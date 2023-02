Quelques liens intéressants sur la guerre en Ukraine

L’été dernier, la Direction générale de l’industrie de défense et de l’espace de la Commission européenne a sélectionné 61 projets de recherche et développement dans le domaine de la défense dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED). Ces projets vont bénéficier d’un soutien financier de 1,2 milliard d’euros. Deux sélections de la DG DEFIS ont interpelé : GE Avio pour le projet NEUMANN (moteur) et le groupe espagnol Sener pour HYDEF (hypersonique). Par Jean Fournet, président d’EuroDéfense France, Olivier Gras, secrétaire général, ainsi que Patrick Bellouard, Jean-Charles Boulat, Jean-Paul Perruche, Philippe Roger et Denis Verret, membres du bureau d’EuroDéfense France.