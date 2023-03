Catastrophe: Portland est-il le futur de l’Occident?

Par Michael Snyder

____C’est un lieu commun aujourd’hui d’évoquer la situation catastrophique de nombreuses villes des États-Unis. Pour autant, une visite un peu plus détaillée de l’une d’entre elles n’est pas inutile. Voici alors, dans son style apocalyptique habituel, une description de Portland, Oregon, par Michael Snyder.

Ce que l’on voit, c’est la transmutation inéluctable d’une métropole en un immense bidonville urbain, avec le caractère d’une sorte d’asile psychiatrique et de centre d’intoxication (et non de désintoxication). L’économie de la ville est fracassée, et avec elle sa vie culturelle et son tissu social. Rien n’arrête cette évolution dans la mesure où la direction de la ville est de plus en plus choisie par des masses de manœuvre contrôlées par des groupes ultra-gauchistes et sociétaux sans programme politique alternatif ou constructif, qui ont pris le contrôle du processus de vote et des budgets municipaux.

Si toutes les grandes villes sont pressées par cette dynamique dégénérative, les administrations démocrates sont de loin les plus actives dans cette évolution qu’elles accueillent presqu’avec enthousiasme, et particulièrement la côte Ouest (les États de Washington, de l’Oregon et de la Californie). Des processus de sécession sont en cours avec des parties échappant à cette dynamique (des comtés de l’Est de l’Oregon voulant être intégrés dans un ‘Greater Idaho’). D’un certain point de vue, l’évolution ainsi constatée rappelle, dans le style de l’américanisme, l’évolution des pays de l’ex-URSS, essentiellement la Russie, après 1991, mais sans espoir d’une reprise en main par la centralisation en raison de la fragmentation et de la corruption du pouvoir central de Washington.

D’un certain point de vue, Portland est bien “notre avenir”, mais jusqu’à un certain point où il devrait en différer complètement. Ce qui est caractéristique de ces villes aux USA, essentiellement sinon exclusivement des villes démocrates avec un pouvoir “progressiste”, c’est la complète absence de débat politique au bénéfice d’une corruption psychologique totale. On préfère parler de “corruption psychologique” que d’orientation politique, alors que règnent le wokenisme Voir: Le Wokisme: doit-on s’en inquiéter ? Le « Wokisme » est une secte petite bourgeoise! – les 7 du quebec et toutes ses branches les plus absurdes.

Cette corruption psychologique est marquée par le plus complet nihilisme, que l’on peut aussi qualifier de folie, lorsqu’on constate qu’aucun redressement n’est possible. (Portland a été marquée par les manifestations BLM et anarchistes de 2020 et ce climat n’a pas disparu, au contraire il a proliféré pour devenir endémique.)

L’autre caractéristique est la complète impunité de ce pouvoir fou au niveau local. Normalement, le pouvoir fédéral pourrait et devrait intervenir dans nombre de cas, et ainsi obliger les pouvoirs locaux à une plus grande autorité. Mais il s’agit de villes démocrates extrémistes et l’on sait que le pouvoir fédéral, sous la forme de sa bureaucratie de la justice et de ses polices, est totalement pénétré par le “gauchisme sociétal” et l’antitrumpisme (cas du FBI, notamment) depuis l’élection de 2016 et le ‘Russiagate’. Il en découle qu’aucune action sérieuse n’est exercée dans ces villes dévastée par la drogue, la délinquance, l’insécurité, la manipulation idéologique de la justice, etc. La rupture entre les villes et les États démocrates et républicains est beaucoup plus importante que des chiffres de chômage différents. Il s’agit de versions édulcorée d’auto-nettoyage sociétaux, de sécession de facto, d’émigration d’un État à un autre, etc… Et, au-dessus de tout cela, il s’agit, par connivence (avec les démocrates) ou par hostilité (avec les républicains) d’une perte d’autorité du pouvoir central.

