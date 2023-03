Les sanctions économiques des puissances occidentales contre la Russie = l’échec

Fin janvier, la publication du rapport prévisionnel annuel du Fonds Monétaire International pour 2023 comportait une information qui a surpris à bien des égards : l’institution prévoit désormais que l’économie russe, au lieu de continuer à se contracter, se mettra à croître de 0,3 pour cent en 2023. Pour se faire une idée, il s’agit d’un niveau de croissance supérieur à celui de l’Allemagne ou encore du Royaume-Uni

Il s’agit également de chiffres qui illustrent à quel point l’effondrement de l’économie russe n’a pas eu lieu, en dépit de prévisions catastrophistes émises par l’OCDE ou par la Banque mondiale.

Après un an de guerre en Ukraine et un an de guerre économique contre la Russie en guise de représailles pour ses actions belliqueuses, comment est-il possible que le FMI lui-même ait changé ses prévisions aussi rapidement et radicalement ?

source : Libre & Riche