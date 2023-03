Épreuve de force en Ukraine. Les États-Unis font la guerre pour préserver leur puissance déclinante

Ces documents indiquent clairement que les États-Unis considèrent l’essor économique de la Chine comme une menace existentielle, à laquelle il faut répondre par la menace de la force militaire. Les États-Unis considèrent l’assujettissement de la Russie comme un tremplin critique vers le conflit avec la Chine. (« Le document de stratégie nationale du Pentagone cible la Chine », Andre Damon, World Socialist Web Site)

Ces deux extraits ne sont en aucun cas un résumé complet des objectifs de la politique étrangère américaine, mais ils sont une esquisse miniature assez efficace. Conclusion : la guerre dans la petite Ukraine ne concerne pas l’Ukraine. Les objectifs stratégiques clairement articulés de l’Amérique sont les suivants : affaiblir la Russie, renverser son dirigeant, prendre le contrôle de ses vastes ressources naturelles et passer à contenir la Chine. En termes simples, l’escalade de l’agression de Washington en Ukraine est un Ave Maria visant à contenir les centres émergents du pouvoir économique afin de préserver sa position déclinante dans l’ordre mondial.

C’est le match d’échecs géopolitique qui se joue sous le couvert d’une « guerre contre l’agression non provoquée de la Russie ». Les gens ne devraient pas être trompés par cette tromperie absurde. Cette guerre a été concoctée comme une tentative désespérée pour les États-Unis de défendre leur hégémonie mondiale vacillante. C’est ce qu’est vraiment l’Ukraine. C’est un affrontement entre les oligarques occidentaux bellicistes qui ont la mainmise sur les médias et l’establishment politique américains et les économies émergentes qui utilisent le système de marché pour relier leurs ressources et leurs produits manufacturés aux pays du monde entier grâce à des infrastructures « à grande vitesse » et au développement coopératif.

Donc, la question que tout le monde doit se poser est la suivante: voulez-vous voir plus d’intégration économique, des prix plus bas, plus de prospérité partagée et moins de guerre ou encore 80 ans de sanctions onéreuses et arbitraires, de révolutions codées par couleur, d’opérations de changement de régime, d’interventions génocidaires et de guerre aux armes biologiques (Covid-19)? Que voulez-vous?

Peut-être êtes-vous l’un des millions d’Américains qui croient que la Chine est un ennemi des États-Unis. Peut-être ignorez-vous également le rôle que les États-Unis ont joué dans la création de la Chine moderne. Voici une question pour vous: les entreprises américaines et occidentales ont-elles déménagé leurs opérations en masse en Chine pour échapper aux coûts élevés de production aux États-Unis?

Réponse – Oui, ils l’ont fait.

Et, ont-ils trahi les travailleurs américains parce qu’ils ne voulaient pas qu’un salaire équitable interfère avec leur profit excessif ?

réponse – Oui.

Et ont-ils délocalisé leurs entreprises, externalisé la fabrication de leurs produits et fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se faire gagnants tout en privant les travailleurs américains de la possibilité de gagner un salaire décent afin qu’ils puissent mettre de la nourriture sur la table?

réponse– Ils l’ont certainement fait.

Alors, qui est réellement responsable de la montée de la Chine ?

Réponse – Les entreprises occidentales sont responsables. Si les Américains veulent blâmer quelqu’un, blâmez-le!

Mais maintenant, les mandarins d’entreprise et d’autres élites sont mécontents de la Chine parce que la Chine ne leur permettra pas de prendre le contrôle de leurs marchés, de leur système financier et de leur monnaie comme ils l’ont fait en Amérique. Alors maintenant, ces mêmes sociétés impitoyables veulent que nous menions une guerre contre le monstre qu’elles ont créé ?

Voyez-vous cela? Pouvez-vous voir que les provocations incessantes contre la Chine n’ont rien à voir avec la sécurité nationale américaine ou les intérêts américains. Nous sommes menés par le bout du nez pour nous battre et mourir pour les cadres d’oligarques occidentaux voraces qui se sont installés en Chine comme prochaine cible de leur grande opération de pillage.

Mais oublions le passé pendant une minute et concentrons-nous sur l’avenir, après tout, c’est ce qui compte vraiment, non?

Eh bien, quel pays a une vision plus « positive » de l’avenir : la Chine ou les États-Unis ?

