LES ENFANTS VACCINÉS tombent malade? Et les souriants, bien payés, à la télé, nous disent que c’est normal ??? Réveillez-vous les parents. C’est VOS enfants! Pas ceux de Trudeau ou Legault ou… Pfizer.

Pourquoi personne ne descend dans la rue, avec leurs enfants malades? À l’hôpital, ils vont attrapés d’autres maladies. S’ils sont vaccinés ils sont plus en danger ! C’est la pire place. ÉVITEZ LES HÔPIAUX!

Le 11 décembre 2022, il y a eu une manif d’une centaine de parents, enfants et vieillards, à Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, qui a entraînée un imposant déploiement policier de Montréal et de la SQ. Pour protéger UN individu et sa propriété privé.

Il y avait plus de policiers armés que de manifestants non armés? Que se passe-t-il? La dictature continue. D’après nos leaders politiques, un manifestant est un terroriste. Donc, oublions la Charte des Droits et Libertés. C’est cela la nouvelle réalité. Entrez vous cela dans la tête : La police protège les riches. Vous les pauvres, vous n’êtes que des pions, des payeurs de taxes. Un agent de la paix, ça n’existe pas.

La manif c’était pour convertir un terrain vacant en parc pour les enfants. Et que vous êtes dangereux, vous autres!

