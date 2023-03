La normalité et la moralité qu’on fabrique (Réinvente) à tous les dix ans. À coup de fausses crises, de catastrophes. On nous bombarde, zones courtes / zones longues, pour notre bien ?!?

Oui, notre bien. Votre compte en banque est moins garnit depuis trois ans. Et votre cheque de paye diminue chaque semaine? Bizarre, n’es pas? NOS gouvernements et nos bosses ont décidés de ne pas augmentés nos salaires.

Heureusement qu’on a des Fonds de Solidarités pour couvrir nos pertes ?!? Ces fonds gérés par NOS bosses syndicaux nous aident beaucoup?!? NOS représentants sont devenus, nos ennemis.

Il nous reste, la rue. Habillez-vous et allez voir par vous-même la pauvreté grandissante. Vous n’êtes pas seul. TOUT coute plus chère. Oui, le gouvernement va vous donner UN cheque. Mais il y a 12 mois dans une année! Que faire au mois de février à -40?

Surprise?!? Les camionneurs ont perdus à la court contrôlée par Trudeau. Il y en a qui trouvent ça normal, surtout certains citoyens de la ville raciste de Ottawa. Speak white or else ! Cette ville non accueillante. a assez ri de nous. On devrait déménager la Capitale du Canada dans une ville plus accueillante et BILINGUE, comme GATINEAU.

C’est possible, vous savez. Il s’agit d’annulez votre vote à chaque élection! Quoi de plus simple? Vendez votre télé et prenez des bons livres à la bibli. Pendant que c’est encore gratuit?!? Il y en a même qui détruisent leur téléphone intelligent car ce n’est pas vous qui le contrôler, mais lui!

Contentez-vous pas d’une vie fabriquée à la Legault où Gabriel-Nadeau Dubois. Vous savez, cette vie robotique et numérique, dont il faut s’éloigner! Achetez-vous une cravate et promenez-vous d’une église à l’autre à la recherche d’éclaircissement?!? Bonne chance.

Le problème c’est… nous!

John Mallette

Le Poète Prolétaire