Avez-vous déjà entendu parler de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », le plan d’infrastructure massif de plusieurs milliards de dollars qui est la pièce maîtresse de la politique étrangère de la Chine? Il s’agit du plus grand programme d’infrastructure de l’histoire et plus de 150 pays ont déjà investi dans ce plan. Il s’agit d’un projet axé sur le développement visant à accroître la connectivité par le biais de trains à grande vitesse, de voies maritimes et de ports, de gratte-ciel, de chemins de fer, de routes, de ponts, d’aéroports, de barrages, de centrales électriques et de tunnels ferroviaires. En augmentant la vitesse des voyages, les produits et les marchandises de la Chine arriveront plus rapidement sur les marchés, générant une plus grande prospérité pour elle-même et pour les autres pays concernés. Et, gardez à l’esprit que la BRI reliera les pays du monde entier dans un système à grande vitesse qui n’obligera pas ses participants à suivre un modèle économique spécifique dicté par Pékin. En d’autres termes, l’initiative « la Ceinture et la Route » est une économie de marché libre sans politique. C’est une situation « gagnant-gagnant » pour tous, une garantie de prospérité mutuelle en l’absence de manipulation politique, de coercition ou d’exploitation.

Les oligarques vénaux qui dirigent les États-Unis ne peuvent même pas imaginer un projet de cette envergure ou de ce potentiel. En fait, ils ne peuvent même pas amasser assez d’argent pour garder les trains sur les rails en Amérique. Les profits que ces parasites milliardaires tirent de leurs activités proviennent invariablement des rachats d’actions, de l’évasion fiscale et d’autres tours de passe-passe, escroqueries à la Ponzi qui ne profitent à personne et ne font que transférer une plus grande partie de la richesse de la nation dans leurs propres comptes bancaires gonflés. Bien sûr, arnaquer le pays serait déjà assez grave, mais nous voyons maintenant comment cette même classe de mécréants s’est installée sur la santé publique comme moyen d’amplifier leur pouvoir politique afin qu’ils puissent imposer des mesures répressives d’État policier qui restreignent considérablement la liberté de toute la population. En bref, ils veulent un contrôle social absolu et ils ne vont pas relâcher jusqu’à ce qu’ils l’obtiennent.

Où est la « vision positive » dans ce comportement ?

Il n’y en a pas. L’Amérique était un pays d’idées, d’idéaux et de vision. Maintenant, c’est un centre de détension dirigé par des oligarques dans lequel tout espoir pour l’avenir a été impitoyablement éteint par une poignée de milliardaires mercenaires.

Au moins, dans le cas de la Chine, nous pouvons imaginer un monde meilleur, plus prospère, interconnecté et plus accessible à tous. Mais qu’en est-il des États-Unis? Sommes-nous censés croire que mener une guerre en Europe de l’Est va améliorer nos vies? Sommes-nous censés croire que la seule façon de « rester au sommet » est de pousser tout le monde vers le bas ? Sommes-nous censés haïr la Chine et la Russie alors même que notre propre gouvernement diabolise 80 millions d’entre nous pour avoir voté pour le mauvais candidat présidentiel ou pour ne pas soutenir les terroristes qui brûlent et pillent nos villes ou parce que nous croyons que les habitants de la Palestine orientale méritent plus notre soutien et notre aide que les troupes d’assaut nazies à Kiev ?

Le fait est que nos dirigeants ne peuvent pas imaginer consacrer des ressources publiques à un projet d’infrastructure géant interconnecté comme la BRI, car cela signifierait moins de lucre pour eux-mêmes. Donc, ils ont décidé de le détruire tout comme ils ont détruit Nord Stream. Il suffit de lire les revues de presse sur ce projet révolutionnaire. Les journalistes occidentaux ne peuvent pas trouver un « bon mot » à dire à ce sujet. Une vaste zone du centre de l’Amérique a été diaboliquement bombardée de chlorure de vinyle, d’acrylate de butyle et d’isobutylène, mais les médias occidentaux préfèrent critiquer l’ambitieux projet de la Chine BRI plutôt que de demander des comptes à leurs payeurs. Allez comprendre.

La même règle s’applique à la Russie. L’équipe Biden et ses riches alliés ne veulent pas de relations plus étroites entre l’Allemagne et la Russie parce que des relations plus étroites signifient plus de prospérité pour les deux pays, et Washington ne peut pas avoir cela, c’est pourquoi ils ont fait sauter le pipeline qui était la bouée de sauvetage de l’Allemagne vers du carburant bon marché. C’est ainsi que Washington a résolu le problème. Cela a poussé l’Allemagne et la Russie vers le bas afin que les États-Unis puissent rester au sommet. Qui ne voit pas cela?

