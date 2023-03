EN UKRAINE QUI A ATTAQUÉ QUI, SANS RAISON ?

Ce texte est disponible en anglais ici: WHO ATTACKED WHOM WITHOUT ANY REASON

Par Boris Ikhlov, 26.2.2023. Moscou.

L’opération spéciale des troupes russes a commencé le 24 février 2022.

Depuis 1945, les services spéciaux des pays de l’OTAN ont cultivé des sentiments antirusses en Ukraine. ETATS-UNIS, France, Grande-Bretagne, Allemagne ont réchauffé sur leur coeur les restes des gangs Bandera qui ont combattu aux côtés d’Hitler. Après l’effondrement de l’URSS (1991), la CIA a envoyé en Ukraine l’épouse de l’un des dirigeants de Bandera, Stetsko, et les néo-Bandera (NAZI) formés par des instructeurs de l’OTAN.

En 2014, les États-Unis ont inspiré un coup d’État de Bandera en Ukraine et un régime fasciste a été établi dans le pays. Le rôle des Juifs dans l’Allemagne hitlérienne – est passé aux Russes en Ukraine nazifiés. Dans le même temps, Israël a aidé les fascistes ukrainiens de toutes les manières possibles.

Pendant 8 ans après la signature des accords de Minsk, les troupes ukrainiennes ont tiré de l’artillerie sur des quartiers paisibles des villes des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, tuant des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Bien sûr, Moscou a fait de son mieux pour aider Washington, Bruxelles et Kiev à étouffer le soulèvement antifasciste dans le Donbass. Pendant la guerre de 2014-2015, la Russie a fourni à l’armée ukrainienne tout le nécessaire, carburant pour véhicules blindés, composants pour MLRS, moteurs diesel pour chars, camions militaires, etc.

Mais en 2021, la situation a radicalement changé. Et ce ne sont pas seulement les laboratoires américains sur le territoire ukrainien qui ont produit des armes biologiques. Ce n’est pas seulement que les États-Unis bombardent l’Ukraine d’armes depuis 8 ans. Ce n’est pas seulement que la bande fasciste ukrainienne aspire à rejoindre l’OTAN, dans ce scénario, le temps de vol vers Moscou pour les missiles balistiques américains serait réduit à 6 minutes…ce qui constitue une menace pour l’État russe.

En août 2021, les forces armées ukrainiennes ont violé l’accord de cessez-le-feu 5939 fois (dont 1708 explosions). En septembre 2021 – 7908 (1530 explosions), en octobre – 10 030 (2332 explosions), en novembre – 15 925 (4744 explosions), en décembre – 11 231 (2931 explosions), en janvier 2022 – 6331 (1898 explosions).

Le 15 février, l’OSCE a enregistré 41 violations par Kiev du cessez-le-feu. Les troupes ukrainiennes ont commencé un bombardement d’artillerie actif du Donbass.

16 février – 76 infractions 17 février – 316 18 février – 654 19 février – 1688 20-21 février – 2026 22 février – 1484.

En février 2022 – 13 501 infractions (8022 explosions, presque deux fois plus qu’en novembre 2021).

C’est-à-dire qu’il y avait une préparation d’artillerie pour une agression à grande échelle.

Tout cela, c’est la mort d’enfants, de femmes et de personnes âgées ukrainiennes par des troupes ukrainiennes.

Le 18 février, les Forces armées ukrainiennes (AFU) ont attaqué la zone de l’usine Styrol près de la ville de Horlivka dans la République populaire de Donetsk. Le 19 février à 4 heures du matin, à la périphérie du village Mityakinskaya Tarasovsky, district de la région de Rostov (Russie), à 2 km de la frontière, un obus venu d’Ukraine a explosé. Vers 13 heures, dans la ferme Manotsky du même district, un obus du même côté a détruit un bâtiment de ferme. Le comité d’enquête de la Russie a ouvert une affaire « sur le fait du bombardement du territoire frontalier de la région de Rostov ».

Plus près du début des actions des troupes russes, les groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance (DRG) commencent à se battre, perçant sur des véhicules blindés profondément dans la défense des républiques du Donbass.

Le 20 février, près du village de Pionerskoye près de Lougansk, l’AFU a tenté de percer la défense de l’armée de la LPR avec le forçage des Seversky Donets. Au cours de la bataille, 5 maisons ont été détruites, deux civils ont été tués.

Le 21 février, l’un des DRG ukrainiens s’est engagé dans une bataille avec les troupes russes, atteignant la frontière russe et attaquant les gardes-frontières locaux, où il a été détruit avec le véhicule de combat d’infanterie.

Dans le même temps, la DRG ukrainienne est appuyée par l’artillerie, qui détruit le poste frontière russe.

Pour tout État respectueux, de tels événements sont une raison, sinon de guerre, du moins de mesures de représailles très graves.

Le 21 février, jour de la reconnaissance de l’indépendance de la RPL et de la RPD, elle a présenté un ultimatum à l’Ukraine : retirer immédiatement ses troupes et arrêter de facto l’offensive des Forces armées ukrainiennes.

Cela a été suivi par le refus de l’Ukraine et des États-Unis de toute négociation et garantie.

La Russie a suspendu le nouveau traité sur les armes stratégiques offensives. « Regardez à quel point la Russie est agressive, menaçante avec des armes nucléaires ! » – les médias américains et européens se sont lamentés de toutes manières.

Mais pourquoi la Russie devrait-elle suivre le traité si les États-Unis le violent constamment ?

Alors que Moscou était obligée d’informer Washington de tous les mouvements d‘ICBM, les États-Unis ont retiré une partie importante de leurs armes de missiles stratégiques de la surveillance. Washington les a déclarés convertis ou renommés afin qu’ils ne relèvent plus des définitions contractuelles.

Deuxièmement, les États-Unis ont violé les procédures d’inspection standard. À la suite des restrictions anti-russes imposées par Washington, la capacité de la Russie à mener des inspections aux États-Unis sans entrave a été bloquée, ce qui a créé des avantages unilatéraux évidents pour la partie américaine.

L’URSS a expulsé l’OTAN de la Corée du Nord, du Vietnam et de Cuba, les avions soviétiques MiG-29 ont arrêté l’agression d’Israël.

Les États-Unis n’ont pas réussi à vaincre la Syrie avec le soutien de la Russie, ils n’ont pas réussi à vaincre l’Afghanistan sans aucun soutien de la Russie. Est-ce que quelqu’un pense vraiment que l’OTAN est capable de vaincre la Russie ?

L’histoire se répète, disait Hegel. Sous forme de farce, ajouta Marx. Le plus drôle, c’est que le sixième est Biden. Après Mamai, le roi Sigismond de Pologne, le roi Charles XII de Suède, Napoléon et Hitler. Nous rirons, à moins que le Parti démocrate américain ne déclenche une guerre nucléaire.

Jusqu’à présent, le président de l’état-major interarmées américain, Mark Milley, a déclaré qu’il était impossible de rendre la Crimée à l’Ukraine…en effet.

Boris Ikhlov, 26.2.2023. Moscou.