France – GiletJauniser le 7 mars 2023 et les jours suivants (vidéo 3’)

La révolution ne sera pas télévisée ! vidéos de la télé sur le 7 mars 2023:

Aux origines du wokisme et de la cancel culture

Ces conneries ont commencé il y a bien longtemps quand il est devenu impoli de ne pas remplacer certains mots ou certaines expressions par d’autres. « Sourd » remplacé par « mal entendant » « Aveugle » remplacé par « mal voyant » « Handicapé » par je sais plus quoi « femme de ménage » par « technicienne de surface ». Etc. On peut avoir l’impression que c’est arrivé progressivement depuis 40 ans (on est en 2023) par peur de nommer les choses. Comme si les nommer les rendait plus réelle encore ; ou, plutôt, comme si l’on voulait les cacher. Comme si ne pas les nommer permettait de les cacher alors qu’elles sont visibles aux yeux de tous. Heureusement, les enfants seront toujours là pour dire : « le roi est nu » ! Mais, pourquoi vouloir cacher les choses ? par peur de la mort ? La mort est la première chose naturelle qu’on a voulu cacher. « Il est mort » remplacé par « il est parti » Les origines du wokisme datent donc de bien avant les quarante ans dont je parlais au début ! C’est quand la mort a cessé d’être vue comme un phénomène naturel que tout s’est enclenché. _______________________________ Palestine – Les colons commettent un pogrom à Huwara (vidéo): http://mai68.org/spip2/spip.php?article14421

Nuit de cristal à HuwaraVue générale sur les nombreux foyers d’incendies déclenchés par les colons dans la ville palestinienne de Huwara la nuit du 26 février 2023

CAPJPO-EuroPalestiine, 26 février 2023 :

Les hordes de colons qui ont déferlé sur la ville d’Huwwara au sud de Naplouse, où deux d’entre eux ont été tués plus tôt dans la journée, ont mis la ville palestinienne et ses environs à feu et à sang, tuant d’une balle dans le ventre un secouriste palestinien, blessant et lynchant des centaines de personnes, incendiant plus d’une vingtaine de maisons, voitures et boutiques palestiniennes.

Sècheresse – Cet été « on » nous a dit qu’elle était due à la chaleur trop forte. Cet hiver, ils vont nous sortir quoi ?

L’hiver est très froid en ce moment (1er mars 2023) et il y a quand même une grande sécheresse digne de cet été. Cela prouve que leur hypothèse d’une chaleur excessive expliquant la sécheresse de l’été ne tient pas debout. On aurait pu s’en douter : en Thaïlande, l’été, il fait bien plus chaud qu’en France et ça n’empêche vraiment pas la pluie. À leur explication fallacieuse destinée à faire peur au gens avec le réchauffement climatique, je préfère l’hypothèse de la pollution des mers :