La côte Ouest (Oregon, Washington, Californie) est devenu une sorte d’entité utopique et catastrophique avec quelques ilots d’américanisme restants (Hollywood, par exemple). La seule issue qui pourrait modifier cette situation serait une pression conservatrice organisée qui naîtrait en échappant à la récupération du Système, avec l’éventuelle complicité du Mexique, chez les Latinos dont le nombre augmente sans cesse (immigration) et qui sont d’ores et déjà, démographiquement, la première communauté de la Californie.

Il faut comprendre que c’est sur un tel terreau inverti, totalement empoisonné et propagateur de conditions catastrophiques que s’appuie la puissance américaniste partout active dans le monde. Ce n’est pas simplement un symbole, c’est un fait avec conséquences… Les militaires subissent désormais, malgré des exigences en constante réduction, des réductions annuelles d’autour de 20% de nouveaux personnels dont ils ont besoin pour maintenir leur niveau de puissance à cause de l’état physique, mental et intellectuel, de la drogue, dont la complète aculturation, de l’abrutissement, etc. des jeunes gens, qui veulent s’engager ; les militaires sont ainsi bien loin du minimum requis pour le service armé de plus en plus numérisé et de plus en plus ‘LGBTisé”, et cette situation constitue un affaiblissement dalmatique de la puissance US, – qui ne sera jamais compensé par les illusions des augmentations colossales du budget colossal du Pentagone, qui n’est colossal que dans l’accélération du gaspillage et de la cirruption.

Ci-dessous, le texte de Michael Snyder sur la situation de Portland.

Walmart quitte Portland

A la fin du mois, il n’y aura plus de magasins Walmart à Portland. Plus de 641 000 personnes vivent dans les limites de la ville de Portland, et on pourrait donc penser qu’il y a beaucoup d’argent à gagner dans cette ville. Mais Walmart a décidé d’agiter le drapeau blanc. Portland s’est transformée en un véritable enfer et, apparemment, les dirigeants de Walmart ont décidé que les choses n’allaient pas s’arranger de sitôt. Ils ont donc annoncé que les deux derniers magasins Walmart de Portland qui étaient encore opérationnels seront définitivement fermés d’ici la fin du mois de mars…

Les deux derniers magasins Walmart situés dans les limites de la ville de Portland fermeront fin mars, a annoncé la société.

Les magasins, situés au 1123 North Hayden Meadows Drive et au 4200 Southeast 82nd Avenue à Eastport Plaza, fermeront tous deux le vendredi 24 mars. Walmart explique qu’elle ferme les magasins parce qu’ils ne répondaient pas aux attentes financières.

Un porte-parole de Walmart a utilisé un langage très prudent pour expliquer pourquoi ces magasins sont fermés…

« La décision de fermer ces magasins a été prise après un examen minutieux de leur performance globale. Nous prenons en compte de nombreux facteurs, notamment les performances financières actuelles et prévues, l’emplacement, la population, les besoins des clients et la proximité d’autres magasins à proximité lorsque nous prenons ces décisions difficiles. Après avoir décidé d’aller de l’avant, nous nous concentrons sur nos associés et leur transition, ce qui est le cas ici », a déclaré un porte-parole de Walmart.

Bien sûr, ce n’est pas exactement la vérité.

Mais que voulez-vous que Walmart dise ?

Vous attendez-vous à ce qu’un porte-parole de l’entreprise admette que Walmart quitte Portland parce que la ville est devenue un enfer infesté par la drogue et le crime ?

Une employée interrogée sur la fermeture des magasins a évoqué la véritable raison du départ de Walmart

« Nous devons résoudre le problème du vol à l’étalage d’une manière ou d’une autre », a-t-elle ajouté, en abordant le sujet du vol au détail dans les établissements de la ville, « car c’est tout simplement le problème. Il faut que ça cesse. »

À ce stade, une grande partie de Portland a été transformée en un gigantesque village de tentes pour les sans-abri.

Et un pourcentage très élevé de ces sans-abri sont dépendants de la drogue.

La seule façon pour beaucoup de ces toxicomanes de financer leur dépendance est le vol, et comme je l’ai noté dans un article que plus de 2 600 entreprises du centre-ville ont quitté Portland ces dernières années en conséquence…

Les propriétaires d’entreprises fuient Portland en masse en raison d’une hausse prononcée de la criminalité et du nombre de sans-abri, ont révélé des responsables du bastion démocrate.

