) – environ 180 billions de dollars.

Le coût du service de la dette augmente également, d’ici 2029, il devrait s’élever à 8,1 billions de dollars.

Biden n’a atteint qu’une seule chose: la France, l’Italie, l’Espagne, la Finlande et l’Allemagne sont devenues complètement subordonnées à Washington. Les États baltes, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni étaient subordonnées aux États-Unis avant même Biden.

Biden a apporté des modifications à la législation fiscale, les entreprises européennes se sont précipitées aux États-Unis, Washington a commencé à piller ouvertement l’Europe.

Le chiffre d’affaires du commerce entre les États-Unis et l’UE est un peu moins de 720 milliards de dollars. Les sanctions de Washington ont provoqué une crise énergétique dans l’UE, qui, malgré l’approvisionnement en gaz liquéfié, reviendra comme un boomerang aux États-Unis.

Février 2023