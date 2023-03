L’empire américain s’effondre (Eva Bartlett)

par Eric Zuesse

L’empire US est lancé le 25 juillet 1945 par le Président Harry Truman, sur le conseil de son héros Dwight Eisenhower, mais l’empire US, le seul empire à exister après la Seconde Guerre mondiale, (si on oublie l’empire soviétique. NDÉ) a été caché du public avec succès, ne s’est jamais auto-proclamé comme tel, bien qu’il possède aujourd’hui 900 bases militaires hors États-Unis dans ses colonies (chez ses alliés) dans le monde entier, et malgré le fait qu’il soit devenu, jusqu’aujourd’hui, de loin et massivement, l’empire le plus étendu qui n’ait jamais existé de l’histoire dans le monde (ces 900 bases militaires étrangères s’ajoutent aux 749 bases américaines sur le territoire national).

Mais aujourd’hui, le plus grand empire de tous les temps a débuté son processus d’effondrement qui est documenté dans l’article, en premier lieu en montrant l’extrémisme des mensonges utilisés par les dirigeants de l’empire (« L’Empereur est nu », c’est la vérité, c’est le fait actuel), et le désespoir de ces personnes qui « fabriquent » « l’information » et, par conséquent, « l’histoire ». C’est à travers tous leurs mensonges que l’on peut réellement comprendre qui ils sont et ce qu’ils font.

Eva Bartlett lors de son intervention aux Nations unies le 10 décembre 2016.

Elle dénonce le mensonge médiatique occidental déplorable sur la Syrie.

Le 9 décembre 2016, la grande journaliste indépendante de guerre, Eva Bartlett, s’est adressée aux Nations unies en se présentant comme journaliste indépendante qui est allée à plusieurs reprises en Syrie sans prendre jamais parti pour un camp belligérant ou un autre. Vous pouvez voir en cliquant sur le lien ci-dessous sa communication qui dure 19 minutes. Il faut vraiment la regarder tellement elle est intéressante. Elle est 100% vraie (autant que je peux le constater sur le fondements de mes propres sources indépendantes) :

« Le mensonge des médias occidentaux sur la Syrie exposé (par la journaliste canadienne Eva Bartlett) » (en anglais), 19 min., Eva Bartlett, 10 décembre 2016, Nations unies, New-York

C’est une bande YouTube archivée et non la bande originale. En effet, YouTube a obligé celui qui l’a téléchargée / son propriétaire à la retirer de tous ses messages YouTube :

• https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M RETIRÉ DE FORCE PAR YOUTUBE

• https://web.archive.org/2017/04/28/https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M La version sauvée dans les archives

• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g1VNQGsiP8M RETIRÉ DE FORCE PAR YOUTUBE

Le propriétaire du site expliquait le 1er février 2023 qu’il avait été forcé par YouTube de retirer ses vidéos : j’ai donc archivé à plusieurs reprises ses explications, au cas où YouTube décidait de forcer à retirer aussi cette vidéo.

(J’ai expliqué précédemment certaines techniques employées par le gouvernement US et ses alliés afin de réduire la taille de la propre audience de mes communications.)

Les Nations unies détiennent une grande quantité d’informations prouvant que le gouvernement américain a sélectionné et embauché des forces par procuration (proxy-forces) pour détruire la Syrie, à moins que le gouvernement US ne réussisse à placer la famille Saud pour la contrôler. Même lorsque que fût présentée aux Nations unies la preuve concluante que les États-Unis avait commis le parjure en déclarant que le gouvernement syrien avait violé l’interdiction sur les armes chimiques, cette évidence a tout simplement été ignorée par les représentants des Nations unies.

Le gouvernement des États-Unis et ses colonies mentent autant quant à la guerre en Ukraine (des colonies autres que celles impliquées dans le coup d’État de la fin 2013 – coup du Maïdan – contrôlé par l’Ukraine-même que les États-Unis utilisent comme le principal champ de bataille depuis 1945 pour conquérir la Russie). Bien évidemment, le gouvernement US appelle « fiction » le reportage du journaliste d’investigation américain Seymour Hersh sur comment le président Joe Biden a ordonné l’explosion (en coordination avec le gouvernement norvégien) et la destruction des conduits Nord Stream I et II du gaz russe vers l’Allemagne.

(Voir: La Grande Interview : Seymour Hersh (vidéo 27’32) – les 7 du quebec) et « La destruction du gazoduc Nord Stream constitue un acte de terrorisme international » (Jeffrey Sachs) – les 7 du quebec)

De même, la guerre en Irak en 2003 entièrement fondée sur le mensonge était un autre exemple du leurre constant de la part du gouvernement américain et de ses médias et du mépris illimité qu’il avait pour sa propre population.

Il y a tant d’exemples similaires, comme la signature par le gouvernement US de l’accord avec la Chine affirmant que Taïwan était une partie de la Chine, pour en arriver à ce que le même gouvernement américain fournisse armes et troupes à Taïwan et encouragent le gouvernement local à déclarer ne pas faire partie de la Chine.

Apparemment, il n’y a pas de limites à l’absurdité et à l’abondance des mensonges proférés par le gouvernement américain (et ses « médias »), il s’agit de la guerre qu’il mène contre la population globale. Voilà où ils en sont arrivés de désespoir. Sont-ils suffisamment désespérés pour lancer une guerre nucléaire contre la Russie ou/et contre la Chine toujours sur le fondement de mensonges ? That is the question.

traduit par Bertrand Hédouin