Les données publiques montrent que depuis la pandémie, plus de 2 600 entreprises du centre-ville ont déposé un changement d’adresse auprès du service postal américain pour quitter leur code postal du centre-ville.

Plusieurs employeurs de renom, comme Umpqua Bank, ont fait partie de cet exode massif, mené par des propriétaires qui ont pris en grippe la hausse de la criminalité et du nombre de sans-abri – et l’incapacité de la ville à y remédier.

Nous sommes vraiment au milieu de la pire crise de la drogue de toute l’histoire de notre pays.

Et cela s’aggrave d’année en année.

Nous venons également d’apprendre qu’Amazon va fermer des magasins à New York, Seattle et San Francisco…

Amazon prévoit de fermer huit de ses magasins de proximité Go, a déclaré la société vendredi, une décision qui coïncide avec un retrait de son empreinte physique et un effort plus large pour réduire les coûts.

La société va fermer deux magasins Go à New York, deux sites à Seattle et quatre magasins à San Francisco. Les magasins fermeront le 1er avril, et Amazon a déclaré qu’elle s’efforcera d’aider les employés concernés à trouver d’autres postes au sein de l’entreprise.

Il va sans dire que ces trois villes sont également confrontées à des vagues de criminalité massive alimentées par des toxicomanes désespérés.

Et est-ce une simple coïncidence que pratiquement toutes les grandes villes qui ont d’énormes problèmes de criminalité soient dirigées par des démocrates ?

Écoutez, la vérité est que notre pays tout entier se dégrade rapidement tout autour de nous, et cela inclut les régions dirigées par des républicains.

Mais les politiques d’extrême gauche qui ont été mises en œuvre par les démocrates radicaux dans toute l’Amérique ont clairement été un échec total.

En 2022, les dix États ayant le taux de chômage officiel le plus élevé étaient tous dirigés par des démocrates…

Les dix États ayant les taux de chômage les plus élevés en 2022 étaient : Nevada (5,4 %), dont le gouverneur était le démocrate Steve Sisolak ; Illinois (4,6 %), dont le gouverneur était le démocrate J.B. Pritzker ; Delaware (4,5 %), dont le gouverneur était le démocrate John Carney ; Pennsylvanie (4,4. %), dont le gouverneur était le démocrate Tom Wolf ; New York (4,3 %), dont le gouverneur était Kathy Hochul ; Washington (4. 2 pour cent), dont le gouverneur était le démocrate Jay Inslee ; Oregon (4,2 pour cent), dont le gouverneur était la démocrate Kate Brown ; Michigan (4,2 pour cent), dont le gouverneur était la démocrate Gretchen Whitmer ; Connecticut (4,2 pour cent), dont le gouverneur était le démocrate Ned Lamont ; et Californie (4,2 pour cent), dont le gouverneur était le démocrate Gavin Newsom.

Pensez-vous qu’il s’agisse d’une simple coïncidence ?

Malheureusement, ce n’est pas seulement notre société qui se détériore.

Comme Egon von Greyerz l’a remarqué avec justesse, le monde entier « est dans un processus d’autodestruction » depuis très longtemps…

Depuis au moins un demi-siècle, le monde est dans un processus d’autodestruction.

Le déclin s’accélérant, la prochaine phase, qui durera de 5 à 10 ans, comprendra des destructions majeures sur les plans politique, social, économique et de la richesse.

Quoi de plus odieux qu’un effondrement économique et financier total accompagné d’une potentielle troisième guerre mondiale qui, au pire, pourrait détruire totalement le monde.

Malheureusement, il a tout à fait raison.

Si nous restons sur cette voie autodestructrice, les conséquences seront bien plus horribles que ce que la plupart des gens sont même prêts à imaginer pour le moment.

Espérons donc que nous ferons demi-tour pendant qu’il est encore temps de le faire.

Malheureusement, le mal continue de se répandre comme une traînée de poudre dans toute notre société, et l’heure tourne.

Michael Snyder