En revanche, l’initiative « la Ceinture et la Route » offre une vision positive de l’avenir, une idée que la majorité du monde soutient. Il nous met sur la voie d’un monde interconnecté dans lequel les gens peuvent élever leur niveau de vie, apporter une contribution significative à leurs communautés et profiter de leur propre culture et traditions sans craindre d’être sanctionnés, incarcérés ou bombardés à mort. Voici un extrait du Global Times chinois :

L’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) proposée par la Chine est déjà devenue un bien public international bien accueilli et une plate-forme importante pour la coopération internationale. « La BRI transcende la mentalité dépassée des jeux géopolitiques et a créé un nouveau modèle de coopération internationale. Il ne s’agit pas d’un groupe exclusif qui exclut d’autres participants, mais d’une plate-forme de coopération ouverte et inclusive. Ce n’est pas seulement l’effort solo de la Chine, mais une symphonie interprétée par tous les pays participants. Depuis que l’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) a été proposée en 2013, l’initiative a toujours été axée sur le développement, et des efforts constants ont été déployés pour s’assurer qu’elle est de haut niveau, durable et centrée sur les personnes. En août, le commerce de marchandises de la Chine avec les pays participant à la BRI avait atteint environ 12 140 milliards de dollars et les investissements directs non financiers du pays dans ces pays dépassaient les 2021 milliards de dollars. … Fin 43, les entreprises chinoises avaient investi 340 milliards de dollars dans la construction de zones de coopération économique et commerciale dans les pays de la BRI, créant plus de 000 <> emplois locaux, selon les données officielles. La Chine est ouverte à la participation d’autres pays et régions à la BRI et envisage de se connecter aux initiatives d’infrastructure proposées par d’autres pays pour fournir davantage de biens publics de bonne qualité au monde. La Chine espère s’associer à tous ses partenaires pour faire progresser le développement de haute qualité … soulignant que la Chine vise à rechercher une connexion mondiale plutôt qu’une fragmentation, à s’ouvrir mutuellement plutôt qu’à fermer des portes, à intégrer mutuellement plutôt que des jeux à somme nulle. (« La BRI reste ouverte, inclusive pour tous, transcende la mentalité dépassée des jeux géopolitiques », Global Times)

Quel est le projet mené par les États-Unis qui rivalise avec l’initiative Belt and Road ?

Il n’y en a pas. Les États-Unis allouent plus de 1 <> milliards de dollars par an pour l’armement meurtrier et la guerre, et des milliards de plus pour renflouer les banksters de Wall Street, et des milliards de plus pour fermer toutes les entreprises à travers le pays qui ont été forcées de se conformer aux diktats des élites milliardaires qui voulaient injecter à la population leur lisier toxique. mais zéro pour tout projet d’infrastructure mondiale qui rapprocherait pacifiquement les peuples du monde grâce au commerce et aux loisirs.

Personne ne dit que la Chine est parfaite, du moins, je ne le suis pas. Je ne veux pas non plus vivre en Chine. Je ne. Je suis Américain et j’ai l’intention de mourir ici.

Mais je ne suis pas aveugle. Il est facile de voir que cette guerre avec la Russie n’a rien à voir avec une « agression non provoquée ». Ce n’est qu’un écran de fumée qui est utilisé pour dissimuler le véritable objectif, qui est de préserver l’hégémonie mondiale de l’Amérique. Ce que nous devons faire maintenant, c’est analyser honnêtement « ce qui se passe » ; essayez de comprendre « pourquoi cela se produit », puis, déterminez quel sera le résultat si les États-Unis l’emportent. En d’autres termes, voulons-nous perpétuer un système contrôlé par les oligarques qui écrase la Russie, contient la Chine, prive l’Europe de l’énergie dont elle a besoin, sabote le plan d’infrastructure de « la Ceinture et la Route » et renforce les mêmes politiques ratées qui nous ont amené l’Afghanistan, la Libye, la Syrie et l’Irak ?

Est-ce ce que nous voulons? Voulez-VOUS cela?

Le peuple américain veut que son gouvernement coopère avec d’autres nations afin de créer un monde plus prospère et plus pacifique. Ils ne veulent pas d’un nouvel ordre mondial et ils ne veulent certainement pas d’une troisième guerre mondiale.