Le militarisme règne en maître sur l’Occident et sur l’Orient

Sur https://es.communia.blog/europa-guerra-2023. Traduction-commentaires

Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les transformations créées par le massacre dans toute l’Europe et dans le monde sont déjà structurelles et il n’y a pas de retour en arrière possible au sein du système capitaliste omnipotent.

LE BOUM DES ARMES

Après un an, il est clair que la guerre en Ukraine est une guerre entre l’OTAN et la Russie par procuration. L’État ukrainien déploie les soldats tandis que l’OTAN déploie les armes et indique les objectifs jusqu’à porter les instructions directement aux petites unités sur le terrain .

À ce jour, les États-Unis et leurs alliés européens ont transféré plus de 112 milliards d’euros d’armes et de munitions à l’armée ukrainienne, soit quatorze fois et demie le budget militaire espagnol ou deux fois et demie le budget militaire total de la France. Un mouvement d’une telle ampleur que les arsenaux de l’Otan commencent à s’épuiser . Ce qui est plus important : le rythme de consommation est si élevé que l’industrie américaine, grande bénéficiaire de la tuerie sur le terrain de l’OTAN, prétend n’avoir aujourd’hui aucune capacité à suivre . (Voir: Associated Press a reconnu des lacunes dans la guerre par procuration des États-Unis en Ukraine – les 7 du quebec).

Massacrer plus d’un demi-million de jeunes en un an a demandé un gros effort industriel de part et d’autre, mais ni l’un ni l’autre ne songe à autre chose qu’à redoubler d’effort. L’OTAN appelle ses membres à augmenter leurs budgets militaires pour suivre le rythme lorsque la campagne de printemps commencera. La France s’est déjà engagée à augmenter de 30 % ses budgets de défense , l’Allemagne atteindra 100 milliards d’euros en 2024 . (La troisième guerre mondiale est déjà en marche : LA 3e GUERRE MONDIALE A COMMENCÉ. L,ESCALADE EN UKRAINE (Emmanuel Todd) – les 7 du quebec).

DE L’AUGMENTATION DES DÉPENSES MILITAIRES AU MILITARISME

Ursula Von der Leyen présente son projet de transformer la Commission en un cartel de l’industrie européenne de l’armement lors de la conférence de Munich sur la sécurité

MILITARISME : En soi, une augmentation des dépenses militaires de l’État ne signifie pas le militarisme . Le militarisme est la subordination de la direction et des objectifs de l’ accumulation à la guerre ou à sa préparation. Mais à un certain point, il est impossible de suivre sans transformer grossièrement la structure productive. Et c’est le point que nous avons atteint un an plus tard. (Voir: Fin de partie en Ukraine-Russie: nouvelle partie – États-Unis contre États-Unis – contre Chine – les 7 du quebec.)

C’est évident dans la puissance la plus faible, la Russie , où une bonne partie du tissu industriel devient une industrie de soutien et où même la politique énergétique est guidée par des intérêts de guerre . (Voir: L’Ukraine coule. Les élites occidentales s’en sortent-elles? (RAND – Withney) – les 7 du quebec).

Mais dans l’UE, ce n’est pas différent. Ce n’est pas seulement que la Commission européenne aspire désormais à devenir le coordinateur d’un gigantesque cartel européen des industries militaires . Quand Macron appelle à investir massivement dans l’industrie de l’armement, tout le monde comprend que c’est au prix d’usages alternatifs du capital. Certes, les Verts allemands, devenus le fer de lance du militarisme, sont clairs : il faut à tout prix augmenter la taille de l’industrie militaire, en mettant toute la viande (humaine) à la broche. (Voir: Black-out total en Europe sur le scandaleux sabotage de Nord Stream par les États-Unis! – les 7 du quebec.)

Mais la création d’un circuit d’accumulation dédié à la production de guerre et garanti par les États au prix de nouveaux impôts et proposant la fin de l’universalité des services publics , n’est pas la seule expression de cette transformation structurelle et générale du capitalisme en Europe et dans le monde pour la guerre. (Voir: Fin de partie en Ukraine-Russie: nouvelle partie – États-Unis contre États-Unis – contre Chine – les 7 du quebec).

