Partenariat sino-iranien : Un nouvel ordre mondial se forme

Le réputé journaliste brésilien Pepe Escobar met sa plume acerbe à contribution pour servir la cause du Bloc impérialiste du Pacifique (Chine-Russie-Iran) contre le bloc impérialiste Atlantique dirigé par la déjà vieille Amérique sur son déclin hégémonique. Le prétexte lui est fourni par la signature d’une vingtaine d’accords de coopération entre la puissance chinoise – prétendante à l’hégémonie – et l’Iran cobelligérante dans la guerre de l’Amérique au Moyen-Orient. Si l’on peut déjà conclure à la défaite totale de la superpuissance Yankee dans ses multiples guerres d’agression au Moyen-Orient, et envisager sa défaite dans sa guerre en Ukraine Le front ukrainien est-il sur le point de s’effondrer? – les 7 du quebec, il en va autrement dans sa guerre « taïwanaise » dans le Pacifique ou l’affrontement militaire ouvert et global entre les deux superpuissances capitalistes (Chine-USA) commence à peine. L’ essayiste Escobar affirme que cette rencontre au sommet Chine-Iran marque « L’amorce et l’épicentre du nouvel ordre mondial, en Asie ». La constitution d’un nouveau bloc impérialiste agressif en Asie, en opposition à l’ancien bloc impérialiste américain génocidaire ne constitue pas un « Nouvel Ordre Mondial » ni sur le plan économique, ni sur les plans politique, social, culturel ou idéologique. Pas plus que la rencontre incongrue de soixante pays semicoloniaux disparates, dépendants, intégrés à l’économie de marché capitaliste (sous la tutelle d’une puissance ou d’une autre), des pays prétendument « non alignés« , ne peut accoucher d’un « nouvel ordre économique mondial« . Le sommet des pays du Sud – l’utopique renaissance du sommet des « non-alignés » tous alignés…!? – les 7 du quebec.

Le journaliste Escobar présente ci-dessous les bases de l’évolution et de la consolidation de la Nouvelle Alliance impérialiste du Pacifique autour de la Chine, de l‘Iran, de la Russie et possiblement autour de l’Inde, ce dont nous doutons cependant. « Unipolarité » et « multipolarité » ne sont que sophisme et rhétorique de la part des prétendants au trône impérial. Sous le mode de production capitaliste les forces centrifuges de la concurrence commerciale pousse à la « multipolarité », tandis que les forces centripètes de la finance pousse à la concentration…à « l’unipolarité ». La Chine émergente et « multipolaire » aujourd’hui sera « unipolaire » au cours de sa phase hégémonique à venir.