Les nouvelles tendances du grand capital, comme le boom des investissements dans les technologies nucléaires ou l’agriculture ultra-intensive répondent à la même chose. Et ne parlons même pas de développement technologique de pointe. L’ IA, testée massivement pour la première fois dans cette guerre , voit son développement de plus en plus soumis au cours de l’industrie militaire . Les technologies quantiques, quant à elles, évoluent vers la création d’un système global et ultra-précis de contrôle permanent et de surveillance .

LA PERSPECTIVE : LA SOCIALISATION CROISSANTE DE LA GUERRE

Le coût du militarisme pour la société est stupéfiant. C’est pourquoi la tendance presque immédiate est leur socialisation imposée par l’État « démocratique bourgeois »…voilà l’une des bases du fascisme dont le couffin est la pseudo démocratie populiste de gauche comme de droite.

La forme la plus évidente de cette socialisation continue est le retour du service militaire. Les premières annonces vont commencé bientôt . Quelques mois plus tard , le Danemark s’apprête à instaurer le service militaire obligatoire pour les femmes et l’Allemagne le conditionne à l’extension de la guerre au-delà de 2024 , c’est-à-dire au fait que la guerre se déroule selon les prévisions stratégiques américaines. (Voir: L’attaque terroriste contre le gazoduc russo-allemand Nord Stream par les USA est un acte de guerre – les 7 du quebec).

Mais ce n’est pas la seule façon de socialiser la guerre à venir. De la transformation des autoroutes et des routes – l’UE sauve un plan de 2018 pour les adapter aux chars lourds allemands – à la nourriture, le militarisme (gauchiste et droitiste) façonne déjà tout ce qui nous entoure.

Mais la socialisation de l’effort de guerre signifie, avant tout, une augmentation progressive du contrôle et de l’exploitation des travailleurs… ce qui implique de dissoudre les emprises légales qui existent encore et de neutraliser toute forme de riposte collective.

(Voir: Ne pas laisser à l’extrême droite et aux fauteurs de guerre pro-Ukraine ou pro-Russie la lutte contre les guerres – les 7 du quebec). En ce sens, une fois de plus, le capital national le plus faible marque l’horizon. Qu’ils le disent aux travailleurs ukrainiens, qui souffrent d’une nouvelle loi du travail qui met fin aux conventions collectives de 70 % des travailleurs et militarise la main-d’œuvre. Ou aux Russes qui peuvent être poursuivis pour sabotage en cas de retard dans les livraisons de matériels réclamés par l’armée. (Voir: Où en est la situation générale aux États-Unis? – les 7 du quebec).

LE CAPITAL, VOTRE SALAIRE ET LE MILITARISME

Le capital espagnol sort de sa crise de rentabilité en aspirant les revenus du travail

Au niveau de chaque capital national, le militarisme canalise la réduction des revenus des travailleurs vers les dividendes du grand capital . Pour cette raison, dans des économies qui frôlent la récession et où les salaires n’ont cessé de perdre du pouvoir d’achat depuis le début de la guerre, les entreprises cotées en bourse peuvent faire grimper leurs dividendes de 53% . (Voir: L’effondrement du dollar est en cours – L’Arabie Saoudite signale la fin du statut du pétrodollar – les 7 du quebec).

Pour cette raison, militarisme et Pacte vert se nourrissent mutuellement , utilisant essentiellement des mécanismes similaires et se nourrissant des mêmes rentes : celles générées par la dévalorisation de notre travail.

D’où viennent les sacrifices annoncés par Sánchez, Scholz et Macron et où sont-ils allés? Un an plus tard, la réponse est simple : ils sont sortis de notre capacité de consommation et sont allés vers les entreprises les plus capitalisées et notamment vers la banque , l’énergie et l’industrie militaire . (Voir: Deux architectures rivales s’affrontent diplomatiquement et militairement de l’Est à l’Ouest – les 7 du quebec).

COMMENT FAIRE FACE AU MILITARISME ?